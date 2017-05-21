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Ребята, хватит нас пугать! Россияне едва не упустили победу в битве за «бронзу»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ребята, хватит нас пугать! Россияне едва не упустили победу в битве за «бронзу»
Фото: Gettyimages.ru

В поединке за третье место (5:3) сборная России подавила финнов классом. Но в третьем период едва жестоко не поплатилось за разгильдяйство.

Что и говорить, после матча с Канадой, независимо от результата, настроиться на следующий поединок непросто. И понятно, что на кону медаль, что трибуны ломятся от болельщиков, что у финнов надо брать реванш за поражение в Москве, но… Трудно представить, что творилось в душах наших игроков. Ведь после поражения в самом важном матче года не прошло еще и суток.

Я бы даже сказал, что финны, накануне уступившие шведам, эмоционально находились куда в лучшем положении. Потому что для сборной России победа в матче за третье место всего лишь подсластила бы пилюлю. Ведь мы изначально считались одним из фаворитов турнира и настраивались на большее.

А вот сборная Суоми еще в группе начала так чудить и кувыркаться, что были сомнения – попадет ли она вообще в плей-офф? Так что для финнов сейчас медаль после победы над Россией была бы настоящим триумфом, ради которого стоит постараться!

Но первый период, тем не менее, начался с обычной разведки боем. Наши первыми добились успеха. Причем, счет был открыт на пересменке. Никита Гусев первым из своей тройки выскочил на лед и тут же подключился к атаке. Получил пас-скидочку от Виктора Антипина и точно бросил по воротам. Еще один полноценный участник этого момента – Сергей Андронов, который в это время толкался с финским защитником на пятачке и перекрывал обзор вратарю.

За Гусева, кстати, можно порадоваться отдельно. Потому что Никита показал себя на турнире неплохим голеодором. Это уже шестая шайба на его счету и 12 очко. А ведь для молодого форварда это первый в жизни чемпионат мира. Да и вообще в нашей команде в этом году 11 дебютантов первенства планеты!

И отрадно, что второй гол нашей команды в финские ворота также оказался на счету новичка. На этот раз отличился Владимир Ткачев. И эта шайба была заброшена россиянами в меньшинстве, что означает еще и мощный удар по психологии соперника.

Кстати, вывел Ткачева на бросок отличным пасом Валерий Ничушкин. Еще один дебютант, которого Знарок внес в заявку в последний момент после долгих раздумий. Тренер услышал в свой адрес немало критики за это решение. Но вот три первых гола в ворота финнов. И три результативных очка у Ничушкина. Так нужен он сборной или нет?

Кто еще запомнился в первой половине встречи? Пожалуй, Сергей Плотников, который на этом турнире прочно вошел в роль этакого тафгая. В одном из эпизодов у борта завязалась плотная борьба за шайбу, началась толкотня. И вот тут Плотников с разбегу врезался в кучу игроков. Одного сразу повалил, другого оттолкнул, третьему по физиономии надавал. Везде успел! Просто человек-ураган…

Ну а затем Гусев оформил дубль на 28-й минуте в большинстве, и все в матче за «бронзу» стало ясно. Правда, вот в этом эпизоде я любовался уже не Никитой, а Панариным. Артемий, получив шайбу, широко размахнулся, приковал к себе внимания вратаря, защитника заставил лечь под шайбу. А затем элегантно скинул шайбу своему партнеру, который «расстрелял» пустые ворота. Ну а Панарин набрал важный балл, укрепив свою позицию лучшего бомбардира ЧМ-2017 – 17 (4+13) очков.

Это был нокдаун. И пока соперник приходил в себя вратаря успел пробить еще и Богдан Киселевич. После этого финны сменили голкипера. И остаток поединка превратился было для нашей команды в сущую формальность…

Однако, соперник быстро нам напомнил, что играть надо до конца! На 42-й минуте я испытал сильное дежавю. Потому что финны перед этим наградили нас голом «в раздевалку». А затем, как канадцы накануне, сократили счет в самом начале третьего периода. 4:2 – это уже тревожно. Тем более, что россияне опять начали дергаться! Транжирить собственные моменты у чужих ворот и удаляться.

Третью шайбу финны забросили, реализовав большинство. И вот Знарок учел давешний опыт – быстро взял тайм-аут, чтобы привести команду в чувство. И это сработало! Наши взяли себя в руки. И вскоре Никита Кучеров восстановил более комфортную разницу в счете, сперва бросив по воротам, а потом еще и добил ее в падении.

Если подвести краткий итог турнира, «бронза» - наше объективное место в хоккейной иерархии. Канадцы посильнее, шведы на одном уровне с нами. Финнов и чехов мы превосходим, что и было доказано.

Ну а конкретно по Знарку. С одной стороны, четыре матча с Канадой и четыре поражения. С другой – четыре чемпионата мира и четыре медали. Этим тоже может похвастаться далеко не каждый тренер.

Матч

Россия - Финляндия - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы:

Гусев (Антипин, Ничушкин), 5:58 (1:0). Ткачёв (Ничушкин), 21:48 (2:0 - мен.). Гусев (Панарин, Дадонов), 27:01 (3:0 - бол.). Киселевич (Наместников, Ничушкин), 28:16 (4:0 - бол.). Рантанен (Филппула), 39:33 (4:1). Лехтонен (Ахо), 41:16 (4:2). Савинайнен (Рантанен, Ахо), 45:29 (4:3 - бол.). Кучеров (Гусев, Белов), 48:03 (5:3).

Место и дата

21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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