Александр Кожевников: Бронза ЧМ – наше реальное место
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итоги чемпионата мира по хоккею.
– Начнем с полуфинала с Канадой. Ключевой для нас матч. Кто бы мне сказал после второго периода, что наши проиграют, не поверил бы. Что с командой случилось в третьем периоде?
– Не выдержали психологически, силенок не хватило. А может, кто-то уже фотографировался для финала.
– Вы сказали перед матчем, что Канада, скорее всего, выиграет. А наш шанс в том, чтобы выходить из зоны и реализовывать большинство…
– Вот в третьем периоде выхода из зоны и не было. Без этого шанса на победу не было.
– Тренерский штаб не ошибся?
– Думаю, есть и ошибки тренерские, но и игроков тоже.
– Но эта же Канада не та, чтобы вот так проигрывать.
– Не та, но значит сегодня это наш уровень, что эту Канаду не можем обыграть.
– Канадцы таких команд штук семь могут прислать…
– Ну, не семь, но три-четыре могут.
– А мы, что одну такую можем собрать и, получается, что всем им проиграем. Бронзу все-таки взяли – и хорошо.
– Взяли. Наше место сейчас такое.
«Колорадская болезнь добралась до сборной Канады». Реакция на финал ЧМ в Кельне
– Что делать?
– Я уже много раз говорил: надо заниматься детским хоккеем.
– Надо, но сейчас уже это не поможет, когда до Олимпиады осталось восемь месяцев.
– Не знаю, как мы будем играть на Олимпиаде. Дай Бог, чтобы все получилось, но ситуация плачевная. На первенстве мира мы не накатали команду, а некоторые еще и в НХЛ уехали. Непонятно, что будет. Перспективы не самые лучшие.
– Но, учитывая, что НХЛ игроков не отпустит, наши шансы на победу хороши…
– Дай Бог, чтоб с листа сыграли, но много игроков у нас не обкатанных. Поэтому о шансах говорить сложно.
– Сильнейшие шведы, чехи, финны играют в НХЛ. Значит, их сборные будут состоять из игроков национальных лиг.
– Но у нас сильнейшие тоже уехали.
– Однако наша КХЛ будет посильнее чешской эстра-лиги…
– Вы говорите только про шведов, чехов, финнов, но не надо забывать, что в Пхенчхане будут очень сильные швейцарцы, французы здорово прибавили… Посмотрим, как себя в КХЛ молодежь из СКА себя проявит, армейцы, ребята из Сибири. О шансах пока разговор рано заводить.
Ребята, хватит нас пугать! Россияне едва не упустили победу в битве за «бронзу»