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КХЛ, гони прочь аутсайдеров! Сокращайся до 20 клубов. Но дай им шанс вернуться

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
КХЛ, гони прочь аутсайдеров! Сокращайся до 20 клубов. Но дай им шанс вернуться
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко предлагает вернуть спортивный принцип в отношения между КХЛ и ВХЛ.

Многим хоккейным специалистам сейчас жалко «Кузню». А я скажу честно – новокузнецкий клуб заслужил такое отношение к себе со стороны лиги.

Потому что быть записным аутсайдером на протяжении нескольких сезонов – непозволительно! Это убивает спорт.

И если сильная команда никому не нужна в родном Новокузнецке, почему кто-то должен ее жалеть на Урале, Поволжье, Санкт-Петербурге, Москве…

Я приветствую сокращение лиги. Оно назрело. Оно нам нужно сейчас. Причем, я бы сократил ее не до 22-24 команд. А сразу до 20. Это идеальное число. Чуть ниже я выскажу свои соображения – почему.

Но сразу встает вопрос – кого убирать из КХЛ вслед за «Кузней»? Ведь опять будет жалко резать по живому… Опять прольются циничные крокодиловы слезы…

Но есть и очень простой ответ на этот жесткий вопрос – пусть лишних убирает сам чемпионат. Не пробился по его итогам в первую двадцатку? Милости просим на выход. Жестко. Но, по крайней мере, честно и справедливо. С очками в турнирной таблице не поспоришь. Что наиграл, то и получи.

Такое сокращение укрепит КХЛ, сократит расслоение между клубами, сделает борьбу между ними более равной.

Но одновременно усилит и ВХЛ. Придаст ей новый, более весомый статус. А почему бы и нет? Ведь АХЛ за океаном тоже не хухры-мухры. Это главная подпитка кадрами для НХЛ. И это игроки, которых с удовольствием подписывают многие наши клубы. И которые порой становятся в России звездами.

Однако есть устоявшееся мнение, что с уходом клуба из элиты интерес к нему сразу падает. И со стороны болельщиков, и со стороны спонсоров. А там, глядишь, и хоккейная школа захиреет. И прощайте молодые игроки из «Кузни», которые сейчас составляют чуть ли не костяк сборной России.

В современных условиях это действительно так и есть! Ведь если лигу примут решение жестко сократить, то клубы, покинувшие ее, теряют шансы вернуться в ближайшем будущем.

И вот это, как мне кажется, в корне неверный подход. Если мы решили резко сократить лигу, нельзя делать ее закрытой!

У меня такое предложение на будущее. Вот 20 клубов КХЛ закончили регулярный чемпионат. 16 начинают плей-офф. А в это время еще 4 аутсайдера не кайфуют в своем уютном никому не нужном «болотце», а начинают жесткую борьбу за выживание.

С кем?

Естественно, с четырьмя лучшими клубами из ВХЛ. Наряду с Кубком Гагарина и с розыгрышем Братины начинается еще более нервный и отчаянный переходной этап между двумя лигами.

У его формата два варианта.

Первый – круговой турнир, каждый с каждым по два матча (дома и в гостях). При желании количество игр можно увеличивать до четырех игр (два спаренных матча дома, два в гостях). По его итогам четыре первых клуба остаются в КХЛ, четыре последних – в ВХЛ.

Второй – соперники начинают свой плей-офф. 17-я команда КХЛ – с 4-й командой ВХЛ. 20-я – с первой… Серия до четырех побед. Те, кто выиграл – остаются или наоборот переходят в КХЛ. Проигравшие остаются или спускаются в ВХЛ.

Кстати, для проигравших можно сделать дополнительный бонус – пускать их сразу во второй раунд плей-офф ВХЛ. Ведь все же они – сильнейшие и имеют право бороться за Кубок. То есть, даже если ты в КХЛ не попал или, наоборот, выпал из элитного дивизиона, то еще получаешь шанс побиться за Братину.

Что нам даст этот переходной турнир?

Во-первых, ни один элитный клуб не будет заканчивать сезон в феврале.

Во-вторых, более слабые команды получат шикарную возможность привлечь спонсоров. Ведь интерес к их матчам на вылет во время первого раунда КХЛ будет просто огромный. Побольше, чем к лидерам. И со стороны СМИ, и со стороны специалистов, и со стороны болельщиков.

В третьих, фанаты в случае вылета команды из элиты от нее не отвернуться. Наоборот, у них появиться мощный стимул поддерживать ее в ВХЛ и помочь ей вернуться в КХЛ уже через год своей поддержкой.

Ну и самое главное – это будет честно и справедливо. Мы вернем в наш хоккей спортивный принцип. Заставим команды быть лучше на протяжение всего регулярного чемпионата. Потому что либо ты в плей-офф, либо рискуешь многое потерять.

КХЛ станет пусть не коммерческой, но хотя бы по-настоящему спортивной лигой. А не смешной и неумелой копией НХЛ, за которую порой действительно бывает стыдно…


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