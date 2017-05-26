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Евгений Малкин: Да, КХЛ нужно сокращать. Но вы не ту команду убрали!

Олег Межерицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Малкин: Да, КХЛ нужно сокращать. Но вы не ту команду убрали!

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге спросил у Евгения Малкина, что он думает об исключении новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ.

– Евгений, вы слышали, что из КХЛ уже убрали новокузнецкий «Металлург», а в ближайшие два года сократят еще пять региональных команд? Что думаете по этому поводу?
– На самом деле, у меня двоякое впечатление. Если честно, я был за сокращение КХЛ. Меня никто не спрашивал, но такая мысль возникала. Конечно, нужно сокращать лигу до 22-24 команд. Тогда клубы подравнялись бы. Потолок зарплат нужно сделать жестким. Так что все эти решения правильные.

Но вы не те команды сокращаете! Я думаю, что КХЛ уходит от российского чемпионата в сторону Европы и Азии. Да, понимаю желание, чтобы лига стала более популярной среди финнов и китайцев. Клуб в Лондоне хотели создать.

Я вот считаю, стоило бы сделать очень сильный чемпионат именно внутри России. Потом добавлять иностранные клубы, которые платежеспособны и показывают хороший хоккей, могут составить конкуренцию. А то был вот «Медвежатник»… - Малкин не сразу вспомнил название «Медвешчак». – Сейчас его нет. Потом, может, Китай уйдет.

Да я играл в Новокузнецке во время локаута. Были полные трибуны. И мне тяжело сейчас судить, что там творится. Конечно, проблемы есть. Я разговаривал с парой хоккеистов. Они рассказывали, что когда в конце сезона приезжаешь к «Кузне», там фарм-клуб играет. Это огромный минус.

Но лига должна найти способ, чтобы как-то взаимодействовать с командами, помогать деньгами. Если есть заработок у КХЛ, надо помогать бедным. А то всех перспективных игроков оттуда забирают. Конечно, в Новокузнецке мало какие болельщики пойдут смотреть на фарм-клуб. А когда выступают лучшие хоккеисты, которые не смотрят в сторону других команд – на них люди пойдут. Думаю, и билеты там недорогие.

Это лишь мое мнение. Понимаю, что у каждого есть своя позиция. Может, руководители КХЛ смотрят более глобально и хотят захватить вообще весь мир, включая Америку и Канаду. Тяжело судить – это их деньги и их мысли.

Но мне хотелось бы видеть сильный чемпионат именно в России. Пусть будут 22 хороших клуба. А потом расширяйтесь в сторону заграницы. У нас же вечно какие-то глобальные прыжки из стороны в сторону…

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