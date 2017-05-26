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Игорь Никитин: Будем играть красиво, но на результат

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игорь Никитин: Будем играть красиво, но на результат
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Во вторник ЦСКА объявил о назначении Игоря Никитина главным тренером. А через два дня пригласил журналистов на встречу с ним и президентом клуба Игорем Есмантовичем.

Никитин вел себя куда раскованнее, нежели когда помогал Дмитрию Квартальнову и давал экспресс-интервью с лавки по время матчей.

ХОЧУ ОСТАТЬСЯ В СБОРНОЙ

- Долгое время вы работали помощником главного тренера – в «Авангарде», «Сибири», ЦСКА, сборной России. Насколько сложно вжиться в новую роль?
- Я ведь не раз исполнял обязанности главного, даже недолго возглавлял «Авангард». Жизнь тренера – это взлеты и падения. Сейчас появился шанс, и я с удовольствием согласился. Это новый вызов, мне его принять интересно.

- В новой должности вы обречены на сравнение со своим предшественником Дмитрием Квартальновым, с которым ЦСКА трижды подряд выиграла регулярный чемпионат. Готовы?
- Готов, - смеется Никитин.

- Может, лучше регулярный чемпионат больше не выигрывать?
- Как участник тех событий могу признаться, что такой задачи не ставилось. Но разве можно подойти к ребятам и сказать: «Не надо побеждать в последних матчах, выигрывать регулярный чемпионат». Спортивная составляющая всегда номер один. Хотя в хоккее много суеверия.

- С 2011 года вы совмещали работу в клубе и сборной. Теперь, возглавив ЦСКА, остаетесь в штабе Олега Знарка?
- Если оставят – с удовольствием продолжу работу в сборной.

- Кто оставит – Знарок или ЦСКА?
- Это больше вопрос к национальной команде.

ПОМОЩНИКОВ НАЗОВУ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

- Своих помощников можете назвать?
- Этим вопросом как раз сейчас активно занимаемся. Проводим собеседования, переговоры. Есть понимание, кто мне нужен. Думаю, в ближайшую неделю со штабом определимся. Точно остаются Владимир Чебатуркин и специалист по физподготовке Дмитрий Пирожков.

- А другой Дмитрий, тренер вратарей Ячанов, с которым комфортно работается Илье Сорокину?
- По нему вопрос открыт.

- Раньше ЦСКА придерживался вертикального хоккея, далеко не всем защитникам дозволялось подключаться к атаке. С вашим приходом игровой стиль изменится?
- Меняется состав команды – меняется и стиль игры. Нужно хоккеистов развивать, использовать их сильные стороны. Но не в ущерб команде. Группа игроков, которая к нам пришла, обладает атакующим потенциалом. Конечно, позволим его реализовать, предоставим ребятам свободу. Постараемся играть красиво, но на результат.

- Красиво – как сборная России на чемпионате мира? Все хвалят игру, но огорчаются из-за результата.
- Красиво – это красиво. Но в первую очередь должен быть результат.

- Нынешний состав способен решить главную задачу – выиграть Кубок Гагарина. Или нужно усилиться еще?
- Во-первых, новичкам надо адаптироваться в команде. Нужно и усиление. Это вратарская позиция и защитники. Причем критерия – качество игры, а не национальность. У нас два молодых талантливых вратаря, а Сорокин уже зарекомендовал себя основным, его приглашают в сборную. Им нужен «дядька» - человек с определенным опытом.

- Насколько неожиданным стал уход в «Магнитку» капитана команды Дениса Денисова? Кому теперь доверите литеру «С»?
- Хочу поблагодарить Дениса за вклад в успехи ЦСКА, он отдавал команде душу. Но в жизни не все складывается правильно и логично. Мы принимаем и уважаем его решение. У нас есть понимание, кто может стать капитаном.

- Андронов?
- Мы примем коллективное решение.

Напомним, три недели назад в интервью «Советскому спорту» Игорь Есмантович сообщил, что клуб и Денисов не пришли к согласию по финансовому вопросу. В последнем для ЦСКА матче сезона красно-синих в качестве капитана выводил Сергей Андронов.

МОЯ ЗАДАЧА – РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ НИЧУШКИНА

- Поразил взлет на чемпионате мира защитника Богдана Киселевича.
- Только не меня. Олег Валерьевич (Знарок – прим. Ред.) – тренер опытный, случайных людей в сборную не приглашает. Теперь Богдану предстоит выдержать определенное давление и двигаться вперед.

- В последнее время на вопросы о защитниках сборной Знарок все чаще ссылается на ваше мнение…
- И тем не менее решает главный тренер, полагаясь на советы и видение своих помощников.

- Кого поставите на правое крыло в тройке с Максимом Шалуновым и Сергеем Шумаковым? 
- Есть несколько вариантов, но пока говорить на эту тему рано. Не было времени заниматься тройками-пятерками. Для начала нужно разобраться с тренерским штабом.

По дворцу на Ленинградке вовсю гуляет слух – одним из помощников Никитина станет Андрей Николишин.

- Ваше мнение еще об одном новичке из Новосибирска Константине Окулове?
- Знаком с ним по работе в «Сибири», мы его с Дмитрием Квартальновым к основному составу подключали. Игрок нестандартный, но есть некоторые моменты, которые нужно учесть, чтобы дорасти до топ-уровня. Его вызывали в сборную на Евротур, мы ему поможем.

- Окулов и голы забивает нестандартно – прямо с вбрасывания, причем единственную в матче шайбу…
- Я видел этот гол Новокузнецку. Очень редкая ныне шайба.

- Валерий Ничушкин прошлый сезон провел нестабильно. Но увенчал его бронзовой медалью на чемпионате мира.
- Конечно, ждем от него стабильности. Некоторые проблемы есть у него уже три года. Однако могу заявить: он сделал шаг вперед, чемпионат мира должен стать ступенькой наверх. Моя задача – раскрыть его потенциал.

- Он творческий игрок или чернорабочий?
- Творческий – наверное, Шипачев. А Валерий – игрок габаритный, силовой, с незаурядным техническим потенциалом.

- К тому же Ничушкин на этот раз пройдет с командой предсезонную подготовку, чего раньше не было, - добавил Есмантович.

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