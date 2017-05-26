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Евгений Малкин: Хочу привезти Кубок Стэнли в Россию! (видео)

Олег Межерицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Малкин: Хочу привезти Кубок Стэнли в Россию! (видео)

Евгений Малкин вышел в финал плей-офф, где сыграет с «Нэшвиллом». С форвардом беседует корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге.

И все-таки «Питтсбург» вышел в финал Кубка Стэнли! Седьмой матч против «Оттавы» получился тяжелейшим – дважды «пингвины» вели в счете, два раза их догоняли «сенаторы». Все решил гол ветерана Криса Куница, забитый во втором овертайме – на 86-й минуте.

На церемонии награждения, когда Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Куниц получали трофей за победу в Восточной конференции, все хоккеисты прикоснулись к призу. Хотя говорят, это плохая примета – мол, не выиграешь главный приз Кубок Стэнли, но в случае «Питтсбурга» это работает наоборот. «Пингвины» не трогали трофей в 2008 году – и проиграли финал. Брали в руки в 2009 и 2016 годах – и победили.

Евгений Малкин в четвертый раз вышел в финал Кубка Стэнли, что стало повторением российского рекорда. Этого же добивался только Сергей Федоров.

«ЭТО ВСЕ НЕРВЫ, УСТАЛОСТЬ…»

- Шайба то в штангу попадала, то в голову, но никак не шла в ворота. Во втором овертайме седьмого матча не мелькнула мысль: «Не судьба»? – спросил ваш корреспондент у Евгения Малкина.


- В такие моменты стараешься гнать такие мысли. Обидно, когда шайба стучит по штангам. Но мы здорово сыграли. Понимали, что не будет легкой прогулки. «Оттава» показала хоккей высокого качества. Поэтому был достойный финал конференции. Слава богу, победили!

- А о чем думается в критические моменты матча?
- Есть и нервы, и переживание. Но это со стороны тяжело смотреть. А когда ты на скамейке, то занят рутиной. С кем-то разговариваешь, обсуждаешь моменты, отдыхаешь, переводишь дыхание, пьешь воду. Ты весь в игре, и какие-то мысли второстепенны. Хотя когда Фил Кессел выходит один на один и промахивается, тут уже думаешь: «Ну как же так?!»

- Вы забили в большинстве на 52-й минуте. Почему не смогли удержать счет?
- Да мы сами виноваты. Начали отбрасывать шайбу, случилось пробросов пять. Мы откатились слишком рано, игра перешла в нашу зону. Надо было и дальше играть в средней зоне, переводя шайбу в их зону.

Это все нервы, усталость. Мы хотели удержать счет. Но случился бросок от синей линии, наш вратарь этого не видел. И мы упустили одного хоккеиста, который здорово сыграл на добивании.


- Вы когда-нибудь видели, чтобы голкипер Крэйг Андерсон из «Оттавы» так здорово играл, как в этой серии?
- Мы знали, что он – классный вратарь, очень здорово играет клюшкой. Его постоянно приглашают на Матчи звезд. Очень хороший парень. Понимали, что не будет легкой прогулки. И после пятого матча, когда он пропустил шайб пять, Андерсон собрался и показал высококлассный хоккей.

Мы и сейчас создавали много моментов. Но если бы проиграли, Крэйг точно стал бы первой звездой матча.


«ГОВОРИЛ КУНИЦУ: «ЧАЩЕ БРОСАЙ!»

- 37-летний форвард «Питтсбурга» Крис Куниц не забивал с 16 февраля. А теперь – дубль, включая гол в овертайме.
- А я ему сказал перед игрой: «Ты, Крис, забьешь!»

Правда, не чувствовал, что два. Думал, будет один гол. Такие игроки очень нужны команде. Форвард с опытом, по ходу матча его перевели в первое звено. Нашли правильную «химию».


Но Куниц – такой игрок, который умеет подстраиваться под центрального нападающего, с кем бы он ни выходил. Он знает, что от него требуется, как найти позицию для броска. Мы разговаривали – в прошлых матчах Крис не бросал, а постоянно искал возможность отдать передачу.

Я ему говорю: «У тебя хороший бросок. Чаще бросай!» И вот видите, как получилось у Куница – шесть бросков и два гола.


- Вы можете описать свои эмоции, когда Крис забил в овертайме?
- Бурная радость. И мысль: «Самое интересное впереди!» Мы сделали огромный шаг, попав в финал. Но впереди еще бессонные ночи, и нервы мы потратим. «Оттава» оказалась очень серьезным соперником, огромное ей уважение. Соперник бился в каждом матче, и для нас это стало хорошим тестом.

Но ведь и «Нэшвилл» - не подарок. Эта команда вынесла «Чикаго» со счетом 4-0, «Сент-Луис», «Анахайм». Легкой жизни в финале не ждем.

«ВСТРЕТИМСЯ С НИЛОМ»

- Вы – единственный россиянин, который сыграет в финале Кубка Стэнли. Теперь вся хоккейная Россия будет болеть за вас.
- Почему? Каждый болеет за свою команду, - смеется Малкин. – Кто-то хочет, чтобы мы победили. Кто-то – нет. У людей есть разные предпочтения. Одни любят мою игру, другие – нет.

Надеюсь, что «Питтсбург» победит, и мы порадуем российских болельщиков. Но заранее загадывать не надо. Будем идти к Кубку Стэнли шаг за шагом. Если удача окажется на нашей стороне – победим. И тогда конечно, я привезу чашу в Россию, чтобы люди могли сфотографироваться. Но загадывать заранее не хочу. Надо наслаждаться финалом, показывая хороший хоккей.


- Чего вы ждете от серии с «Нэшвиллом»?
- Я видел, как здорово играют «хищники». Все выстроено больше на оборону, но и форварды есть хорошие. А еще там выступает Джеймс Нил…

- Бывший ваш партнер по тройке в «Питтсбурге».
- Наконец-то встретимся! Мы переписывались недавно, я пожелал ему удачи перед матчем с «Анахаймом». Они победили, а Нил предложил нам встретиться в финале.

Нас ждет интересный хоккей. У обеих команд есть классные быстрые нападающие. Очень опасные праворукие – 10-й, 51-й номера (Колтон Сиссонс и Остин Уотсон), тот же Нил. Будем взламывать их оборону и надеюсь, у нас все получится.

Не надо думать о «Нэшвилле». Главное – играть в свой хоккей. У нас хорошая команда, потихоньку возвращаются травмированные. Теперь вот появился Шульц – и сразу забил важный гол. Ну и впереди несколько выходных, так что форму наберем!


ТАБЛО

1/2 финала Кубка Стэнли

Питтсбург – Оттава – 3:2 ОТ2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Куниц (2), Шульц – Стоун, Дзингел

П: Малкин (0+0; 0, 0, 4, 24.23)

Счет в серии: 4-3 (1:2 ОТ, 1:0, 1:5, 3:2, 7:0, 1:2, 3:2 ОТ2)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

Расписание финала Кубка Стэнли

29 и 31 мая – в Питтсбурге, 3, 5 и 11* июня – в Нэшвилле, 8* и 14* июня – в Питтсбурге

* Если потребуется – серия идет до четырех побед

БОМБАРДИРЫМАЛКИН Питтсбург – 24 (7+17) очка, Кросби Питтсбург – 20 (7+13), Гетцлаф Анахайм – 19 (8+11), Кессел Питтсбург – 19 (7+12), Карлссон Оттава – 18 (2+16), Гюнтцель Питтсбург – 16 (9+7), Драйзайтль Эдмонтон – 16 (6+10)… КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 10 (5+5), ОВЕЧКИН Вашингтон – 8 (5+3), РАДУЛОВ Монреаль – 7 (2+5), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 6 (3+3), СЛЕПЫШЕВ Эдмонтон – 3 (3+0), ОРЛОВ Вашингтон – 3 (0+3).

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