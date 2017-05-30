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Павел Борщ: У России хорошие шансы на выход в финальный этап Мировой лиги

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная России
Сборная РоссииФото: Европейская конфедерация волейбола

Известный тренер Павел Борщ оценил выступление сборной России на отборочном турнире к чемпионату мира, на котором россияне заняли первое место.

– Какиеглобальные выводы сделать можно по игре сборной России на отборочном турнире?
– Я бы не стал делать глобальных выводов. Турнир был специфический. Начался очень рано, после окончания клубного сезона. На осмысленную и целенаправленную подготовку было очень мало времени. В этой связи говорить об уровне игры сборной России я бы не стал. Отметил бы, что задача выполнена, сборная России на чемпионат мира отобралась. Это самое главное.

– Изменилось ли игра сборной России по сравнению с прошлым годом?
– Могу повторитьсказанное. Очень рано говорить об изменениях. Было мало времени на подготовку. Команда состояла из людей, которые продолжат участие в Мировой лиге, и которые будут отдыхать и лечиться. Поэтому ничего конкретного сказать не могу.

– Никаких новых черточек?
– Нет. Сложно оценивать, когда соперники, за исключением последней игры, заведомо слабее. Да и эстонцы не сильнее. Просто это был последний игровой день. Эстонцы свою задачу выполнили, вышли в следующий раунд отбора на чемпионат мира. В матче со сборной России над ними не было никакого давления. Они могли показать свой максимум и добиться супер результата. Они и показывали свой максимум первые две партии, когда сборная России позволяла им это делать. Поэтому сложно сказать о каких-то новшества в исполнении сборной России. Скорее, надо настраиваться на то, чтобы не терять концентрацию, чем на игру, когда ты понимаешь, что, скорее всего, одержишь в ней победу.

– Нужен ли был такой состав. Не перестраховались?
– Слишком высока была цена ошибки. Если бы не отобрались, предстоял еще один отбор. Но на 90% хватило бы и того состава, который будет играть на Мировой лиге. Нюансы и сюрпризы бывают. И в заключительной игре мы это видели, когда только выход Максима Жигалова поставил крест на сборной Эстонии. До этого они непросто сопротивлялись, а лидировали и имели хорошие шансы выиграть две партии.

Максим Жигалов (в центре кадра)
Максим Жигалов (в центре кадра)Фото: Европейская конфедерация волейбола

– Вас удивило, что худшими в матче с Эстонией стали олимпийские чемпионы Сергей Гранкин и Юрий Бережко?
– Как сказать, хуже? Если бы они остались на площадке, они бы собрались и показали свой уровень или уровень, необходимый для победы. Другое дело, что при неудачном стечении обстоятельств во время игры они были заменены и игроки, появившиеся вместо них, добились результата.

В конце матча, когда стало понятно, что мы победим, хорошую игру показали Дмитрий Ковалев и Дмитрий Волков, но когда они только вышли, испытывали огромные проблемы: Ковалев – с передачей, Волков – с атакой.

Остались бы Гранкин и Бережко – не уверен, что мы проиграли с ними. Поэтому не хочу говорить, что они сыграли плохо. Произошла плановая замена во время игры. Действия Гранкина и Бережко на тот момент были не слишком удачными. Но Ковалев и Волков не сразу попали в игру, и если бы не Жигалов со своими шестью подачами, неизвестно кто бы начинал третью партию.

– Декларировалось, что сборную России ждет омоложение. Можете назвать фамилии игроков, возможный вызов в сборную которых никак не сочетается с омоложением?
– Не понял вопроса.

Состав российской команды на Мировую лигу:

связующие: Сергей Антипкин, Павел Панков, Дмитрий Ковалев;
диагональные: Максим Жигалов, Александр Чефранов, Александр Кимеров, Егор Феоктистов;
блокирующие: Ильяс Куркаев, Вадим Лихошерстов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин;
доигровщики: Дмитрий Волков, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Егор Клюка;
либеро: Валентин Кротков, Артем Зеленков, Роман Мартынюк.

– Например, Вадиму Лихошерстову – 28 лет, Роману Мартынюку и Александру Чефранову – 30, Сергею Антипкину – 31, а Гранкину – 32…
– 70% состава на Мировую лигу – это игроки молодые, а остальные 30% - те, кто совсем чуть-чуть, либо совсем не привлекались в сборную. Если брать последние годы, у нас в сборной нет Ащева, Тетюхина, Мусэрского, Хтея, Вербова…

Кто-то завершил карьеру в сборной, кто-то нет. Но на их место пришли молодые ребята, которые даже не сегодняшний день показывают определенный уровень, а при наличии международной практики покажут еще больше.

– Можете объяснить наличие в сборной Дмитрия Ильиных, которому не доверили даже матч с Косово?
– Не знаю нюансов. Наверное, травма. Вести олимпийского чемпиона и не выпустить его ни разу. Никакой логики нет. Только травма.Подробностей не знаю.

– Является ли проблемой то, что никто из наших блокирующих не подает силовую подачу?
– Конечно. В современном волейболе подача решает если не все, то многое. Мы прекрасно знаем подачи Мусэрского и Волкова. Конечно, это усиление игры, когда центральные подают силовую подачу. С другой стороны, какой сейчас «флот» подают Артем Вольвич и Ковалев – тут еще можно поспорить.

Очень многие принимающие адаптировались к сильным подачам. И зачастую подача планера приносит больше дивидендов и больше неприятностей. Сочетание силовой подачи и планера  может принести результат.

– Существует ли у сборной России проблема либеро?
– Проблема есть, но она есть только в том смысле что мы не знаем конечного результата. Когда мы узнаем конечный результат, тогда можно говорить о проблеме. Сейчас же мы может говорить, что у нас есть опасения, что люди, не имеющие  опыта, будут испытывать проблемы. Мировая лига покажет, насколько эти ребята готовы играть за сборной России сегодня.

Роман Мартынюк
Роман МартынюкФото: Европейская конфедерация волейбола

– Вы уже отметили, что состав сборной России будет сильно обновлен. Как же оценивать итоги Мировой лиги? По конечному результату или налаживанию игры?
– Наверное, зайти нужно с двух концов. Требовать от обновленной команды результат, наверное, не правильно. С другой стороны, сборная России – не та команда, которая в любом составе может позволить себе проигрывать часто. Конечно, какая-то скидка будет сделана на обновленный состав. Но перед тренерским штабом и волейболистами будет ставиться задача каждый матч играть на победу. И задача по выходу в финальный этап Мировой лиги будет стоять.

– Задача выполнима? Нам же играть против сборных Франции, США, Италии…
– Не все сборные будут выступать в сильнейших  составах. Американцы обновились. Антонин Рузье закончил выступать за сборную Франции. Все соперники в Мировой лиге сильные, элита волейбола, но у нас хорошие шансы. У них тоже идут эксперименты, чтобы найти новых людей для следующего четырехлетнего цикла.

– Какой бы эксперимент вам бы хотелось увидеть в сборной России? Что-нибудь напрашивается?
– У нас все очевидно. Есть Илья Власов и Ильяс Куркаев. На приеме все понятно. Дмитрий Волков и Егор Клюка, сыгравшие на Олимпиаде, выделяются на общем фоне. Хотелось бы увидеть Егора Феоктисова на международном уровне. Очень жаль, что не сможем увидеть Полетаева. После отлично проведенного сезона, было бы интересно понаблюдать, сможет ли он удержать этот уровень в играх за сборную. Ну и конечно связующие. Хочется увидеть, кто и насколько будет грамотен и стабилен.

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