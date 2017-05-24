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«Я – молодой, у меня еще будут Олимпиады». Игроки сборной России едут в Америку

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Я – молодой, у меня еще будут Олимпиады». Игроки сборной России едут в Америку

А ведь в этом составе мы сборную России можем больше не увидеть. Разлетаются игроки в разные стороны – кто в «Вегас», кто в «Баффало»…

ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ГУСЕВ

Первая тройка сборной России и СКА уже распалась. Прямо по ходу чемпионата мира Вадим Шипачев подписал контракт с «Вегасом». Как я знаю, после 1 июля уедет Евгений Дадонов – причем не факт, что в тот же штат Невада.

Мне рассказали, что только на льду это звено – не разлей вода, и парни чувствуют друг друга даже спинным мозгом.

А в плане бизнеса они скрытничают, не делятся секретами. Тот же Артемий Панарин признался в интервью, что только утром прочитал в новостях, как Шипачев уезжает в НХЛ. Накануне Вадик ни словом не обмолвился.

Мне рассказывали, что тренер «Вегаса» Жерар Галлант не любит русских, потому что когда он еще был игроком, из состава «Детройта» его вытеснил кто-то из россиян. Плюс команда входит в лигу с нуля, а значит, будет еще барахтаться несколько лет.

Большой интерес к Дадонову проявляет «Чикаго». Может, зарплата там меньше на пару сотен тысяч долларов. Зато у команды есть отличный стиль. Посмотрите, как здорово в состав вписался Панарин. Играть там – праздник души.

А вот Никита Гусев остается в КХЛ, причем СКА предлагает ему контракт на улучшенных условиях. До этого Гусев получал мало. Ближайшие годы для него – возможность создать финансовую подушку. «Тампа» хотела бы видеть в составе уже сейчас – после блистательного чемпионата мира. Но пока Никита, как я знаю, остается в России. И это только треть знаменитого шипачевского звена.

АНТИПИН: ПОЗОВУТ ЛИ СНОВА В НХЛ?

- Мы рассчитывали на большее, но бронза есть бронза, - говорил защитник Виктор Антипин, когда к нему подошел ваш корреспондент. - Любая медаль – это приятно. Матч с Канадой? Первые два периода мы провели неплохо. Но третий отыграли так слабо, что даже вспоминать не хочу. Неприятно.

- Это не первый ваш чемпионат мира. В чем была особенность этой молодой команды?
- Мы же все практически одного возраста. Все парни молодые, амбициозные. Все хотели биться. В этом даже не сомневайтесь.

- Вы ведь расторгли контракт с «Магниткой»?
- Да.

- Уезжаете в «Баффало»?
- Пока ни с кем не подписал контракт, поэтому четко заявить так не могу.

- А в чем заминка?
- Не хотел забивать этим голову во время чемпионата мира. Это были бы лишние вопросы, тратил бы на это эмоции. Но сейчас все закончилось, и теперь буду решать вопрос.

- Но улетаете за океан не только вы, но и Миронов, Шипачев. Неужели даже Олимпиада вас не останавливает?
- Тут ведь палка о двух концах. У меня появился шанс – уехать в НХЛ. Возник неплохой вариант. Во мне заинтересованы.

Не знаю, будет ли еще шанс, если я задержусь на год? Позовут ли снова?

Я еще молодой. Может, выступлю на следующих Олимпиадах. Тем более в НХЛ не однозначно решено, что игроки не едут в Пхенчхан. Какой-то шанс остается. Может, еще отпустят.

- А раньше вы следили за «Баффало»? Вот на чемпионат мира Джек Айкел приезжал.
- Особо не следил. Но когда начали туда звать, стал внимательнее смотреть матчи. Интересно ведь подготовиться с информационной точки зрения, кто и как играет.

- Легко вас из «Магнитки» отпустили?
- Мы отлично поговорили. У нас прекрасное руководство, и никаких проблем не возникло. Очень благодарен за то, что все получилось так хорошо. Могу сказать только теплые слова в адрес «Металлурга».

- Не просядет ли уральская команда без вас? Уезжает Алексей Береглазов в «Рейнджерс», не будет Криса Ли. Лучшие игроки обороны!
- Думаю, не просядет. У нас есть классный тренерский штаб. Подрастает яркая молодежь. Все будет хорошо у «Металлурга».

- А готовы к маленьким площадкам? Там ведь совсем другой хоккей.
- Ну готов, раз еду. Неужели думаете, я площадок испугаюсь?

ГАВРИКОВ: «КОЛАМБУС» УЖЕ ПРИГЛАШАЛ

А вот навстречу идет рыжебородый Владислав Гавриков – вместе с Богданом Киселевичем он стал самым полезным защитником турнира (+9). Главный тренер Олег Знарок сказал журналистам, что даже не сомневался в Гаврикове. Взял его на чемпионат мира без раздумий.

- Еще Знарок сообщил, что из-за травмы в матче с Канадой вы на полтора месяца выбыли из-за травмы. Насколько все серьезно?
- Ну, повредил боковую связку. Шесть недель – это гарантированное выздоровление. Но могу поправиться и за месяц.

- Какие у вас планы на будущее? Знаю, вы хотели бы остаться в России.
- Я тоже думаю – вместе со всеми, - смеется Владислав.

- До сих пор не решили?
- Сейчас вернусь в Ярославль и вплотную займусь этим вопросом.

- А правда, что «Коламбус» хотел пригласить вас на плей-офф, когда травму получил Зак Веренски в последнюю неделю регулярного чемпионата?
- Там не Веренски – речь шла о другом защитнике. Но да, это правда. «Коламбус» спрашивал о такой возможности.

- Насколько будет важен фактор Олимпиады? Может, останетесь?
- Я все еще думаю…

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