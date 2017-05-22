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«Это бомба!» Как Швеция взяла золото, а Панарин послал куда подальше Васю

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Это бомба!» Как Швеция взяла золото, а Панарин послал куда подальше Васю
Фото: Gettyimages.ru

Сборная Швеции победила в финале канадцев и впервые с 2013 года завоевала золото чемпионата мира. Ну а Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром турнира.

Так получилось, что финал чемпионата мира я смотрел в холле отеля, где болельщики провожали сборную России. Кто-то из команды улетел в Москву, но некоторые ребята остались еще на денек в Кельне.

Среди них – Артемий Панарин. Какой же классный человек! Когда дым рассеялся, наша команда уехала на автобусе в аэропорт, а болельщики разошлись, Хлебушек вынырнул откуда-то из-за угла, поправил кепку с надписью «Russia» и подмигнул журналистам. К каждому подошел, пожал руку.

А мы кивнули на большой экран, по которому шла трансляция матча Канада – Швеция. К концу второго периода на табло горели два нуля.

- Смотри, Тема, у тебя хороший шанс остаться лучшим бомбардиром чемпионата мира.

- Ну, будем в это верить, - сказал Панарин. У него к этому моменту было 17 (4+13) очков. Между прочим, в девяти матчах – вы помните, как Артемий пропускал одну игру из-за легкой травмы. Молодой швед Уильям Нюландер имел 14 (7+7) очков. Канадец Нэйтан Маккиннон, который перефехтовал нашего Володю Ткачева, набрал тоже 14 (6+8).

- Будет бомба! – добавил Артемий.

Вообще в микст-зоне я сказал Панарину: «Мне вот в твиттере написали: «Ну зачем Панаре этот титул бомбардира? Какая-то утешительный приз». Вы с этим согласны?»

И тут случилась реальная бомба, потому что Артемий взорвался:

- Мне интересно, кто там говорит такое? Просто я очень злюсь в такие моменты. Если я не разбираюсь в чем-то, то просто не буду говорить. Потому что я – дилетант в этом вопросе. Но очень я недоволен такими комментариями. Если я получу титул лучшего бомбардира чемпионата мира, то обрадуются все мои родные, дедушки-бабушки. Такое каждый год не дается. Я в детстве мечтал об этом. А сейчас какой-то Вася сидит на диване и называет это «утешительным призом». Да пошел он на хрен!

…Тем временем шведы в конце второго периода все-таки забили гол. Отличился Виктор Хедман, причем в меньшинстве. Шайба прыгала как лягушка и залетела в сетку ворот Келвина Пикарда.

Может, шведы посчитали это счастливой приметой? В третьем периоде они снова схватили удаление, когда Элиас Линдхольм был наказан за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Но здесь канадцы все-таки сравняли счет. Митч Марнер набросил шайбу на пятачок, и там стоящий перед вратарем Райан О’Райлли как-то сумел ее подцепить. И эта шайба-злодейка сначала скользнула по клюшке голкипера Хенрика Лундквиста, потом ударилась об его маску – и парашютом залетела в сетку.

В целом играли равные команды, которые стоили друг друга. Было понятно – кто забьет еще один гол, тот победит. Перед финалом много говорили о том, смогут ли шведы победить Канаду. «Кленовые листья» останавливали их в финале Олимпиады в Сочи (3:0). Громили в прошлом году в четвертьфинале российского чемпионата мира (6:0). Вообще же с тех пор, как ИИХФ в 1992 году ввела плей-офф на ЧМ, шведы только четыре раза побеждали Канаду, а проиграли аж в девяти случаях. Хотя конечно, не забыть, как Петер Форсберг забил золотой буллит в канадские ворота на Олимпиаде в Лиллехаммере. И как шведы дважды проходили Канаду – в 2006 и 2013 годах, когда брали золото чемпионата мира.

…В овертайме шла игра на сумасшедших скоростях. Канадцы могли забить, но все тащил Хенрик Лундквист, сделавший 42 сэйва. Все решалось на буллитах, где забили Никлас Бэкстрем и Оливер Экман-Ларссон.

Есть польза и для сборной России – канадцы (26) не догнали нас (27) по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. Ну а Артемий Панарин все-таки стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Поздравляем, Тема!

Матч

Канада - Швеция - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Хедман 39:39 (0:1 - мен.). О'Райлли (Марнер, Маккиннон), 41:58 (1:1 - бол.).

Победный буллит:

Бэкстрём - 1:2.

Место и дата

21 мая 21:45, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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