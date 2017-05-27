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Бои в крупнейшем сферическом сооружении мира. Анонс турнира UFC в Швеции

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бои в крупнейшем сферическом сооружении мира. Анонс турнира UFC в Швеции

28 мая на «Ericsson Globe» в Стокгольме (Швеция) состоится турнир UFC Fight Night 109. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу.

ГДЕ СОСТОИТСЯ ТУРНИР

Арена «Ericsson Globe» - 85-метровое крупнейшее сферическое сооружение в мире. Здесь часто проводятся концерты и различные спортивные мероприятия. Она была открыта в 1989 году и олицетворяет собой Солнце в Шведской Солнечной системе. Внутри располагается площадка, которая может использоваться как для игр в хоккей с шайбой, так и для других командных игр.

«Ericsson Globe» принимала чемпионат Европы по волейболу (1989), чемпионат Европы по баскетболу (2003), чемпионат Европы по гандболу (2002), чемпионаты мира по хоккею с шайбой (1989, 1995, 2012, 2013) и Кубок мира по хоккею с шайбой (1996, 2004). Ежегодно проходит Гран-при Стокгольма по легкой атлетике. В прошлом году на арене прошел музыкальный конкурс Евровидение. Вместимость — 16 тысяч человек.

МИХАИЛ ЦИРКУНОВ (ЛАТВИЯ, 13-2) — ВОЛКАН ОЗДЕМИР (ШВЕЙЦАРИЯ, 13-1)

Михаил Циркунов 

Бой в полутяжелом весе

Оба спортсмена очень интересные и перспективные. Циркунов провел в UFC четыре поединка и во всех одержал победы, причем досрочно. Особенно запомнился его бой против украинца Никиты Крылова, которого Михаил победил сабмишеном в первом раунде. Именно после того поединка Крылов принял решение покинуть UFC и поехал выступать в Россию.

Циркунов прибавляет от боя к бою, но на этот раз соперник у него очень серьезный.

Волкан Оздемир выступает под флагом Швейцарии и еще совсем недавно выступал в России в лиге WFCA, которая базируется в Грозном. В UFC Волкан дебютировал зимой 2017 года поединком против опытного Овинса Сен-Прю. Та схватка сложилась для Оздемира тяжело. Он был явным андердогом, но все-таки сумел одержать победу раздельным решением судей. Волкан любит работать в стойке, но и в борьбе он достаточно хорош. Однако, у него есть большие проблемы с защитой. Он набрасывается на соперника, как волк на добычу, но постоянно с опущенными руками. Скорее всего, в бою против Циркунова он будет действовать первым номером и попытается завершить схватку досрочно.

Прогноз: победа Циркунова единогласным решением судей. 

Волкан Оздемир 

АБДУЛ РАЗАК АЛХАССАН (США, 7-0) — ОМАРИ АХМЕДОВ (РОССИЯ, 16-4)

Бой в полусреднем весе

Абдул Разак 

Несмотря на то, что Алхассан (31 год) старше Ахмедова (29 лет) на два года, он является менее опытным бойцом. За плечами россиянина 20 поединков, американца — всего семь. Однако, Разак ни разу еще не проигрывал.

Это будет для него лишь второй бой в рамках промоушена UFC. Дебютировал в этой лиге он в ноябре 2016 года, победив нокаутом Чарли Уорда всего за 53 секунды.

Для Омари бой против Разака станет уже восьмым в UFC. Ранее он трижды проигрывал и пять раз одержал победы. Свой последний поединок он провел в ноябре прошлого года против Кайла Ноука и победил единогласным решением судей.

Прогноз: победа Разака единогласным решением судей.

Омари Ахмедов 

АЛЕКСАНДР ГУСТАФССОН (ШВЕЦИЯ, 17-4) — ГЛОВЕР ТЕЙШЕЙРА (БРАЗИЛИЯ, 26-5)

Бой в полутяжелом весе

Александр Густафссон 

Победитель этого противостояния станет претендентом на звание чемпиона UFC, так как Густафссон и Тейшейра — второй и третий номера рейтинга полутяжеловесов.

В последнее время карьера шведа складывается не очень удачно. В последних пяти поединках он одержал лишь две победы над Яном Блаховичем и Джими Манувой. Швед проигрывал лучшим из лучших: Джону Джонсу, Энтони Джонсону и Даниэлю Кормье.

28 мая Густафссон обязан побеждать, причем он должен сделать это так, чтобы ни у кого не было вопросов. Дерется он дома, в родной Швеции, где за него будет болеть весь зал, который будет заполнен до отказа. Александр в Швеции — очень известная личность. Примерно как Федор Емельяненко в России.

Тейшейра старше его на семь лет. Букмекеры считают, что он проиграет досрочно. В своем последнем поединке он победил Джареда Каноньера по очкам.

И швед, и бразилец — универсальные бойцы. Если Тейшейра имеет небольшое преимущество в борьбе, то Густафссон — в стойке.

Прогноз: победа Густафссона нокаутом.

Гловер Тейшейра

Другие поединки UFC Fight Night 114

Бен Сондерс (21-7-2) — Питер Соботта (16-5-1)

Оливер Энкамп (7-0) — Нордин Талеб (12-4)

Джек Херманссон (14-3) — Алекс Николсон (7-3)

Педро Муньоз (13-2) — Дэмиан Стасяк (10-3)

Трэвор Смит (14-7) — Крис Камоззи (24-12)

Реза Мадади (14-5) — Хоаким Силва (9-0)

Николас Мусоке (13-4) — Боян Великович (14-4-1)

Даррен Тилл (13-0-1) — Джессин Аяри (16-3)

Марчин Хелд (22-6) — Дамир Хаджович (10-3)

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