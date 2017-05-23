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Николай Валуев: Хочется жестокости. Особенно если с кровью

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Николай Валуев
Николай ВалуевФото: «Советский спорт»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев высказался в интервью «Советскому спорту» по поводу Владимира Кличко, смешанных единоборств и российского футбола.

КЛИЧКО НЕ УЙДЕТ, ПОКА БУДУТ КРУТИТЬСЯ ДЕНЬГИ ВОЗЛЕ НЕГО

– Последнее событие из мира бокса – это бой Кличко – Джошуа. Следили за этим поединком?
– Да, удалось посмотреть. На мой взгляд, бой получился отменным. Зрители получили то, что хотели. Правда, я ожидал, что Владимир все-таки победит.

– В чем причина поражения, на Ваш взгляд?
– В силу возраста, кондиции уже не те, что раньше, мягко говоря. Соперник почти вдвое моложе. Поэтому к концу поединка, несмотря на практику, молодость и сила превзошли опыт. И Джошуа всецело воспользовался своим молодым возрастом.

– Получается, Джошуа победил за счет выносливости?
– Не только. Давно известно, что Кличко неудобно драться с высокорослыми боксерами. И еще ему неудобно драться с теми, кто любит большое количество времени проводить в клинчах.

– А мы знаем, что Владимир любит навязывать соперникам именно такой стиль боя. То есть позиционная борьба, изматывание соперника, затем точный выверенный удар. В данном случае его тактика просто не сработала…
– Или же он может держать соперника на расстоянии. Но с Джошуа такое вряд ли пройдет. В этом смысле он хорошо контролировал ситуацию, спасал себя от клинчей, при этом постоянно атакуя.

– Можно ли сказать, что его время прошло?
– Думаю, он просто так не уйдет. Пока будут светить какие-то деньги, он будет продолжать карьеру.

– Реванша стоит ожидать?
– Я не знаю, прописано ли это в контракте. Ну и, конечно, немаловажно согласие самого Джошуа.

– А вы лично поддерживали отношения с Кличко?
– Нет. Со старшим братом общался когда-то.

– Несмотря на политические взгляды, Вы сохранили отношения?
– Я не могу сказать, что они и раньше-то были. Просто общался.

– А может ли присутствовать между спортсменами некая солидарность, даже если политические взгляды расходятся?
– Здесь другая история. Я не имею право давать оценки Виталию в плане его политических убеждений. С общечеловеческих позиций мы с ним расходимся кардинально. Это касается войны на Донбассе.

Фото: Gettyimages.ru

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА – НЕ ЗАТМЯТ БОКС

– Изменилось ли что-то в боксе с того момента, как Вы покинули большой спорт?
– Ничего с боксом плохого не произошло. Как он был популярен, так он и остался. В каждом историческом периоде будут возникать свои звезды. Разговор из разряда «А в наше время» вы от меня не услышите. Ностальгировать не люблю.

– Вы сказали о звездах. Кто сейчас задает тренд в мировом боксе?
– Я жду бой Фьюри – Джошуа. Тренд пока задают эти двое.

– Согласитесь, что сейчас идет перекос в сторону смешанных единоборств. По популярности этот вид спорта обходит бокс, разве нет?
– Это веяние времени. Смешанные единоборства набирают популярность, потому что сам вид спорта подразумевает выход за рамки дозволенного. В этом виде человек способен себя проявить многогранно.
Смешанные единоборства не затмят бокс. Но они всегда наберут себе достойных последователей. Вы наверняка смотрели фантастические фильмы, где дерутся на выживание?

– Да, было много таких. «Смертельная битва», например…
– Правильно. Человек по своей сущности любит жестокие бои. Хочется человеку жестокости, желательно с кровью. В смешанных единоборствах крови больше значительно, чем в том же боксе. И если отталкиваться от этих критериев, в дальнейшем появятся еще какие-то кровавые виды спорта. Может быть, через лет двадцать смертельные бои будут разрешены, как в кино. Загадывать вперед нельзя. И зрителей это наберет колоссальное количество. Я в этом не сомневаюсь.

ФУТБОЛ? ЭТОТ ВИД СПОРТА НЕ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ

– Хочется спросить Вас о футболе…
– Сразу скажу, этот вид спорта не для нашей страны. То, что это спорт номер один – сомнений быть не может. Но нынешние реалии российского футбола, говорят о том, что дальше своего двора мы не выберемся.

– А Вы сами – болельщик?
– Я всегда желаю победы питерскому «Зениту». Хотя ко всем спортсменам отношусь с большим уважением. По большому счету, «Спартак» это или «Динамо» ‡ не важно, названия для меня не имеют значения. Я к спортсменам отношусь замечательно, но «фанатские темы» не для меня. К «ультрас» я себя не отношу.
Про «Спартак» скажу следующее: То, что они стали чемпионами – не повод почивать на лаврах. Если «Спартак» станет чемпионом и в следующем сезоне, тогда это будет серьезно. Это уже будет тенденция.

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