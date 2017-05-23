До встречи в Электростали!

2-5 июня в Электростали пройдет EuroHockey Club Champions Trophy, который представляет компания Raven Russia LTD. Вчера в издательском доме «Советский спорт» прошла пресс-конференция, посвященная второму по значимости европейскому клубному турниру.

В начале июня в Подмосковье приедут восемь команд из России, Шотландии, Австрии, Италии, Чехии, Белоруссии и Швейцарии. Нашу страну представит вице-чемпион России «Динамо-Электросталь». По словам главного тренера нашей команды Игоря Шишкова, всем командам придется тяжело: «Мы 26-27 мая играем матчи чемпионата страны в Екатеринбурге, а на турнире придется провести четыре матча за четыре дня! Это очень серьезная нагрузка на игроков».

«Мы будем стараться, - добавляет еще один участник пресс-конференции Ярослав Логинов. Среди своих главных побед он называет золото Всемирной Унверсиады-2013 в Казани и первое место на Кубке Трофи-2010 в Кардиффе. – Дома выступать сложнее, чем за границей, ведь на трибуны придут близкие, знакомые, мальчишки и девчонки, которые занимаются хоккеем на траве».

В предварительной заявке электростальцев – 28 игроков. К началу турнира их останется 18. Тренеры сделают выбор, исходя из последних тренировок и матчей.

Это – первый турнир подобного уровня, который проводится в России. На него всерьез претендовали Австрия, Шотландия и Белоруссия. Электросталь получила право на проведение «Трофи» во-многом благодаря немецкому концерну Polytan, который укладывает самое современное поле на стадионе этого подмосковного города. Работы близки к завершению, и в конце мая планируются первые тренировки.

Также внесли свой вклад в организацию турнира компания «Очаково» и телерадиокомпания «Страна FM».

- Трудно ли находить спонсоров в эпоху кризиса? – спросили Игоря Шишкова.

- Все напрямую зависит от популярности вида спорта. Вот в этом вы, журналисты, можете нам помочь.

Кстати, Кубок Трофи может серьезно поднять рейтинг России в Европейской федерации хоккея на траве. Осенью в Евролиге, главном клубном турнире Старого света, нашу страну точно будет представлять чемпион России «Динамо-Казань». К ним может присоединиться «Динамо-Электросталь». Но для этого нужно, как минимум, выйти в финал домашнего турнира. А еще лучше выиграть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Билеты на трибуны Polytan-арены СОК «Электросталь», которые вмещают 2500 зрителей, будут стоить всего 100 рублей. Их можно купит в касее стадиона. Организаторы обещают для зрителей обширную культурную программу с конкурсами и призами.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

Группа А

Гроув Мензишилл (Шотландия)

ХК Вена (Австрия)

Арминен (Австрия)

Паоло Бономи (Италия)

Группа В

Славия (Чехия)

ХК Минск (Белоруссия)

Динамо-Электросталь (Россия)

Ротвайс (Швейцария)

2 июня (пятница)

11.00 Гроув Мензишилл – ХК Вена

13.15 Арминен – Паоло Бономи

15.30 Славия – ХК Минск

17.45 Динамо-Электросталь - Ротвайс

3 июня (суббота)

10.00 Паоло Бономи - ХК Вена

12.15 Гроув Мензишилл - Арминен

14.30 Ротвайс - ХК Минск

16.45 Славия - Динамо-Электросталь

4 июня (воскресенье)

10.00 Паоло Бономи - Гроув Мензишилл

12.15 Арминен - ХК Вена

14.30 Ротвайс - Славия

16.45 Динамо-Электросталь - ХК Минск

5 июня (понедельник)

9.00 Матч за 7-е место

11.15 Матч за 5-е место

13.30 Матч за 3-е место

15.45 ФИНАЛ