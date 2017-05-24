«Кузюткин тщетно пытается выиграть спор со временем»

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев – о смене главного тренера команды и резких заявлениях наставника сборной России Владимира Кузюткина.

«МЫ МОГЛИ ЛУЧШЕ ПРОВЕСТИ СЕЗОН»

- Сразу хочу пояснить – отставки Юрия Панченко не было, - начинает беседу Зиничев, комментируя новость последних дней – у руля столичного «Динамо» теперь будет стоять серб Зоран Терзич. – Его контракт подошел к концу, и мы очень благодарны Панченко за работу с клубом. Не каждый тренер может привести команду к победе в чемпионате России. Юрий сделал это дважды, и данные титулы у него никто не отнимет. Однако мы все же не можем сказать, что добились всех поставленных целей. И приняли решение несколько изменить направление движения. Поэтому попрощались с Панченко и пригласили Зорана Терзича.

- Почему именно его?

- Впервые Зоран сидел в моем кабинете и обсуждал возможность работы в «Динамо» еще девять лет назад. Тогда мы разошлись во мнениях по ряду вопросов. Но теперь ситуация изменилась, и Терзич все-таки присоединится к нам. Это известный специалист, добившийся успехов и с клубами, и со сборной Сербии. Он отлично говорит по-русски, работал в России и хорошо знает всех волейболисток.

- Но в чем его преимущество именно по сравнению с Панченко?

- Терзич – замечательный женский тренер, и слово «женский» подчеркну несколько раз. Не берусь судить, кто из них – Зоран или Юрий – глубже понимает волейбол, кто сильнее подкован в тактических схемах или нюансах тактики. Тот же Панченко сам был прекрасным волейболистом. Но профессия игрока сильно отличается от профессии тренера. Так же как женский тренер и мужской – совершенно разные вещи. С Панченко мы не смогли добиться всего, на что рассчитывали в этом сезоне. Да, изначально задача была поставлена так – выиграть минимум один турнир из тех, в которых выступало «Динамо». Формально мы ее выполнили. Но ситуация по ходу сезона менялась. Мы столкнулись с травмами, пришлось вносить коррективы в состав, приглашать новых игроков. И в конечном счете команда только усилилась! Однако в «Финале четырех» Лиги чемпионов, как и на клубном чемпионате мира, мы сыграли бездарно. Четвертое место в Италии и пятое в Японии – не те достижения, которыми можно гордится. Скорее – это позор. Команда могла и должна была бороться за большее.

«КУЗЮТКИН НАПОМИНАЕТ ПОЖИЛУЮ АКТРИСУ»

- Какая задача теперь стоит перед Терзичем?

- Окончательный план формулирует президент клуба незадолго до начала сезона. Невыполнимых задач мы не ставим. Никто не требует выиграть все и вся. Но, конечно, с тем составом, который есть и, надеюсь, будет в команде, цели «Динамо» останутся самыми серьезными. Контракт с Зораном подписан по схеме 1+1. Он автоматически продлится на второй год, если новый тренер справится с поставленной задачей.

- Когда приняли решение о смене наставника?

- Работа в этом направлении ведется постоянно. Не могу назвать вам конкретный день. Но сам контракт с Терзичем был подписан после того, как я обсудил это с Панченко. В этом вопросе важна честность. И я рад, что мы с ним поняли друг друга.

- Недавно главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин отметил, что поездка «Динамо» на клубный чемпионат мира серьезно осложнила ему работу по подготовке команды ко 2-му раунду квалификации ЧМ-2018 (пройдет 31 мая – 6 июня в Хорватии, - Прим. ред.).

- Начну с того, что мы все – патриоты. «Динамо» всегда учитывает интересы сборной. На клубный ЧМ мы полетели без своего врача, потому что он был нужен национальной команде. В конце концов, за Россию играет 6 наших волейболисток! И слышать подобное откровенно неприятно. Кузюткина ярко характеризуют его интервью. Престижный турнир, проводимый FIVB, с участием сильнейших клубов и лучших волейболисток мира он называет «потешными играми», а предстоящую квалификацию ЧМ – важнейшим соревнованием года. Вспомним, кто там участвует в нашей группе? 115-я, 79-я, 64-я команды мирового рейтинга! Высшее место – 18-е – у Хорватии. Мы теперь таких соперников боимся настолько, что надо за два-три месяца собирать главную команду и форсировать подготовку? Если да, то с российским волейболом что-то не так.

- Кузюткин считает агентов «пиявками», и сам при этом уговаривает игроков менять клубы, - продолжает Зиничев. - В марте он называет ряд волейболисток «не оправдавшими надежд и не нужными для сборной», в мае их же относит к категории «главных надежд национальной команды». Полное ощущение, что Кузюткин не знает, а лишь познает то, чем занимается. Мне он напоминает пожилую актрису, которая после нескольких лет забвения вдруг получила главную роль, и теперь всеми силами пытается доказать – все, кто выступал на сцене раньше, были никчемными артистами, а только она понимает, как сыграть эту роль идеально. Кузюткин выпал из времени, он несколько лет нигде всерьез не работал. Конечно, он теперь отчаянно старается заявить, что все еще состоятелен. Вот только выиграть спор со временем пока не удавалось никому.

