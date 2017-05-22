Александр Кожевников: Бронза ЧМ – наше реальное место

Сборная России по хоккею Фото: ФХР

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итоги чемпионата мира по хоккею.

– Начнем с полуфинала с Канадой. Ключевой для нас матч. Кто бы мне сказал после второго периода, что наши проиграют, не поверил бы. Что с командой случилось в третьем периоде?

– Не выдержали психологически, силенок не хватило. А может, кто-то уже фотографировался для финала.

– Вы сказали перед матчем, что Канада, скорее всего, выиграет. А наш шанс в том, чтобы выходить из зоны и реализовывать большинство…

– Вот в третьем периоде выхода из зоны и не было. Без этого шанса на победу не было.

– Тренерский штаб не ошибся?

– Думаю, есть и ошибки тренерские, но и игроков тоже.

– Но эта же Канада не та, чтобы вот так проигрывать.

– Не та, но значит сегодня это наш уровень, что эту Канаду не можем обыграть.

– Канадцы таких команд штук семь могут прислать…

– Ну, не семь, но три-четыре могут.

– А мы, что одну такую можем собрать и, получается, что всем им проиграем. Бронзу все-таки взяли – и хорошо.

– Взяли. Наше место сейчас такое.

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– Что делать?

– Я уже много раз говорил: надо заниматься детским хоккеем.

– Надо, но сейчас уже это не поможет, когда до Олимпиады осталось восемь месяцев.

– Не знаю, как мы будем играть на Олимпиаде. Дай Бог, чтобы все получилось, но ситуация плачевная. На первенстве мира мы не накатали команду, а некоторые еще и в НХЛ уехали. Непонятно, что будет. Перспективы не самые лучшие.

– Но, учитывая, что НХЛ игроков не отпустит, наши шансы на победу хороши…

– Дай Бог, чтоб с листа сыграли, но много игроков у нас не обкатанных. Поэтому о шансах говорить сложно.

– Сильнейшие шведы, чехи, финны играют в НХЛ. Значит, их сборные будут состоять из игроков национальных лиг.

– Но у нас сильнейшие тоже уехали.

– Однако наша КХЛ будет посильнее чешской эстра-лиги…

– Вы говорите только про шведов, чехов, финнов, но не надо забывать, что в Пхенчхане будут очень сильные швейцарцы, французы здорово прибавили… Посмотрим, как себя в КХЛ молодежь из СКА себя проявит, армейцы, ребята из Сибири. О шансах пока разговор рано заводить.

Ребята, хватит нас пугать! Россияне едва не упустили победу в битве за «бронзу»