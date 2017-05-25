Перейдет ли Миранчук в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ
«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.
«СПАРТАК» (Москва)
Пришли:
Могут прийти: з. Монтойя («Валенсия»), н. Дриусси («Ривер Плейт»), з. Дзаппакоста («Торино»), п. Ал. Миранчук («Локомотив»)
Ушли: з. Маурисио («Лацио», из аренды), п. Синодзука
Могут уйти: з. Таски («Трабзонспор»), п. Зобнин («Рома», «Шальке»), з. Ещенко, п. Попов («Локомотив», «Динамо» Мск), н. Мельгарехо
ЦСКА (Москва)
Пришли:
Могут прийти: в. Антипов («Спартак-Нальчик»), н. Сассе («Ботафого»), п. Рыбус («Лион»), п. Щадин («Кубань»), п. Макаров («Тосно», из аренды)
Ушли: н. Панченко («Динамо» Мск), в. Чепчугов, п. Ионов («Динамо» Мск, из аренды), н. Алиев (ГАИС, аренда)
Могут уйти: п. Головин («Челси»), н. Базелюк, з. Щенников («Рубин»), п. Тошич, п. Натхо
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)
Пришли:
Могут прийти: н. Кьяртанссон («Маккаби» Т-А)
Ушли: з. Ломбертс («Остенде»)
Могут уйти: в. Кержаков, в. Лодыгин, з. Новосельцев, н. Джорджевич, з. Нету («Монако»), п. Данни
«КРАСНОДАР»
Пришли:
Могут прийти: н. Одей (МФМ)
Ушли: з. Калешин, п. Быстров, п. Торбинский, н. Вандерсон
Могут уйти: н. Смолов («Эвертон», «Фенербахче»), н. Ари («Локомотив»), н. Комличенко («Виктория» Пльзень), п. Каборе
«ТЕРЕК» (Грозный)
Пришли: т. Кононов
Могут прийти: в. Беленов («Уфа»)
Ушли: в. Годзюр, п. Грозав, п. Пирис, н. Лебеденко, п. Оздоев («Рубин», из аренды), п. Кен
Могут уйти:
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
Пришли:
Могут прийти: н. Одей (МФМ)
Ушли:
Могут уйти: н. Азмун, п. Нобоа
«УФА»
Пришли:
Могут прийти: з. Готлиб («Хапоэль» Т-А)
Ушли:
Могут уйти: в. Беленов («Терек»)
«ЛОКОМОТИВ» (Москва)
Пришли:
Могут прийти: н. Назаров («Эрцгебирге»), н. Боакье («Латина»), п. Попов («Спартак»), з. Кверквелия («Рубин», выкуп), н. Ари («Краснодар», выкуп), п. Рыбус («Лион»), з. Маурисио («Лацио»)
Ушли: н. Шкулетич
Могут уйти: п. Михалик («Динамо» Мск), з. Янбаев, н. Майкон, п. Ал. Миранчук («Спартак»)
«РУБИН» (Казань)
Пришли: п. Оздоев («Терек», из аренды)
Могут прийти: з. Щенников (ЦСКА), н. Лебеденко (свободный агент)
Ушли:
Могут уйти: п. Билялетдинов, з. Кверквелия («Локомотив»), з. Кузьмин
«АМКАР» (Пермь)
Пришли:
Могут прийти:
Ушли:
Могут уйти:
«УРАЛ» (Екатеринбург)
Пришли:
Могут прийти:
Ушли: н. Павлюченко, з. Новиков, н. Бугуи
Могут уйти:
«АНЖИ» (Махачкала)
Пришли:
Могут прийти: в. Нигматуллин («Тосно»)
Ушли:
Могут уйти:
«ОРЕНБУРГ»
Пришли:
Могут прийти:
Ушли:
Могут уйти:
«АРСЕНАЛ» (Тула)
Пришли:
Могут прийти:
Ушли:
Могут уйти:
«ДИНАМО» (Москва)
Пришли: п. Ионов (ЦСКА, из аренды), н. Панченко (ЦСКА)
Могут прийти: з. Шуньич («Штутгарт»), п. Михалик («Локомотив»), п. Попов («Спартак»), н. Лебеденко (свободный агент)
Ушли: з. Уилкшир
Могут уйти: в. Нарубин, з. Белоруков, п. Темников, п. Маркелов, з. Дьяков, н. Погребняк
«ТОСНО» (Ленинградская область)
Пришли:
Могут прийти:
Ушли: з. Логашов
Могут уйти: з. Аравин, в. Нигматуллин («Анжи»), п. Макаров (ЦСКА, из аренды)