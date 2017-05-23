До встречи в Электростали!
2-5 июня в Электростали пройдет EuroHockey Club Champions Trophy, который представляет компания Raven Russia LTD. Вчера в издательском доме «Советский спорт» прошла пресс-конференция, посвященная второму по значимости европейскому клубному турниру.
В начале июня в Подмосковье приедут восемь команд из России, Шотландии, Австрии, Италии, Чехии, Белоруссии и Швейцарии. Нашу страну представит вице-чемпион России «Динамо-Электросталь». По словам главного тренера нашей команды Игоря Шишкова, всем командам придется тяжело: «Мы 26-27 мая играем матчи чемпионата страны в Екатеринбурге, а на турнире придется провести четыре матча за четыре дня! Это очень серьезная нагрузка на игроков».
«Мы будем стараться, - добавляет еще один участник пресс-конференции Ярослав Логинов. Среди своих главных побед он называет золото Всемирной Унверсиады-2013 в Казани и первое место на Кубке Трофи-2010 в Кардиффе. – Дома выступать сложнее, чем за границей, ведь на трибуны придут близкие, знакомые, мальчишки и девчонки, которые занимаются хоккеем на траве».
В предварительной заявке электростальцев – 28 игроков. К началу турнира их останется 18. Тренеры сделают выбор, исходя из последних тренировок и матчей.
Это – первый турнир подобного уровня, который проводится в России. На него всерьез претендовали Австрия, Шотландия и Белоруссия. Электросталь получила право на проведение «Трофи» во-многом благодаря немецкому концерну Polytan, который укладывает самое современное поле на стадионе этого подмосковного города. Работы близки к завершению, и в конце мая планируются первые тренировки.
Также внесли свой вклад в организацию турнира компания «Очаково» и телерадиокомпания «Страна FM».
- Трудно ли находить спонсоров в эпоху кризиса? – спросили Игоря Шишкова.
- Все напрямую зависит от популярности вида спорта. Вот в этом вы, журналисты, можете нам помочь.
Кстати, Кубок Трофи может серьезно поднять рейтинг России в Европейской федерации хоккея на траве. Осенью в Евролиге, главном клубном турнире Старого света, нашу страну точно будет представлять чемпион России «Динамо-Казань». К ним может присоединиться «Динамо-Электросталь». Но для этого нужно, как минимум, выйти в финал домашнего турнира. А еще лучше выиграть.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Билеты на трибуны Polytan-арены СОК «Электросталь», которые вмещают 2500 зрителей, будут стоить всего 100 рублей. Их можно купит в касее стадиона. Организаторы обещают для зрителей обширную культурную программу с конкурсами и призами.
Группа А
Гроув Мензишилл (Шотландия)
ХК Вена (Австрия)
Арминен (Австрия)
Паоло Бономи (Италия)
Группа В
Славия (Чехия)
ХК Минск (Белоруссия)
Динамо-Электросталь (Россия)
Ротвайс (Швейцария)
2 июня (пятница)
11.00 Гроув Мензишилл – ХК Вена
13.15 Арминен – Паоло Бономи
15.30 Славия – ХК Минск
17.45 Динамо-Электросталь - Ротвайс
3 июня (суббота)
10.00 Паоло Бономи - ХК Вена
12.15 Гроув Мензишилл - Арминен
14.30 Ротвайс - ХК Минск
16.45 Славия - Динамо-Электросталь
4 июня (воскресенье)
10.00 Паоло Бономи - Гроув Мензишилл
12.15 Арминен - ХК Вена
14.30 Ротвайс - Славия
16.45 Динамо-Электросталь - ХК Минск
5 июня (понедельник)
9.00 Матч за 7-е место
11.15 Матч за 5-е место
13.30 Матч за 3-е место
15.45 ФИНАЛ