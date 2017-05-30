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Америка потрясена – «Питтсбург» сделал то, чего еще не было в хоккее! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Америка потрясена – «Питтсбург» сделал то, чего еще не было в хоккее! (видео)

Это гениально! «Питтсбург» умудрился победить «Нэшвилл», хотя 37 минут не бросал по воротам вообще. Бывает ли такое?!

ЗЛОЙ РОК

Это был невероятный матч. Хотя кто-то назовет его унылым.

Но судите сами.

В первом периоде в целом шла равная игра, но «Нэшвилл» завалил концовку. Сначала остался в двойном меньшинстве, когда Калле Ярнкрок не по правилам атаковал Патрика Хорнквиста, а Джеймс Нил ударил клюшкой в спину Тревора Дэйли.

Евгений Малкин во вчерашнем интервью «Советскому спорту» подчеркивал, что очень важно забить первыми, это задаст тон всей серии.

Двойное большинство. «Питтсбург» такими подарками разбрасываться не привык. Сам Малкин превосходным щелчком вогнал шайбу в сетку, прострелив вратаря «Нэшвилла» Пекку Ринне.


Вскоре гениально сыграл ветеран Крис Куниц, который так здорово перевел шайбу с левого на правый фланг, что защита «хищников» была абсолютно одурачена. Конор Шири расстрелял пустой угол ворот. А потом Ник Бонино прорвался к воротам гостей. Он держал клюшку одной рукой, но исхитрился отправить шайбу на пятачок. Ринне ее отбил, но умудрился попасть в колено своему защитнику Маттиасу Экхольму.


Какой-то злой рок.

Так «пингвины» за 251 секунду сделали счет 3:0.

Но это было только начало.

МОЛЧАНКА «ПИТТСБУРГА»

В это трудно поверить, однако с тех пор «Питтсбург» в течение 37 минут не бросил по воротам вообще.

Ни разу. Ноль бросков.

НХЛ начала вести подсчет броскам с сезона-1957/58. Так вот, с тех пор не было ни единого случая, чтобы одна из команд за целый период ни разу не потревожила вратаря чужой команды. А тут «Питтсбург» молчал почти два периода. Невероятно!

Могло показаться, что хозяева ушли в глухой откат, надеясь сохранить удобный счет. Если так, то это было большой ошибкой. Потому что «Нэшвилл» выровнял игру, тоже забросив три шайбы. Отличились Эллис, Сиссонс, Годро.

…И тут нужно сказать, что еще при счете 0:0 забил «Нэшвилл». Защитник Пи-Кей Суббан получил шайбу, подъехал к воротам и прострелил Мэтта Мюррея. Судьи засчитали гол, но тренер «Питтсбурга» Майк Салливан взял «челлендж» - право на оспаривание момента.


Исследование показало, что атака «хищников» началась с мизерного офсайда. Обнаружить его можно было только под микроскопом. Салливан сыграл в русскую рулетку – и победил.

БРОСОК ГЮНТЦЕЛЯ

Когда играешь против команды, которая не бросает по твоим воротам вообще – кажется, что гол будет только вопросом времени.

Но этот «Питтсбург» так коварен, что у него всегда есть какой-то сюрприз. Вот и теперь Джейк Гюнтцель прорвался к владениям Пекки Ринне на 57-й минуте и так лихо бросил из-под защитника Райана Эллиса, что шайба со свистом влетела в левую от голкипера девятку, стряхнув оттуда паутину.


У бедняги Ринне даже руки опустились. До этого дня он имел шикарные 94,1% отраженных бросков. Но по итогам первого матча финала получил лишь 63,6%. Это как отличнику получить жирный кол за урок. Любой был бы в шоке.

«Нэшвилл» еще снял голкипера, однако получил пятую шайбу в пустую сетку и на этом успокоился.

Что интересно, перед этим матчем Салливан ломал голову, кого оставить в запасе, потому что после травмы вернулся Патрик Хорнквист. Сначала хотели посадить Гюнтцеля, но передумали. И видите, «пингвинов» снова не подвело их феноменальное чутье.

Кстати, Джейк Гюнтцель с 10 голами пока идет первым в списке лучших снайперов этого плей-офф. А вообще он стал пятым новичком в истории НХЛ, кто забросил 10 и больше шайб в розыгрыше Кубка Стэнли. Еще четверо – это Клод Лемье (10), Брэд Маршан (11), Джереми Реник (11) и Дино Сиссарелли (14).

Славная компания!

ТАБЛО

финал Кубка Стэнли

Питтсбург – Нэшвилл – 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)

МАЛКИН, Шири, Бонино (2), Гюнтцель – Эллис, Сиссонс, Годро

П: Малкин (1+0; 0, 2, 1, 17.05)

Счет в серии: 1-0 (5:3)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

Оставшиеся матчи финала Кубка Стэнли

31** мая, 8* и 14* июня – в Питтсбурге, 3, 5 и 11* июня – в Нэшвилле

* Если потребуется – серия идет до четырех побед

** По американскому времени – нужно прибавлять сутки

БОМБАРДИРЫМАЛКИН Питтсбург – 25 (8+17) очков, Кросби Питтсбург – 22 (7+15), Гетцлаф Анахайм – 19 (8+11), Кессел Питтсбург – 19 (7+12), Карлссон Оттава – 18 (2+16), Гюнтцель Питтсбург – 17 (10+7)… КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 10 (5+5), ОВЕЧКИН Вашингтон – 8 (5+3), РАДУЛОВ Монреаль – 7 (2+5), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 6 (3+3), СЛЕПЫШЕВ Эдмонтон – 3 (3+0), ОРЛОВ Вашингтон – 3 (0+3).

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