«Я в одном ряду с Роналду? Никогда об этом не думал»

С 29 мая по 11 июня в Минске пройдет чемпионат Европы среди мужчин. Действующий чемпиона Европы, российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев дал интервью «Советскому спорту».

«ИЛЮМЖИНОВ ПРИГЛАШАЛ ШАХМАТИСТОВ, И Я ОТПРАВИЛСЯ В ЭЛИСТУ»

- Эрнесто, у вас необычная биография, ведь вы родились в Киргизии…

- Действительно, родился я в Киргизии, отец в 5 лет научил меня играть в шахматы, но тогда игра меня не увлекла. Но однажды в нашей школе в Бишкеке провели урок шахмат, и вот тогда уже увлекся серьезно. Мне было семь лет. Начал заниматься, появились первые успехи: выиграл детский чемпионат Киргизии, а в 13 лет стал чемпионом республики среди взрослых.

- Но вскоре вы оказались в Калмыкии. Почему?

- Стало понятно, что если хочу и дальше развиваться, как шахматист, надо уезжать. В Киргизии для роста условия были не самые лучшие – нет хороших тренеров, не проводились сильные турниры. Кирсан Илюмжинов тогда приглашал шахматистов в республику, и я в 15 лет отправился в Элисту.

- Илюмжинов предоставил отдельный дом в Сити-чесс?

- Нет, дом мне не дали, - смеется Эрнесто. – Родители купили квартиру в Элисте, но сами остались в Бишкеке, я жил один. Это было непростое решение для родителей, он они меня поддержали. Федерация шахмат Калмыкии оплачивала сборы, проезд на соревнования. Вдобавок, как первая доска Калмыкии, я стал получать wild-card на турниры. Словом, были созданы все условия, чтобы сосредоточиться исключительно на шахматах. В 2002 году, в 17 лет, я стал первым гроссмейстером в Калмыкии. Затем переехал в Москву, поступил в РГСУ.

- Когда молодой шахматист достигает определенных успехов, он начинает мечтать о борьбе за звание чемпиона мира. Вы о короне задумывались?

- Если ты выбрал путь шахматного профессионала, то рано или поздно об этом задумываешься. Иначе зачем переезжать на новое место, резко менять свою жизнь? Повторю, для моей семьи мой переезд в Элисту был трудным решением. Но мечта о шахматной короне, это все же из детства. Сейчас я смотрю на это немного по-другому, титул для меня имеет меньшее значение. Знаю, что могу играть сильно, что многое могу открыть для себя в шахматах.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Эрнесто ИНАРКИЕВ Родился 9 декабря 1985 года в г. Ош (Киргизия). Чемпион Азии среди юношей до 16 лет (1999). Чемпион Европы до 16 лет (2001), чемпион России до 20 лет (2002), бронзовый призер чемпионата России (2006), чемпиона Европы (2016). Победитель «Moscow Open-2015» С декабря 2016 года президент шахматной федерации Ингушетии.

«КОСОВО – ЭКЗОТИЧЕСКОЕ МЕСТО, НО СПОРТСМЕН ДОЛЖЕН ВЫСТУПАТЬ ВЕЗДЕ»

- Перейдем к прошлогоднему чемпионату Европы. ФИДЕ выбрала для его проведения весьма экзотическое место - Косово. Когда узнали, где придется играть, что подумали?

- С Косово была проблема в том, что Россия не признала это государство. До последнего момента не было понятно, будут ли российские шахматисты участвовать в турнире? Я и сам сомневался - ехать не ехать? И когда было принято решение, что российская делегация все же отправится на чемпионат, настало время подумать о гостинице. Организаторы уже ничего не могли предложить. Чемпионат проходил в небольшом городе Гяково, все номера в гостиницах были забронированы. Я нашел в интернете один свободный номер на весь город. Пришлось его срочно бронировать, выбора не было. Был очень этим недоволен – гостиница находилась далеко от игрового зала, пешком не дойдешь. И оказалось, что моя гостиница лучшая в городе, такой уютный семейный отель. А та старенькая гостиница, где поселились большинство участников, буквально разваливалась на глазах.

- В каком смысле?

- В номере у одного шахматиста ночью прорвало трубу. Пока вызвали ремонтников, пока они работали, наступило утро. Человек всю ночь не спал, поэтому играть в этот день не смог.

- Опасений по поводу безопасности не было?

- Я считаю, что нужно проводить турниры в таких местах, чтобы шахматы развивались везде. И если чемпионат поможет установлению в Косово мира и порядка, это хорошо. В этом, в том числе, и состоит долг спортсмена. А на счет безопасности, нас предупреждали, чтобы по-русски громко не разговаривали - местные могут принять за сербов.

- Когда поняли, что можете выиграть чемпионское звание?

- Я приехал в Косово прямо после окончания командного чемпионата России, где мы заняли второе место. Я очень прилично сыграл на своей доске, набрал хорошую форму. Это продолжилось в Косово. В таком турнире обеспечить большой отрыв сложно. Я играл в нескольких чемпионатах Европы, делил первое место, но уступал чемпионский титул по дополнительным коэффициентам. На этот раз сразу захватил лидерство, затем выиграл несколько партий черными у главных конкурентов, и за три тура до конца была понято, что победу не отдам.

«ГЛАВА ИНГУШЕТИИ ПОДАРИЛ КВАРТИРУ»

- Как встретили героя на родине, в Ингушетии?

- Встреча пришлась на День России, и это было здорово. На главной площади Магаса собралось много народа. Глава республики Юсус-Бек Евкуров пригласил меня на сцену, поздравил и сказал, что от имени руководства республики мне выделена квартира в Магасе.

- Теоретически вас можно поставить в один ряд с другими чемпионами Европы – Иньестой, Хави, Роналду. Правда, они побеждали в другом виде спорта.

- Интересная ассоциация, никогда об этом даже не задумывался. Теперь вот задумаюсь.

- Какие у вас футбольные предпочтения?

- Я увлекаюсь футболом с юных лет, даже мяч с собой брал на турниры. И еще когда жил в Элисте, стал болеть за «Локомотив». Тогда блистали Лоськов, Нигматуллин, Джанашия. Мне нравилась и игра команды, и ее характер.

- Кто самый популярный спортсмен Ингушетии – Магомед Оздоев, Эрнесто Инаркиев или олимпийский чемпион Рио по дзюдо Хасан Халмурзаев?

- Всех вышеназванных спортсменов в республике хорошо знают, но, думаю, самый популярный Хасан. Он действительно всеобщий любимец. Я знаком с Хасаном - очень приятный парень.

- Для Ингушетии шахматы – экзотика. Все мальчишки увлечены борьбой, смешанными единоборствами.

- Да, это так. Хорошо, что ребята развиваются физически, но должно быть гармоничное развитие личности. И меня, как президента шахматной федерации Ингушетии на общественных началах, радует всплеск интереса к шахматам в республике.

С 2014 года в Магасе работает шахматный клуб. Я приглашаю тренеров, они проводят сессии с ребятами. На сегодня в сорока школах Ингушетии проводятся шахматные уроки. А в прошлом году мы провели большой шахматный детский фестиваль, в его рамках я сыграл матч с Борисом Гельфандом.

«ПРОФЕССИОНАЛ ИЗ ПЕРВОЙ СОТНИ МОЖЕТ ДОСТОЙНО ЗАРАБАТЫВАТЬ»

- Вы играете за команду немецкой бундеслиги. Каковы успехи?

- Это команда из маленького городка. Там туровая система, похожая на футбольную бундеслигу. Прилетаешь на выходные, играешь партии в субботу и воскресенье, и улетаешь обратно. Сезон недавно завершился, мы заняли четвертое место.

Но я еще выступаю за сборную Москвы. В прошлом году я играл на первой доске, поскольку наш лидер - Сергей Карякин - был занят в других турнирах. Мы заняли тогда третье место на клубном чемпионате Европы и стали серебряными призерами чемпионата России.

- Как живет шахматный профессионал из топ-50 мирового рейтинга?

- Игрок из первой сотни может достойно зарабатывать на уровне хорошего московского специалиста. Но с другой стороны, все достаточно индивидуально. Твои доходы зависят от того, играешь ли ты за какой-нибудь клуб. А чтобы играть за хороший клуб, надо иметь приличный рейтинг, который зарабатывается удачной игрой в сильных турнирах. Все взаимосвязано.

- Сейчас все популярнее турниры с укороченным контролем. Но не убивает ли это шахматы как искусство?

- На мой взгляд, в шахматах самое ценное – качество партий. Если шахматист играет хорошо, он покажет то, что не могут делать другие люди. Этого даже не может компьютер, хотя он сейчас и обыгрывает человека. Но компьютеру не подвластны идеи, которые способен генерировать человек.

- Однако смотреть семь часов на сидящих за доской игроков тяжело. Поэтому организаторы все больше склоняются к рапиду. Когда дело доходит до цейтнота, когда мелькают руки, летят фигуры, это уже превращается в шоу, это можно продать.

- Тем людям, которые хотят разобраться в шахматах, докопаться до сути, интересны идеи. Если нравится следить за мельканием рук, лучше сходить на бокс.

В будущем будут существовать все форматы, это очевидно, но, на мой взгляд, цельную партию все-таки с большей вероятностью можно сыграть в классике, нежели в рапиде. Однако умение играть в быстрые шахматы сейчас очень важно. Напомню, что судьба шахматной короны решилась на тай-брейке.