А лучший – Василевский. Оценки игрокам сборной России

«Советский спорт» проанализировал выступление сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.

Несмотря на 11 дебютантов чемпионатов мира, сборная России не только завоевала бронзовые медали, но и делегировала вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского и нападающего «Блэкхокс» Артемия Панарина в тройку лучших игроков турнира по версии директората, а также в символическую сборную звезд. Им «Советский спорт» поставил самые высокие оценки по десятибалльной шкале.



9,0



Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ



Вратарь, 9 матчей, 233 броска по воротам, 15 пропущенных шайб, 93.56 % отраженных бросков, игровое время - 522:51, 3 матча на ноль.



Самый долгоиграющий вратарь чемпионата. Засушил три сухаря – рекорд для российских голкиперов. У Владислава Третьяка на ЧМ-1983 (тоже в Германии) их было четыре.



Полностью справился с непривычной ролью первого номера. Допустил всего одну помарку – на его совести второй финский гол в матче за третье место. Признание лучшим вратарем турнира и включение в сборную звезд – самая объективная оценка игры.



Артемий ПАНАРИН



Нападающий, 9 матчей, 17 очков (4 гола + 13 передач), коэффициент полезности – «+4», 4 минуты штрафа, 31 бросок по воротам, игровое время – 160:48.



Мы знали его как знатного снайпера, а он, как оказалось, замечательный распасовщик, а еще наш главный цицерон в микст-зоне. Прекрасно смотрелся с разными партнерами, на позиции защитника в бригаде большинства. Забил, правда, только итальянцам и чехам, загубив уйму моментов. Зато какие волшебные передачи раздавал! Первенствовав в бомбардирской гонке турнира. Организаторы назвали его лучшим нападающим чемпионата, а журналисты включили в сборную звезд.

8,5

Никита КУЧЕРОВ



Н., 10, 15 (7+8), +7, 8, 28, 163:23.



Бомбардир-рекордсмен юниорских чемпионатов мира (не старше 18 лет) ударно дебютировал на взрослом ЧМ. С семью голами разделив первенство среди снайперов с Гусевым.



К сожалению, ворота канадцев в полуфинале в отличие от Кубка мира ему распечатать не удалось. Но его пятый гол финнам в матче за третье место охладил пыл бросившегося в погоню соперника и снял вопросы об обладателе бронзовых наград.



Порой грешил глупыми удалениями, как в игре с американцами.



Богдан КИСЕЛЕВИЧ



Защитник, 10, 5 (3+2), +9, 4, 10, 175:00.



Пусть этот защитник-дебютант не приглянулся эксперту «Советского спорта» Борису Майорову, но его статистика впечатляет. Забросил три шайбы и все оказались победными. Открыл счет в трудной игре с Данией. До полуфинала с канадцами его пара с Гавриковым ни разу не пропустила.



А показатель полезности, «+9» - лучший в нашей команде и второй среди всех игроков чемпионата. И пусть говорят, что московский армеец выезжает за счет спортивной наглости. Разве это минус?



8,0



Сергей АНДРОНОВ



Н., 10, 5 (3+2), +4, 4, 18, 146:34.



Таких Олег Знарок берет в «космонавты». Не случайно после травмы капитана команды Мозякина главный тренер доверил московскому армейцу литеру «А». Андронов открыл счет голам сборной, поразив ворота будущих чемпионов мира шведов. А во второй игре забил еще дважды.



Он был сильнейшим у нас на вбрасываниях, в полуфинале с канадцами иногда подменял на точке Шипачева. Родоначальники хоккея устроили на Андронова охоту, нещадно били – рассекли щеку, подбородок, с прыжка двинули в душу. Но не сломили.



Никита ГУСЕВ

Н., 10, 14 (7+7), +5, 4, 25, 138:20.

Дебютировал на ЧМ, как и Мозякин в 2006-м, в 25 лет. И сходу настрелял 14 (7+7) очков против 3 (2+1) мозякинских. Для сравнения: рекорд Овечкина – 12 (6+6) баллов в Квебеке-2008. Гусев начинал турнир с энхаэловцами Кучеровым и Наместниковым, а заканчивал со своими привычными по СКА партнерами Шипачевым и Дадоновым.



Забил американцам, в полуфинале канадцам (пусть бросок и не получился), а также в матче за бронзу финнам (щелчок вышел что надо). Развеял у Знарка последние в себе сомнения и решительно постучался в двери сборной для Пхенчхана.



Евгений КУЗНЕЦОВ



Н., 5, 3 (1+2), 0, 6, 9, 81:58.



Травма Наместникова помогла ему вписаться в звено к Кучерову и Панарину. Особенно эффектно действовал на раскате, когда соперники позволяли ему набрать скорость. В четвертьфинале выдал шикарный пас Кучерову под второй гол. А в полуфинале открыл счет, завершив многоходовую комбинацию издевательским броском в пустые ворота.



К сожалению, неоправданно нарушал правила. Его удар по американской клюшке стоил нам решающего гола. А в полуфинале за «отсечение» канадского вратаря соперник наказал второй шайбой, сравняв счет. Да и гол в пустые ворота «Кленовые листья» забили после потери Кузнецова.



Иван ТЕЛЕГИН



Н., 10, 3 (2+1), +5, 4, 12, 143:31.



Если ЧМ-2016 он заканчивал в креативной тройке с Дацюком и Мозякиным, то в Кельне и Париже габаритный московский армеец выполнял другие функции. Терзал лидеров соперников, пластался под шайбы, закрывал меньшинство. И даже дважды поразил ворота.



В первом периоде матча с американцами после попадания в ногу шайбы буквально ползком покинул площадку, но после перерыва вышел как ни в чем не бывало.



Дмитрий ОРЛОВ



З., 5, 1 (1+0), +4, 0, 7, 94:25.



К сожалению, тренерам не хватило времени, чтобы вписать защитника «Вашингтона» в бригады большинства. Он приехал к концу группового этапа, но дело свое сделал. В четвертьфинале с чехами получил на синей линии пас от Плотникова, финтами раскидал обороняющихся и с кистей вонзил шайбу в сетку. Бобби Орр отдыхает! Этот гол оказался победным.



В полуфинале начал первую голевую комбинацию, которую довели до ума Кучеров, Панарин и Кузнецов.



Владислав ГАВРИКОВ



З., 9, 2 (1+1), +9, 2, 8, 151:49.



Капитан серебряной российской молодежки-2015 звезд с неба не хватает. Действует надежно, выезжает по большей части за счет габаритов. В Кельне и Париже сыграл на редкость надежно, почти без ошибок. Закончив турнир с лучшим в команде показателем полезности «+9». При этом отметился голом словакам.



Увы, за 4:43 до конца третьего периода полуфинала получил травму колена и покинул лед. Счет к тому времени был равным – 2:2.



Матч за бронзу пропустил. Повреждение боковой связки – не самый худший диагноз. Уже в начале июля защитник «Локомотива» приступит к тренировкам. Если не уедет в НХЛ.



7,5



Владислав НАМЕСТНИКОВ

Н., 10, 6 (3+3), +7, 8, 17, 130:11.



Его скорости и работоспособности можно позавидовать. Однако полет мысли не всегда поспевал за ногами. До травмы, полученной в четвертьфинале с чехами, выходил с Кучеровым и Гусевым (Панариным). Потом переместился в четвертое звено к Барабанову и Плотникову. Несколько раз подменял Гусева в тройке Шипачева.

После болезненного попадания шайбы в ботинок пропустил тренировку, в полуфинале и матче за третье место потерялся. При этом ассистировал Киселевичу, забившему бронзовый гол.

Евгений ДАДОНОВ



Н., 10, 8 (3+5), +1, 0, 22, 161:18.



К сожалению, после затяжного и энергозатратного плей-офф в КХЛ не сумел выйти на пик формы. В стартовом матче со шведами попал под зубодробительный силовой прием. Его очковый багаж оказался легче, чем у партнеров по звену – Панарина, Шипачева, Гусева.



Ни разу не поразил ворота соперников-тяжеловесов – шведов, американцев, канадцев, чехов, финнов. Хотя игровым временем его не обделяли, в том числе в бригадах большинства.



Вадим ШИПАЧЕВ



Н., 10, 13 (2+11), +1, 2, 13, 166:39.



Говорят, что качество форварда определяется в противостоянии канадцам. К сожалению, феерия лучшего центрального нападающего КХЛ ограничилась матчами в группе с андердогами. В плей-офф он запомнился чудо-передачей Гусеву под второй гол канадцам, нулем выигранных вбрасываний из восьми в том же полуфинале. Что Знарок прокомментировал весьма оригинально: «Он ведь к НХЛ готовится».

Возможно, Русский Кросби пребывал под гнетом подписанного с началом чемпионата контракта с клубом-новичком НХЛ «Вегасом».

Валерий НИЧУШКИН



Н., 6, 3 (0+3), +1, 0, 9, 68:48.



Его предпочли молодому Капризову и заявили из листа ожидания. «Нам нужен игрок для меньшинства», - сухо прокомментировал выбор Знарок. Превратившись в чернорабочего, некогда звездный юниор в лед лицом не ударил. Отрабатывал по полной. После перевода в звено к одноклубникам Андронову и Телегину сумел прибавить. Удерживал шайбу, выигрывал борьбу у борта. В матче за третье место отметился тремя результативными передачами. Особенно запомнился пас под гол Ткачеву в меньшинстве, когда форвыарды выкатились на одного защитника.



Виктор АНТИПИН



З., 10, 4 (0+4), +5, 0, 8, 172:48.



На счету одного из самых ярких атакующих защитников КХЛ нет голов, два ассистентских балла он набрал в четвертьфинале с чехами, а также запомнился скидкой под разящий щелчок Гусева в матче за бронзу.



На третьем для себя чемпионате мира дорос до бригады большинства, в которой занимает позицию на дальнем пятачке, развязывая руки-клюшки партнерам.

В игре с финнами слегка подпортил личную статистику, находясь на льду, когда нам забили три шайбы. Но его вины в них нет.

Сергей ПЛОТНИКОВ



Н., 10, 7 (3+4), +6, 10, 21, 154:54.



Приблизился к своей планке, высоко поднятой на ЧМ-2014 в Минске. Выходил в бригаде большинства, копал на пятачке, сражался у бортов и в углах площадки, с мясом вылезал на ворота. В матче с немцами заступился за травмированного капитана Мозякина, пусть ценой удаления.



В четвертьфинале с чехами собрал вокруг себя соперников и точной передачей нашел на синей линии Орлова, который открыл счет. Этот гол стал победным.



Иван ПРОВОРОВ



З., 10, 3 (0+3), -1, 6, 15, 168:30.



Старт 20-летнему дебютанту ЧМ явно удался. Первые три матча он набирал очки. Но игры против североамериканских сборных провел с ошибками, проворством не отличаясь. Звездно-полосатые трижды поразили наши ворота, когда он находился на льду. Особенно вызывающе смотрелась ошибка в передаче Зубу, после которой американцы забросили третью шайбу.



Два раза при участии Проворова забивали в полуфинале канадцы. У него отрицательный показатель полезности – «-1».



7,0



Владимир ТКАЧЕВ



Н., 10, 2 (1+1), 0, 0, 8, 108:00.



Интересно, как сыграл бы центрфорвард «Ак Барса» на своем дебютном чемпионате мира, не получи травму Мозякин? Эта связка на последнем этапе Евротура выглядела перспективно. Тренеры использовали Ткачева в бригаде меньшинства, переводили на край.



В матче с канадцами не смог лечь на клюшку Маккиннона и помешать ему сравнять счет. В игре за третье место с финнами открыл личный счет голам, завершив выход «2 в 1» с Ничушкиным.



Александр БАРАБАНОВ



Н., 10, 3 (0+3), +2, 2, 14, 113:50.



Стартовал на своем дебютном чемпионате питерский армеец ярко. В матче со шведами выдал из-за ворот роскошный пас на пятачок, с которого Андронов сравнял счет. Сделал две передачи в следующей игре со сборной Италии. Но постепенно ушел в тень. Особенно после приезда из Вашингтона Кузнецова и Орлова. К сожалению, так и не распечатал ворота. Хотя моменты имел. В матче за бронзу после передачи Панарина бросил из убойной позиции во вратаря.



Артем ЗУБ



З., 10, 2 (0+2), +6, 10, 5, 142:49.



Его вертикальному взлету дивятся. Отличался аккуратной игрой в обороне и умелыми подключениями в атаку. Недаром же носит особенный для защитников №2. У него завидный коэффициент полезности – «+6».



Хотелось бы свести к минимуму удаления. Североамериканские сборные за его фолы наказали голами.



Антон БЕЛОВ



З., 10, 5 (2+3), +5, 14, 23, 167:43.



Заменил травмированного Мозякина на посту капитана. Забросил две шайбы, выходя в бригаде большинства. До матча с американцами воплощал образец надежности. Однако в игре со звездно-полосатыми забывал зачищать пятачок, допускал позиционные ошибки.



В полуфинале с канадцами схватил 14 минут штрафа. «Десятку» – за атаку в голову, весьма сомнительную. Да и за легкий толчок в спину Киллорна не все судьи наказали бы удалением.



В игре за третье место погоня финнов началась с его обреза. Третья шайба в ворота Василевского влетела от пятой точки нашего капитана. А перед финальной сиреной он получил травму бедра и покинул Кельн на костылях.



6,5



Андрей МИРОНОВ



З., 6, 1 (1+0), -2, 4, 5, 90:21.



Как только в Кельн приехал Орлов, Миронов потерял место в составе. Из-за неидеального катания новичок «Колорадо» зачастую проигрывал борьбу, терял позицию. Отсюда и отрицательный показатель полезности – «-2».



После травмы Гаврикова вернулся в состав. «Как сыграл Миронов? - спросили после матча за бронзу Знарка. – Половину игры – нормально».



Увы, многочисленные травмы и болезни мешают защитнику прогрессировать.



б/о

Сергей МОЗЯКИН



Н., 3, 3 (1+2), 0, 0, 4, 27:16.



Провел всего два матча, в которых набрал 3 (1+2) очка. В стартовой игре со шведами не использовал полумомент. А во встрече против итальянцев запомнился не только голом в большинстве, но и двумя чудо-передачами Панарину.



После грубой атаки в игре с немцами получил сотрясение мозга и покинул Кельн. Остается только гадать, какое применение нашел бы Знарок капитану после приезда Кузнецова и дозаявки Ничушкина.



Илья СОРОКИН



В., 2, 28, 0, 100, 80:00, 1.



Свои малюсенькие шансы на чемпионатах мира не транжирит. Его участие в ЧМ-2017 ограничилось третьим периодом матча с итальянцами и 60-ю минутами встречи с Латвией. Московский армеец отыграл безошибочно. Есть надежда, что его час пробьет на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

