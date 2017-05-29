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«Кровавая, простреленная навылет…» Почему мы ставим на Малкина и «Питтсбург»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Кровавая, простреленная навылет…» Почему мы ставим на Малкина и «Питтсбург»
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» представляет финал Кубка Стэнли, который стартует в ночь с понедельника на вторник по московскому времени.

«ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ»

2 место в Столичном дивизионе
2 место в Восточной конференции
2 место в регулярном чемпионате
50 побед – 11 поражений в ОТ – 21 поражение
111 очков, разница шайб: 282-234 (+48)

Плей-офф

1/8 финала: 4-1 с «Коламбусом»
1/4 финала: 4-3 с «Вашингтоном»
1/2 финала: 4-3 с «Оттавой»

ВРАТАРИ

Марк-Андре Флери – 15 матчей, 9 побед, 92,4% отраженных броска, 2 сухаря

Мэтт Мюррей – 4 матча, 3 победы, 94,6% отраженных бросков, 1 сухарь

В прошлом сезоне «Питтсбург» взял Кубок Стэнли с молодым Мюрреем в воротах. Флери оказался в глубоком запасе, и казалось, что его обменяют перед дедлайном. Этого не случилось, а Мюррей сломался перед первым матчем плей-офф. Тут Флери и показал себя во всей красе, с ним «Пенс» взяли две серии. Особенно хорош Марк-Андре был в седьмом матче великой битвы с «Вашингтоном» (2:0). Ну вы помните, Овечкин бросал в упор, но Флери умудрился отразить шайбу черенком клюшки. Однако в серии с «Оттавой» стало ясно, что «железо устало», и снова вышел Мюррей. Очевидно, он и начнет финал.

ЗАЩИТА

Джастин Шульц (3+7=10, +3)
Олли Мяяття (2+5=7, +6)
Иэн Коул (0+7=7, +1)
Рон Хэйнси (1+4=5, 0)
Тревор Дэйли (1+2=3, +4)
Брайан Дюмолин (1+2=3, +3)
Марк Штрайт (0+2=2, -1)
Чад Раведел (0+0=0, -3)

Оборона – не самая сильная сторона «Питтсбурга», тем более из-за травмы до конца сезона выбыл ведущий защитник Крис Летанг, а тот же Джастин Шульц по состоянию здоровья пропустил четыре игры. При этом хоккеисты обороны «Пенс» удачно подключаются к атаке, забивают очень важные голы. Вспомните хотя бы шайбу Шульца в седьмом матче серии против «Оттавы». И вся команда мобилизуется, надежно отрабатывая сзади. А еще видна рука Сергея Гончара – тренера «Питтсбурга» по работе с защитниками. Очень эффективно трудится человек.

АТАКА

Евгений Малкин (7+17=24, +8)
Сидни Кросби (7+13=20, -1)
Фил Кессел (7+12=19, +11)
Джейк Гюнтцель (9+7=16, -3)
Брайан Раст (6+1=7, +2)
Патрик Хорнквист (4+3=7, +5)
Мэтт Каллен (2+5=7, 0)
Ник Бонино (2+3=5, +2)
Скотт Уилсон (2+3=5, +1)
Крис Кунитц (2+3=5, +5)
Конор Шири (0+4=4, -6)
Картер Роуни (0+3=3, +3)
Том Кюнакль (1+1=2, +2)
Карл Хагелин (1+0=1, -3)
Джош Арчибальд (0+0=0, 0)

Атака «Питтсбурга» - как раз его главная сила. Она держится на трех китах и одном китенке. Малкин, Кросби, Кессел, а также Гюнтцель набрали в сумме 79 (30+49) очков в 19 матчах, а вообще они организовали 42 из 58 шайб команды в плей-офф. Также надо сказать, что два обладателя «Конн Смайт Трофи» (самый ценный в плей-офф) – Малкин (153) и Кросби (157) – являются третьим и вторым бомбардирами среди действующих игроков в Кубке Стэнли. Впереди только человек-история Яромир Ягр (201), но его по понятным причинам вынесем за скобки. То есть финал Кубка Стэнли превратится в противостояние атаки «Питтсбурга» и защиты «Нэшвилла». И не исключено, что мы можем увидеть повторение финала-1995, когда острая коса «Детройта» наткнулась на твердый камень «Нью-Джерси» (0-4).

«НЭШВИЛЛ ПРЕДАТОРЗ»

Фото: Gettyimages.ru

4 место в Центральном дивизионе
8 место в Западной конференции
16 место в регулярном чемпионате
41 победа – 12 поражений в ОТ – 29 поражений
94 очка, разница шайб: 240-224 (+16)

Плей-офф

1/8 финала: 4-0 с «Чикаго»
1/4 финала: 4-2 с «Сент-Луисом»
1/2 финала: 4-2 с «Анахаймом»

ВРАТАРИ

Пекка Ринне – 16 матчей, 12 побед, 94,1% отраженных бросков, 2 сухаря

Вопрос для кроссворда – назовите, кто еще играл в воротах «Нэшвилла» в этом сезоне. И ведь так сразу не скажешь! Ответ – Юсе Сарос провел 19 матчей в регулярном чемпионате, Марек Мазанец – еще два. Но понятно, что в плей-офф их на льду не было. Ринне играл от звонка до звонка. У него фантастическая статистика. Кстати, цифры вратарям начали считать с 1953 года. Так вот, из 304 голкиперов, которые провели в плей-офф не меньше 10 матчей, Пекка имеет 12-й результат. Да, был в 1969 году у «Сент-Луиса» такой парень как Жак Плант (95%). Но если Ринне прибавит, выдержав град бросков от игроков «Питтсбурга», то сможет обогнать и Планта.

ЗАЩИТА

Райан Эллис (4+7=11, +7)
Роман Йоси (5+5=10, +4)
Пи-Кей Суббан (2+8=10, +6)
Маттиас Экхольм (0+8=8, +10)
Мэттью Ирвин (0+2=2, +2)
Янник Уэббер (0+1=1, +3)

Удивительно, что «Нэшвилл» в трех раундах вообще никак не трогал своих защитников. Так и катил на шести колесах до финала. Большая четверка – Эллис, Йоси, Суббан, Экхольм – набрала 39 (11+28) очков. Это на одно больше, чем на счету ведущего звена атаки «хищников»: Филип Форсберг, Райан Джохансен и Виктор Арвидссон заработали 38 (13+25). И два отдельных сюжета. Во-первых, сейчас можно оценить силу громкого обмена Ши Уэбера на Пи-Кей Суббана. Кажется, от этой сделки выиграл «Нэшвилл», а не «Монреаль». Во-вторых, рыжебородый Эллис превратился в нового Уэбера – очень результативного и полезного столпа обороны. Не игрок, а просто чума!  

АТАКА

Филип Форсберг (8+7=15, +17)
Райан Джохансен (3+10=13, +12)
Колтон Сиссонс (5+5=10, +9)
Виктор Арвидссон (2+8=10, +13)
Джеймс Нил (5+2=7, -3)
Остин Уотсон (4+2=6, +2)
Колин Уилсон (2+2=4, -1)
Понтус Оберг (1+3=4, +1)
Калле Ярнкрок (1+2=3, -1)
Кевин Фиала (2+0=2, 0)
Вернон Фиддлер (1+1=2, -3)
Харрисон Золнерчик (1+1=2, +2)
Коди Маклауд (1+0=1, 0)
Крэйг Смит (0+1=1, +1)
Фредерик Годро (0+0=0, +1)
Пьер Паренто (0+0=0, -1)
Миикка Саломаки (0+0=0, 0)
Майк Фишер (0+0=0, -1)

«Красным я отмечал ошибки. Это кровавая, простреленная в шести местах тетрадь», - писал Жванецкий. Вот ростер «Нэшвилла» такой же, простреленный навылет. Травмирован Фиала, на награждение за победу в Западной конференции на костылях вышел Джохансен, имеют проблемы со здоровьем Фишер и Смит. Вот почему «хищники» использовали на три форварда больше, чем «Питтсбург», в этом плей-офф. Вот почему россиянин Владислав Каменев был поднят из низших лиг и смотрит хоккей НХЛ из ложи, его в любой момент могут бросить в бой. В целом у «Нэшвилла» очень опасна первая линия, также Малкин в интервью «Советскому спорту» выделял Сиссонса, Уотсона и своего бывшего партнера по тройке «Пенс» - Джеймса Нила. Но атака у «Предаторз» выглядит слабее, чем у «Питтсбурга».

ПРОГНОЗ

А ведь еще и тренеры у команд очень колоритные. Несгибаемый наставник «Питтсбурга» Майк Салливан, которого подняли из фарм-клуба. С ним команда преобразилась так, что взяла один Кубок Стэнли и близка к второму. А тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт, который брал Кубок Стэнли с «Каролиной» и выходил в финал с «Филадельфией»? У него тоже есть колоссальный опыт, защиту в «Предаторз» он построил на загляденье.

Плюс «Нэшвилл» больше отдыхал, должен быть свежее… И все-таки, по нашему мнению, Кубок Стэнли в шести-семи матчах возьмет «Питтсбург». На стороне команды Малкина – сила атаки, преимущество домашнего льда и невероятная кубковая харизма. Это реально такая же команда-династия, как «Детройт» (1997, 1998) и «Питтсбург» (1991, 1992), которые брали Кубок Стэнли два года подряд. Нынешние «пингвины» тоже к этому готовы.

Голосование: Кто выиграет Кубок Стэнли-2016/17?

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА КУБКА СТЭНЛИ

29 и 31 мая – в Питтсбурге, 3, 5 и 11* июня – в Нэшвилле, 8* и 14* июня – в Питтсбурге

* Если потребуется – серия идет до четырех побед

БОМБАРДИРЫМАЛКИН Питтсбург – 24 (7+17) очка, Кросби Питтсбург – 20 (7+13), Гетцлаф Анахайм – 19 (8+11), Кессел Питтсбург – 19 (7+12), Карлссон Оттава – 18 (2+16), Гюнтцель Питтсбург – 16 (9+7), Драйзайтль Эдмонтон – 16 (6+10)… КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 10 (5+5), ОВЕЧКИН Вашингтон – 8 (5+3), РАДУЛОВ Монреаль – 7 (2+5), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 6 (3+3), СЛЕПЫШЕВ Эдмонтон – 3 (3+0), ОРЛОВ Вашингтон – 3 (0+3).

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