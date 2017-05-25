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Перейдет ли Миранчук в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Перейдет ли Миранчук в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ
Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«СПАРТАК» (Москва)

Пришли:

Могут прийти: з. Монтойя («Валенсия»), н. Дриусси («Ривер Плейт»), з. Дзаппакоста («Торино»), п. Ал. Миранчук («Локомотив»)

Ушли: з. Маурисио («Лацио», из аренды), п. Синодзука

Могут уйти: з. Таски («Трабзонспор»), п. Зобнин («Рома», «Шальке»), з. Ещенко, п. Попов («Локомотив», «Динамо» Мск), н. Мельгарехо

ЦСКА (Москва)

Пришли:

Могут прийти: в. Антипов («Спартак-Нальчик»), н. Сассе («Ботафого»), п. Рыбус («Лион»), п. Щадин («Кубань»), п. Макаров («Тосно», из аренды)

Ушли: н. Панченко («Динамо» Мск), в. Чепчугов, п. Ионов («Динамо» Мск, из аренды), н. Алиев (ГАИС, аренда)

Могут уйти: п. Головин («Челси»), н. Базелюк, з. Щенников («Рубин»), п. Тошич, п. Натхо

«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)

Пришли:

Могут прийти: н. Кьяртанссон («Маккаби» Т-А)

Ушли: з. Ломбертс («Остенде»)

Могут уйти: в. Кержаков, в. Лодыгин, з. Новосельцев, н. Джорджевич, з. Нету («Монако»), п. Данни

«КРАСНОДАР»

Пришли:

Могут прийти: н. Одей (МФМ)

Ушли: з. Калешин, п. Быстров, п. Торбинский, н. Вандерсон

Могут уйти: н. Смолов («Эвертон», «Фенербахче»), н. Ари («Локомотив»), н. Комличенко («Виктория» Пльзень), п. Каборе

«ТЕРЕК» (Грозный)

Пришли: т. Кононов

Могут прийти: в. Беленов («Уфа»)

Ушли: в. Годзюр, п. Грозав, п. Пирис, н. Лебеденко, п. Оздоев («Рубин», из аренды), п. Кен

Могут уйти:

«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)

Пришли:

Могут прийти: н. Одей (МФМ)

Ушли:

Могут уйти: н. Азмун, п. Нобоа

«УФА»

Пришли:

Могут прийти: з. Готлиб («Хапоэль» Т-А)

Ушли:

Могут уйти: в. Беленов («Терек»)

«ЛОКОМОТИВ» (Москва)

Пришли:

Могут прийти: н. Назаров («Эрцгебирге»), н. Боакье («Латина»), п. Попов («Спартак»), з. Кверквелия («Рубин», выкуп), н. Ари («Краснодар», выкуп), п. Рыбус («Лион»), з. Маурисио («Лацио»)

Ушли: н. Шкулетич

Могут уйти: п. Михалик («Динамо» Мск), з. Янбаев, н. Майкон, п. Ал. Миранчук («Спартак»)

«РУБИН» (Казань)

Пришли: п. Оздоев («Терек», из аренды)

Могут прийти: з. Щенников (ЦСКА), н. Лебеденко (свободный агент)

Ушли:

Могут уйти: п. Билялетдинов, з. Кверквелия («Локомотив»), з. Кузьмин

«АМКАР» (Пермь)

Пришли:

Могут прийти:

Ушли:

Могут уйти:

«УРАЛ» (Екатеринбург)

Пришли:

Могут прийти:

Ушли: н. Павлюченко, з. Новиков, н. Бугуи

Могут уйти:

«АНЖИ» (Махачкала)

Пришли:

Могут прийти: в. Нигматуллин («Тосно»)

Ушли:

Могут уйти:

«ОРЕНБУРГ»

Пришли:

Могут прийти:

Ушли:

Могут уйти:

«АРСЕНАЛ» (Тула)

Пришли:

Могут прийти:

Ушли:

Могут уйти:

«ДИНАМО» (Москва)


Пришли: п. Ионов (ЦСКА, из аренды), н. Панченко (ЦСКА)

Могут прийти: з. Шуньич («Штутгарт»), п. Михалик («Локомотив»), п. Попов («Спартак»), н. Лебеденко (свободный агент)

Ушли: з. Уилкшир

Могут уйти: в. Нарубин, з. Белоруков, п. Темников, п. Маркелов, з. Дьяков, н. Погребняк

«ТОСНО» (Ленинградская область)


Пришли:

Могут прийти:

Ушли: з. Логашов

Могут уйти: з. Аравин, в. Нигматуллин («Анжи»), п. Макаров (ЦСКА, из аренды)

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