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«Саша Овечкин, будет конфликт! Если ты сдашь назад – нормальные люди это поймут»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Саша Овечкин, будет конфликт! Если ты сдашь назад – нормальные люди это поймут»

Перед стартом финала Кубка Стэнли с речью выступил комиссар НХЛ Гари Бэттман. Обозреватель «Советского спорта» изучает его цитаты.

1. ОЛИМПИАДА – НХЛ НЕ ЕДЕТ

Гари Бэттман: «Мы уже объявили о своем решении шесть недель назад. За это время ничего не изменилось. НХЛ однозначно не примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Это окончательный вердикт.

Что мы думаем о ситуации с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным, который заявил, что в любом случае поедет на Олимпиаду? Мы ожидаем, что ни один из хоккеистов НХЛ не будет участвовать в зимних Играх в 2018 году. Но я бы не хотел ввязываться в эти разговоры прямо сейчас».

Мнение Павла Лысенкова: «Все разговоры о том, что НХЛ еще может передумать, что перед Сочи переговоры шли до июля, что может быть, еще дверка приоткроется – это все полная чушь. Гари Бэттман – не тот человек, который отказывается от своих слов. Тем более если он произнес их два раза подряд.

В этой теме уже была поставлена жирная точка – такая, словно в доску вбили крупный гвоздь. Вот вам еще одна, на бис. Теперь двусмысленности нет. НХЛ на Олимпиаду не едет. Исходя из этого, нужно формировать состав сборной России, в котором будут только игроки КХЛ. Отталкиваясь от этого, решение должны принимать хоккеисты, еще балансирующие между двумя лигами. Те парни, которые еще думают. Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и другие – с одной стороны, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Владислав Гавриков – с другой.

И отдельно надо подумать Александру Овечкину. Его свежая цитата: «Давайте подождем и сделаем так, чтоб нам разрешили поехать, чтобы не было конфликтов». Прошло два дня. Не разрешили, Саш. А будет ли конфликт – теперь все зависит от тебя. Если в такой ситуации ты сдашь назад, думаю, нормальные люди тебя поймут и не осудят».

2. «МАТЧ ЗВЕЗД» ПРОЙДЕТ В ТАМПЕ

Гари Бэттман: «Мы с нетерпением ждем, когда звездный уик-энд пройдет в Тампе. Вдобавок к событиям на льду мы планируем ряд мероприятий на открытом воздухе, в которых примут участие местные жители. Мы уверены, что владелец клуба Джеф Винник, организаторы из «Тампы» и «AMALIE Arena» блестяще справятся с проведением этого праздника».

«Матч звезд» снова пройдет в формате «3 на 3», как и в Нэшвилле-2016 с Лос-Анджелесом-2017. Зрители увидят три 20-минутных поединка, в которых примут участие сборные Тихоокеанского, Центрального, Атлантического и Столичного дивизионов. Тампа примет звездное шоу во второй раз. Впервые это случилось в 1999 году.

Мнение Павла Лысенкова: «Бэттман перешел от слов к делу. Если он назначает город, где пройдет «Матч звезд» - значит, НХЛ однозначно не поедет на Олимпиаду. Потому что лига никогда не устраивает звездные шоу в олимпийский сезон. Но теперь Тампа получила право на большой праздник, в мероприятие начали вкладывать серьезные деньги. Сорвать «Матч звезд» - значит, выставить одного из своих бизнес-партнеров на большие деньги. Конечно, Бэттман на это никогда не согласится».

3. ЭКСПАНСИЯ ЛИГИ В КИТАЙ

Гари Бэттман: «Мы много времени уделяем этому вопросу, работаем над развитием китайского рынка. Китайское правительство на самом высоком уровне заверило нас, что зимние виды спорта будут пользоваться приоритетом в этой стране в связи с Олимпиадой 2022 года. По словам министра спорта, с которым я общался около месяца назад, Китай рассчитывает, что зимними видами спорта там будут заниматься около 300 миллионов человек. В том числе и хоккеем. Мы будем плотно работать с правительством, чтобы вывести хоккей в этой стране на новый уровень. Они обещали нам поддержку в развитии хоккейного бизнеса. Так что у нас складывается очень хорошее партнерство».

Как известно, «Лос-Анджелес» и «Ванкувер» проведут два предсезонных матча в Китае в рамках проекта 2017 NHL China Games – матчи пройдут в Шанхае (21 сентября) и в Пекине (23 сентября).

Мнение Павла Лысенкова: «Если кто-то еще ворчит, зачем КХЛ в прошлом году совершила экспансию в Китай и создала там «Куньлунь» - вот вам ответ. НХЛ тоже имеет серьезные планы на самый большой рынок в мире. Его будут очень серьезно осваивать, и в этом смысле КХЛ важно не проиграть поляну, удержаться под напором Северной Америки. Тоже развивать хоккейный бизнес, но со своей стороны. Спортивный результат – это одно. Он у Китая будет. Посмотрите, Южная Корея уже вышла в элитный дивизион чемпионата мира. Бизнес – совсем другое, и здесь в отношениях с Китаем – поле непаханое.

Кстати, Бэттман косвенно подтвердил, что НХЛ все-таки поедет на Олимпиаду в Пекин-2022. Это вам не Пхенчхан».

Голосование: Кто выиграет Кубок Стэнли-2016/17?

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