Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Ларссон6:4, 6:4Вихлянцева
Теннис  Кравчук6:3, 3:3Дельбонис
Теннис  Габашвили- : -Бургос
Теннис  Дутра Силва4:6, 7:6, 1:0Южный
Теннис  Павлюченкова- : -Тиг
Теннис  Веснина- : -Хаддад Майя
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дарюс Каспарайтис: Знарок не обязан в сборной строить пятерку вокруг Малкина

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дарюс Каспарайтис: Знарок не обязан в сборной строить пятерку вокруг Малкина
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у легендарного Дарюса Каспарайтиса, поговорив с ним о финале Кубка Стэнли.

«ДЕТИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ КУБКИ СТЭНЛИ»

17 мая, с геолокацией в Майами (штат Флорида), Дарюс Каспарайтис сделал запись в фейсбуке: «Счастлив объявить о прибытии нового члена семьи Каспарайтисов. Сынулька-малыш Паркер родился 17 мая 2017 года. Мама и Паркер чувствуют себя хорошо, папа очень устал. Это шестой ребенок для папы и пятый – для мамы. И думаю, мы на этом закончили».

- Поздравляю, Дарюс! Можно ли сказать, что шесть детей – это как шесть Кубков Стэнли? – с таких слов я начал разговор с счастливым отцом.
- Я думаю, дети лучше, чем Кубки Стэнли! – воскликнул Каспарайтис. – Спорт – это карьера, деньги, достижения. Но жизнь – это гораздо больше. Да, очень круто стать чемпионом НХЛ. Но иметь семью, детей – это подарок Бога. Лучше не бывает! Спросите любого спортсмена. Каждый выберет ребенка, а не Кубок Стэнли.

- Почему вы выбрали имя Паркер? И что, больше детей у Каспарайтиса не будет?
- Ну да, я решил больше этим не заниматься. Фабрика закрылась, - смеется Дарюс. – Почему Паркер? Так получилось. Вообще мы искали имя на букву «М». Остальных моих мальчиков зовут Майлз и Марли.

Но семье понравилось имя Паркер. И решили его оставить. Это старинное английское имя. Мы не задумывались, что оно значит. Просто красивое по звучанию.

«Кровавая, простреленная навылет…» Почему мы ставим на Малкина и «Питтсбург»

«ВКЛАД ГОНЧАРА ОЧЕНЬ ВЕЛИК»

- Какая серия плей-офф получилась для «Питтсбурга» самой тяжелой?
- Я думаю, что финал конференции с «Оттавой». Хотя было сложно и с «Вашингтоном» во втором раунде, там тоже потребовались семь матчей.

Вообще удивительно, через какие бои прошел «Питтсбург». Вот у «Нэшвилла» не было такой трудной дороги в финал. И думаю, заметное значение будет иметь опыт, а его у «пингвинов» больше.

«Оттава»… До серии я считал, что эта команда так себе, не очень. Но парни – молодцы. Здорово играли, голкипер Андерсон был в порядке. Крепкая оборона, мобильные хоккеисты. Тяжело было «Питтсбургу». Никто не ожидал, что «сенаторы» окажут такое сопротивление.

- Вы видите со стороны, что для «Пенс» делает Сергей Гончар как тренер по обороне? Насколько велик его вклад?
- Я встречался с Серегой в этом году, мы разговаривали. Он работает с защитниками, показывает им видео. Конечно, у Гончара очень большой вклад. Посмотрите, первый защитник Крис Летанг выбыл до конца сезона. Второй защитник Джастин Шульц пропустил четыре матча из-за сотрясения мозга.

То есть иногда ставка вообще делалась на вторую-третью пару. Но защитники все равно были на виду, играли здорово. Эта линия у «Питтсбурга» не просела. Так что Серега вложил очень много в эту команду.

- Почему Евгений Малкин при Олеге Знарке особо не раскрывается? Может, вокруг такого форварда нужно строить пятерку?
- Думаю, это совпадение. Хотя Малкин взял же золото чемпионата мира в 2014 году, хорошо играл в 2015-м, когда Россия получила серебро.

Но я считаю, что тренер не должен что-то подстраивать под отдельного игрока. Если люди приезжают выступать за сборную, то это они обязаны подстраиваться под существующую систему. То, что Знарок хочет видеть.

В этом и заключалась сила сборной в 80-х и 90-х годах. Потому что тренер собирал хороший коллектив, где была высокая дисциплина и исполнительность. Что игрокам говорили, то они делали.

- Какое у вас осталось впечатление от выступления сборной России на чемпионате мира?
- Я не смотрел много матчей. Видел только игру США – Россия (5:3). Разница во времени, наши выступали рано утром. Вроде бы по игре сборная России выглядела отлично. Но с окончанием атак иногда было плохо. Потому получилось так, что был провален третий период с канадцами. И чемпионат мира был проигран.

В КХЛ такого никогда не было и не будет! Главный феномен «Нэшвилла» в плей-офф

«МАРИО ЛЕМЬЕ – ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК»

- На какого вратаря «Питтсбург» поставит в финале – Мэтт Мюррей или Марк-Андре Флери?
- Думаю, что будет играть Мюррей. Потому что Флери уже устал, и он свою работу выполнил в первых двух раундах. А вот Мюррей в прошлом году привел «Питтсбург» к Кубку Стэнли. Теперь снова пришло его время.

- Какие были ваши лучшие годы в «Питтсбурге»?
- Когда мы дошли до финала конференции Кубка Стэнли. Когда я забил Доминику Гашеку в овертайме седьмого матча серии с «Баффало». Да, тот хороший сезон-2000/01.

Вообще «Питтсбург» - классная команда. Там всегда отличная дружелюбная атмосфера. Там все время есть игроки, которые поднимают дух. Они как были, так и остаются. Поэтому «Пингвинз» так сильно выступают в плей-офф.

- Я где-то встретил цитату о том, что у Дарюса Каспарайтиса в «Пенс» была функция – охранять Яромира Ягра. Это правда?
- Ну вы что, это Ягр меня охранял. Конечно! А я всех в атаке развозил, - смеется Дарюс. – Вообще я никого никогда не охранял. У меня был свой стиль. И мы играли в хоккей, а не ходили на драки.

- Какие отношения у вас были с Марио Лемье? Когда вы только пришли в НХЛ и выступали за «Айлендерс», то здорово его прессовали.
- Марио был величайшим игроком. И я даже побаивался идти в команду, где выступала такая звезда. Но когда я познакомился с Лемье, и мы стали одноклубниками, то я узнал, что это очень простой человек, любит повеселиться. И он – очень хороший командный игрок.

- У вас была когда-нибудь обида на «Питтсбург»? Вспоминаю историю от 2001 года, когда «Пенс» урезали вам зарплату на полмиллиона через арбитражный суд. И вы сделали заявление: «Если у меня будут травмы, то на лед я не выйду. Почему я должен подвергать риску свою карьеру, когда ко мне в клубе нет уважения? Они не считают меня хорошим хоккеистом. Почему же тогда я должен отдавать себя этой команде? Пять лет я посвятил «Пингвинз», и вот чего добился?» Похоже на крик отчаяния. Правда, позже вы извинились за те слова.
- Там не было обиды. Это тактический маневр моего агента. Мы специально согласились взять меньше денег, потому что тогда бы я становился неограниченно свободным агентом. Так я опускался ниже средней зарплаты в лиге и мог бы перейти в любую команду. А обид на «Питтсбург» у меня не было никаких.

- Вы сейчас живете в Майами, занимаетесь риэлтерским бизнесом. Если к вам за квартирой придут Сидни Кросби или Евгений Малкин, сделаете им скидку?
- Конечно, сто процентов! Ко мне могут обращаться любые игроки, даже из КХЛ. Скидка от Каспарайтиса им обеспечена!

ДОСЛОВНО

- Если бы от меня зависело, кто получит «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист Кубка Стэнли, я бы сейчас без раздумий отдал бы титул MVP лучшему бомбардиру этого плей-офф Евгению Малкину. На втором месте шел бы вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне. Он тоже очень здорово играет. Но Малкин не только крайне результативен, но и все матчи проводит на одном уровне. А это и отличает обладателя «Конна Смайта» от остальных хороших игроков и звезд.

Вообще все решит финал. Если Кубок Стэнли возьмет «Нэшвилл», то Ринне однозначно получит MVP. Если же чемпионом станет «Питтсбург», и Малкин не провалит решающие матчи – то исход тоже будет ясен.

Дарюс КАСПАРАЙТИС

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА КУБКА СТЭНЛИ

29** и 31 мая – в Питтсбурге, 3, 5 и 11* июня – в Нэшвилле, 8* и 14* июня – в Питтсбурге

* Если потребуется – серия идет до четырех побед
** Время американское, в России надо прибавлять один день

Голосование: Кто выиграет Кубок Стэнли-2016/17?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Медведев: Ковальчук хочет остаться в СКА и сыграть на ОлимпиадеЧлен совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о возможном будущем Ильи Ковальчука.Мэтт Мюррей: Мне повезло, что играю в финале Кубка Стэнли во второй раз подрядГолкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей рассказал, что чувствует после выхода в финал Кубка Стэнли во втором сезоне подряд.Джейк Гюнцель: Я новичок и сразу оказался в финале Кубка Стэнли. Тот случай, когда мечты сбываютсяФорвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель высказался о том, что может оказаться в запасе, если швед Патрик Хорнквист успеет восстановиться к финалу Кубка Стэнли.«Кровавая, простреленная навылет…» Почему мы ставим на Малкина и «Питтсбург»«Кровавая, простреленная навылет…» Почему мы ставим на Малкина и «Питтсбург»Обозреватель «Советского спорта» представляет финал Кубка Стэнли, который стартует в ночь с понедельника на вторник по московскому времени.Евгений Малкин: Глядя на Кросби, мне хочется быть лучше, чем онРоссийский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о конкуренции со своим одноклубником Сидни Кросби.В КХЛ такого никогда не было и не будет! Главный феномен «Нэшвилла» в плей-оффВ КХЛ такого никогда не было и не будет! Главный феномен «Нэшвилла» в плей-оффОбозреватель «Советского спорта» – о главном различии между двумя сильнейшими лигами по разные стороны океана – КХЛ и НХЛ.Сидни Кросби: Малкин? Нам очень повезло оказаться в одной командеКапитан и нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал об отношениях со своим российским партнером по клубу Евгением Малкиным.Евгений Малкин: В каком же порядке «Нэшвилл»! Нам надо быть еще лучшеРоссийский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своем состоянии перед первым финалом Кубка Стэнли 2008 года против «Детройта», а также поделился ожиданиями от встречи с «Нэшвиллом».«Я не умру, пока не увижу, как ты поднимешь Кубок Стэнли над головой»«Я не умру, пока не увижу, как ты поднимешь Кубок Стэнли над головой»«Советский спорт» перевел колонку генерального менеджера «пингвинов» Джима Рутерфорда.Пекка Ринне: Лавиолетт имеет большой кубковый опытВратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне рассказал о своих ожиданиях от финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».Тренер «Питтсбурга»: «Нэшвилл» создан вокруг мобильной обороны и вратаряТренер «Питтсбурга» Жак Мартен высказался об особенностях игры «Нэшвилла», с которым «пингвины» сыграют в финале Кубка Стэнли.Питер Лавиолетт: «Нэшвилл» учился играть на выезде и становился сильнееГлавный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт перед началом финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом» высказался о том, как его команда играет в гостях.«Колорадо» может пригласить бывшего тренера вратарей «Локомотива» и СКАФинский тренер вратарей Юсси Парккила может войти в тренерский штаб «Колорадо», сообщает журналист Sportsnet.ca Эллиотт ФридманКемпни продлил контракт с «Чикаго»Защитник Михал Кемпни продолжит карьеру в «Чикаго». 26-летний чешский игрок обороны подписал новый контракт с «черными ястребами», рассчитанный на один сезон.Джим Беннинг: «Ванкувер» не продает Танева и Эдлера, и у нас есть, что предложить МиллеруГенеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг заявил, что не собирается менять защитников Криса Танева и Александра Эдлера, а также рассчитывает на то, что голкипер Райан Миллер останется в команде.Генменеджер «Нью-Джерси»: Ковальчук? Я буду принимать те решения, которые имеют для нас смыслГенеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро поделился мнением о возможном возвращении в НХЛ форварда Ильи Ковальчука.Бен Бишоп: У «Даллас Старз» есть потенциалГолкипер Бен Бишоп прокомментировал свой переход в «Даллас Старз».Генменеджер «Далласа»: Рассчитываем, что Бишоп станет первым номером командыГенеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл рассказал, что основным вратарем «Старз» в следующем сезоне будет Бен Бишоп.Павел Буре: Малкин в четвертый раз выходит в финал Кубка Стэнли - это суперрезультатБывший нападающий сборной России Павел Буре прокомментировал выход Евгения Малкина с «Питтсбургом» в финал Кубка Стэнли.Игорь Никитин: Ведем переговоры с игроком, который будет играть в финале Кубка СтэнлиНовый главный тренер хоккейного ЦСКА Игорь Никитин рассказал о возможных новичках команды.
Теннис
Вихлянцева уступила Ларссон в первом раунде «Ролан Гаррос»
Футбол
Родолфо подпишет новый контракт с «Тереком»
Футбол
Телеаудитория РФПЛ за год сократилась на 18,2%
Формула-1
Феттель в четвертый раз в сезоне стал гонщиком этапа
все новости
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
Дарюс Каспарайтис
Дарюс Каспарайтисвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли