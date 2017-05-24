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Вячеслав Быков: Побеждать Канаду – это как с гранатой бросаться под танк

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вячеслав Быков: Побеждать Канаду – это как с гранатой бросаться под танк

Обозреватели «Советского спорта» взяли эксклюзивное интервью у семикратного чемпиона мира Вячеслава Быкова.

«БРОСАТЬ ПЕРЕТУРИНА – ЭТО КОЩУНСТВО»

Этот разговор с Быовым, в котором мы участвовали вместе с коллегой Дмитрием Пономаренко, состоял из двух частей - и вторая обогнала первую.

Когда мы уже вернулись в Москву, Вячеслав Быков позвонил сам и сообщил печальную весть: «Перетурин умер».

Оказывается, они дружили.

- Я хотел бы выразить слова соболезнования близким, родным и всем болельщикам, - сказал Быков. - Мы были знакомы лично, и сейчас мне печально и горько. Ушел из жизни очень замечательный комментатор, да и просто добрый, чистый и честный человек, который старался донести нам самое лучшее. Через свои эмоции, опыт, через всю прожитую жизнь. Интервью, комментарии, «Футбольное обозрение» - через это творчество мы узнавали о спорте, который полюбили миллионы людей. Перетурин, Евгений Майоров, Сергей Гимаев – эти люди были гордостью страны.

- Как вы познакомились?
- После того, как профессию покинул Николай Николаевич Озеров, поднялась новая волна комментаторов. Когда я еще играл в ЦСКА, то ходил на футбол. Там мы и познакомились с Владимиром. Кажется, это было на матче со «Спартаком».

А еще скажу, помня о тяжелом состоянии Владимира Перетурина в последние годы – нельзя было бросать в забвении такого человека. Это кощунство. И неуважение к истории спорта. Такое всегда возвращается бумерангом, поверьте. Никому не пожелаю, чтобы кто-то другой так страдал.

И еще, видите, как совпало – Володе Перетурину стало плохо, когда Россия внезапно проиграла канадцам в полуфинале. Надеюсь, его не захлестнули плохие эмоции, и это никак не связано с хоккеем. Но вообще от некоторых матчей зависит не просто настроение, но и состояние болельщиков целой страны.

«ПОБЕЖДАТЬ КАНАДЦЕВ НАДО НА ВДОХНОВЕНИИ»

Еще Быков благодарил за то, что мы ему дали информацию – в больницу Кельна попал великий тренер Владимир Владимирович Юрзинов. Брел по дорожке, перешагивал через забор, да так неловко упал, что переломал ребра.

- Вместе с патриархом журналистики Всеволодом Кукушкиным мы поехали в больницу, - рассказывал Быков. – На входе нас встречает немец-медбрат лет тридцати: «Ах, Юрзинов? Знаем-знаем. Туда проходите». Весь госпиталь уже был в курсе, какая легенда у них оказалась… Пообщались с Владимиром Владимировичем. Боль у него еще есть, конечно. Дело серьезное – там кровь в легком была. Но постарались подарить ему положительные эмоции. Посидели, повспоминали.

Юрзинов – это глыба. Актуальность, динамика (от слова «Динамо»), центрфорвард, который создает, атакует и не сдается. Это его принцип жизни. Думаете, какая-то травма выбьет Владимира Владимировича из колеи?

Как я понял, он будет лежать еще не меньше недели. Если в Кельне еще остались любители хоккея, то можете заглянуть в гости, проведать.

- Вячеслав Аркадьевич, вот Россия проиграла канадцам. Но взяла бронзу. Какое у вас впечатление от турнира?
- По матчу с Канадой записывайте слова. Злость. Несогласие. Неудовлетворение.

Думаю, это чувствовали в тот момент наши хоккеисты. Но я не хотел бы сейчас проводить анализ матча, потому что это будет критикой тренерского штаба. А я не хочу бросать камни в огород моего коллеги и друга Олега Знарка.

Но замечу, что любой матч с Канадой – это война. Вторая мировая война. И побеждать их надо на эмоциях, на вдохновении. Вот мы с Игорем Захаркиным в Ванкувере не смогли настроить команду так, чтобы парни были готовы рвануть чеку и броситься с гранатой под танк. В этом была наша главная ошибка. Поймать и удержать нужный настрой на весь матч с Канадой – это большое дело!

А вообще у нас в составе много молодых ребят, и они получили бесценный опыт, который нужно проанализировать вместе и персонально. Для того, чтобы расти дальше. И я так рос – через победы и поражения. Иногда ты благодарен судьбе за то, что тебе по носу дали, и ты смог вырасти.

У нас сейчас превосходная молодежь – это поколение, которое Олег пригласил в сборную. Это классные ребята. Играли в целом так, что я радовался. Не надо посыпать голову пеплом, стонать и кричать. Во всем нужен анализ и разбор, чтобы двигаться дальше. Давайте будем конструктивными.

«ГОЛ РАДУЛОВА – ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»

Первая часть разговора состоялась в Кельне – меньше чем за сутки до полуфинала с Канадой. Мы только приехали из Парижа, толком не спали, да и поесть не успели. Ждали Быкова в отеле пару часов – он куда-то уехал на встречу ИИХФ. А когда вернулся, то сразу заказал нам по большой тарелке еды и по бокалу пива. Хотя мы вроде не просили – может, по голодным глазам прочитал?

«Быков не только расскажет, но и накормит», - отметили для себя.

Но рассказ – на первом месте. Конечно, о том, как правильно и технично побеждать Канаду. Ну и о делах насущных.

- Вы побеждали сборную Канады на чемпионате мира четыре раза подряд: 2008, 2009, 2010, 2011.
- Стоп, а что еще было в 2010-м? Правильно, Олимпиада в Ванкувере. Там мы им в четвертьфинале со счетом 3:7 пролетели. Надо все брать в расчет.

Канада – Россия – это классика. Тут нет проходных матчей. Играть в них – это счастье, которое дает тебе спортивный Бог.

Я вырос на поединках Суперсерии-1972. Мне было всего 12 лет, но я влюбился в хоккей благодаря нашим игрокам, которые сейчас – ветераны.

- Давайте вспомним о победах по порядку. Вот 2008 год – победа в овертайме, гол Ковальчука (5:4 ОТ)…
- Когда я вспоминаю о Квебеке, меня сразу за душу берет.

- Главный матч жизни?
- Так не скажу. Главным матчем был тот момент, когда мои родители встретились и сделали меня. «Лунтик родился» - вместе с внуком смотрю этот мультик.

Но слезы наворачиваются, когда говорю о победе в Квебеке. Мы пережили большое счастье, и это навсегда останется с нами.

Как переломить те 2:4 в третьем периоде? Нужно было создать темп и психологический настрой. Можно дать какие-то элементы по технике и тактике. Но если ты не создашь нужную атмосферу, то не добьешься успеха.

- 2009 год, Берн - Канада в финале снова побеждена (2:1).
- Там была совершенно другая стратегия. Не назову это откатом или уходом в оборону. Но целью было сыграть так, чтобы у канадцев возникли проблемы в средней зоне. Мы сжимали пружину и ждали, когда она выстрелит.

И это сработало. Победный гол Саши Радулова – это высший пилотаж. Видел недавно, как он в «Монреале» забил что-то такое, заведя шайбу в ворота, когда держал клюшку в одной руке. Тут было нечто подобное. Бенефис большого форварда.

- А что скажете по Ванкуверу? Вот вы сказали, что атмосферу в команде не создали. А как ее было растормошить в тот момент?
- В этом и есть искусство тренера. Это наша задача – создать настрой, как перед третьим периодом в 2008-м. А вот канадцы на той Олимпиаде вышли с настроем умирать. Перед нашим матчем они попали под американцев. И если бы они вылетели в четвертьфинале, то стали бы изгоями нации.

А еще был очень хороший анализ и разбор нашей команды со стороны штаба Майка Бэбкока. Уж не знаю, кто в тот момент мог обыграть такую сборную Канады. Как ни странно прозвучит, я тоже наслаждался их игрой. Было приято видеть их хоккей. Канада доминировала. Мы очень старались, но ничего сделать не смогли.

«АХ КАК БЕЖАЛ ЛЕШКА!»

- В мае 2010 года вы разгромили Канаду на чемпионате мира со счетом 5:2.
- Очень хотели взять реванш. Боль не ослабла. Эта заноза останется в сердце навсегда. Но для ребят было важно победить. Избавиться от чувства второсортности. Мы сами себе выставили такую оценку, загнали себя в угол.

- Чемпионат мира 2011 года – победа в четвертьфинале со счетом 2:1. И чудо-гол Алексея Кайгородова, который сравнял счет, пролетев в меньшинстве как ракета. Прошил насквозь канадскую пятерку, в которой вышли Фанеф, Бернс, Спецца, Стюарт, Скиннер.
- А ведь меня за Лешку чуть не четвертовали на исполкоме, когда мы его брали в состав. Многоуважаемый Борис Майоров меня жестко прессовал по поводу Кайгородова. Но набирали состав мы, тренеры. Я брал ответственность на себя и защитил эту кандидатуру.

Алексей нам был необходим. И я счастлив, что забил именно Лешка. Вы видели, как он раздел канадцев? Бежал он не очень быстро, но имел хороший отрыв. Обокрал защитника, ушел. И у него манера катания такая низкая. Все думали: догонят его, нет?

А он так спокойно разобрался: раз – и гол. Я с отцом Кайгородова играл в студенческой команде, когда только начинал карьеру в Челябинске. Большой ему привет! – воскликнул Быков.

P.S. Как раз с тех самых пор, с 2011-го, мы не можем победить канадцев ни на чемпионатах мира, ни на Кубке мира.

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