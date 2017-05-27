Павел Буре: Местные власти должны были помочь «Кузне»

Обозреватель «Советского спорта» беседует с Павлом Буре, обсуждая злободневные темы в хоккее.

Павел Буре – президент Лиги легенд мирового хоккея. Первый в истории Олимпийских Игр лучший нападающий и бомбардир среди профессионалов (Нагано-1998). Первый русский спортсмен в истории, чей игровой свитер (№10) был поднят под своды дворца НХЛ. Хоккеист, который вошел в число 100 величайших легенд в истории НХЛ. Знаменитая «Русская Ракета», заслуженный мастер спорта СССР и России.

Титулы можно перечислять еще долго. Но лучше с Буре просто поговорить.

«ВИЖУ В КХЛ ТОЛЬКО ПОЗИТИВ»

- Вы выходили на сцену на церемонии закрытия сезона лиги. И произнесли фразу, которая стала интернет-мемом: «КХЛ становится все лучше и лучше, вызывает боль… секундная пауза… больше интереса». Если серьезно, вы видите, за что лигу критиковать?

- Критики найдутся при любом деле. Всегда будет кто-то недовольный, и это нормально. Но я уверен, что КХЛ больше нравится людям, чем нет. Лига популяризирует спорт. На матчи в регионах собираются целые стадионы. Это праздник в городе.

За девять лет КХЛ с нуля стала второй лигой мира. И я вижу здесь только позитив. Потому что помню 90-е, когда хоккей у нас практически не существовал. Тогда людям было не до спорта.

- Перед церемонией награждения прошел Совет директоров КХЛ, на котором был принят курс на оптимизацию лиги. Как вы относитесь к снижению потолка зарплат и тому, что этот потолок станет жестким?

- У всего есть определенная цена, и жесткий потолок нужен. Важно, чтобы все команды были в одинаковых условиях. Посмотрите, как сбалансирована система в НХЛ. Кто занял последнее место, тот первым выбирает лучшего новичка. Также есть потолки, потому что «Нью-Йорк Рейнджерс» может платить игрокам сколько хочешь, а вот «Виннипег» на это не способен.

Хоккей существует для болельщиков, и нужно перенимать такой опыт, чтобы сделать лигу еще интереснее.

- Но в НХЛ игрок может поехать в любой город – Лос-Анджелес, Чикаго, Бостон. Без разницы, где выступать. Уровень жизни везде одинаковый. У нас же хоккеист не согласится променять Москву на Череповец или Нижнекамск.

- Я много играл в НХЛ и скажу, что там тоже города не одинаковые. И хорошо, когда у тебя есть выбор, куда поехать. Это нормально, и такое есть в любой профессии. Так что каждый решает за себя, когда становится свободным агентом. Если ты молодой, и нет семьи, то полетишь куда угодно. А когда стал старше, то ездить столько не хочешь.

- Помню, как Илья Брызгалов сказал: мол, что мне делать в Виннипеге? Летом там одни комары, а зимой – жуткий холод.

- Вот видите, нет ничего идеального.

«КОМАНДУ В НХЛ ПРОСТО ПЕРЕВОЗЯТ»

- А как вы относитесь к тому, что КХЛ исключила новокузнецкий «Металлург»?

- Я считаю, во всем должен быть баланс. Нельзя, чтобы команды существовали только потому, что они есть. И как клуб может жить почти без денег?

Да, Новокузнецк – это регион, где люди любят хоккей. Значит, местные власти должны этому как-то помогать и делать так, чтобы «Металлург» был социальным проектом, играл для болельщиков. Не обязательно тратить бюджетные деньги, но надо что-то делать.

А бывают команды вроде «Медвешчака» - вот в Загребе любят хоккей, но там нет таких традиций, как у «Кузни». Каждый конкретный случай надо рассматривать. И всему должен быть предел. Расширять КХЛ до бесконечности – тоже не дело. Должна быть конкуренция, при которой сильные команды играют друг против друга.

- Если власть отворачивается от клуба, то такой клуб в России обречен.

- Конечно. И не надо обвинять во всех грехах гендиректора Сергея Зиновьева. Тут нужны совместные усилия власти, бизнеса, хоккейного мира. Прийти к интересному и правильному решению, и чтобы клуб не был суперубыточным. Во многих городах хоккей – это национальный проект, который нужен людям.

- Вот в НХЛ тоже есть проблемные клубы – та же «Флорида» или «Аризона». Их могут выгнать из лиги?

- Их просто перемещают в другой город. На моем веку самым болезненным получился переезд «Виннипега» в Финикс. Потому что у клуба были финансовые проблемы, и в итоге канадский город на много лет остался без большого хоккея, пока туда не переехала «Атланта». Но для этого Виннипегу нужно было найти финансирование. То же самое случилось с Квебеком, и там до сих пор нет команды НХЛ.

«СБОРНАЯ РОССИИ МОГЛА ВЫЙТИ В ФИНАЛ»

- Второй год подряд сборная России завоевала бронзу чемпионата мира. Очень понравилась игра, причем в команде было 11 дебютантов. Они набрали 60 (25+35) очков в 10 матчах. Но все помнят третий период полуфинала против Канады.

- Наша команда на хорошем уровне провела весь чемпионат, за исключением одного периода. Ведя 2:0, не дотерпели 20 минут. Вообще по потенциалу сборная России могла выйти в финал, где победила бы кого угодно. Но из-за этого периода уже другое впечатление. А в целом, все хорошо.

- Какие слова нужно было сказать команде перед третьим периодом с Канадой, чтобы этот провал не повторился?

- На таком уровне ребята – профессионалы, и сами знают, что делать. Просто надо играть по заданию тренера, меньше ошибаться, не хватать удаления. Большинство решает многое в наши дни. Нужно быть супераккуратным.

- Вы кого отметите в сборной России?

- Вообще я не люблю кого-то выделять. Но был очень хорош вратарь Андрей Василевский, который мог сделать три сухаря подряд – не только с Чехией (3:0), но и с Канадой (2:4) и Финляндией (5:3).

- Многие из нашей сборной поедут на Олимпиаду в Пхенчхан. Как вы думаете, есть хотя бы мизерный шанс, что НХЛ отпустит туда игроков?

- Я же не участвую в переговорах. Только надеюсь как болельщик, что будет настоящая Олимпиада. Когда приезжают лучшие хоккеисты планеты, это можно сравнить с чемпионатом мира по футболу. Я вообще этот спорт нечасто вижу, но такой турнир не пропускаю. За любой сборной интересно наблюдать – из Европы, из Африки…

Всем интересны звезды. Поэтому верю, что игроки НХЛ все-таки полетят в Пхенчхан.

- Вы сами были в этой ситуации в 1991 году, когда уехали в «Ванкувер» и не остались дома ради Игр в Альбервилле. Можете понять выбор тех ребят, которые сейчас уезжают в НХЛ?

- Я никого никогда не ругаю. У каждого есть свои обстоятельства и предпочтения. Каждый сам решает, где жить и что делать. Вот в СССР у тебя вообще не было выбора. А сегодня у нас – открытый мир, и все – профессионалы. И поймите, что ребята не могут играть в хоккей всю жизнь. У них есть определенно количество лет, когда длится их карьера. А дальше – неизвестно, как все сложится. Так что сами решайте, как распорядиться каждым сезоном. Их не так много.

Почему уехал я в 1991-м? Перед Кубком Канады мне предложили остаться в ЦСКА еще на два года. Я этого делать не собирался. Раньше все было иначе, это был переходный момент между СССР и Россией. Другие правила, иная жизнь. И тогда уехать в НХЛ, в лучшую лигу мира считалось логичным шагом в карьере. Огромный шанс – и как только он появился, я им воспользовался.

ВОПРОС РЕБРОМ

«БОБРОВСКИЙ МОЖЕТ ВЗЯТЬ «ВЕЗИНУ»

- Какие шансы, что Сергей Бобровский возьмет один из индивидуальных призов НХЛ?

- Выиграть «Харт Трофи» как самый ценный игрок сезона будет очень тяжело. Конкуренты – Сидни Кросби и Коннор Макдэвид. Канадские ребята, которые являются лицом лиги и показывают сумасшедший результат. Тут сложно бороться за первое место. А вот «Везина Трофи» как лучший вратарь Бобровский взять сможет.