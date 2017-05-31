Вадим Епанчинцев: «Спартаку» не грозит вылет из КХЛ. Народная команда! (видео)

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Вадима Епанчинцева, недавно назначенного новым главным тренером ХК «Спартак».

Вадим Епанчинцев общался с журналистами на теплоходе, который ходил по Москва-реке. Красивые виды, душевный разговор. Так «Спартак» закрывал сезон.

«ВЫЛЕТ ИЗ КХЛ НАМ НЕ УГРОЖАЕТ»

- Вы выступали не только за «Спартак», но и за ЦСКА. Какой клуб вам ближе?

- Я – спартаковец, с детства болел за клуб. Отец приучил к этому. Болел и за футбольную команду, нравилась их манера игры. И за хоккеистов, конечно. Первые мои взрослые шаги на высшем уровне произошли именно в родном «Спартаке». Может, 90-е были не самыми легкими в жизни людей. Но в плане карьеры для меня это были прекрасные годы.

- КХЛ недавно ввела рейтинг из восьми пунктов, по которому лигу покидают слабейшие клубы. Обещают урезать еще пять команд. Вы чувствуете пресс?

- Думаю, «Спартаку» такое не грозит. Это народная команда. Вы сами видите посещаемость. Даже в прошлом сезоне клуб не вошел в плей-офф, но болельщики всегда были на трибунах. А иногда даже в раздевалку заходили! – улыбается Епанчинцев. – Еще учтите, что с переездом в «ВТБ Ледовый дворец» у нас будет большой новый стадион. Так что вылет из КХЛ нам не угрожает. Мы порадуем болельщиков интересной результативной игрой. И постараемся выполнить свои задачи.

- За счет чего это произойдет? Нельзя сказать, что состав сильно изменился.

- Мы делаем точечные усиления, но костяк команды остался. Хорошо знаю эту молодежь еще по работе в «Атланте» - Лещенко, Шмелев. Жаль, что Дыбленко уехал в «Нью-Джерси», но это его право. Желаем ему закрепиться в основе… В целом я уже вижу состав. Но усиление еще будет.

- Как по легионерам?

- Все закрыто. Вот, подписали финского защитника Вилле Лаюнена.

- Довольны его заменой на Мэттью Гилроя?

- Доволен. Я наблюдал за Лаюненом на чемпионате мира. Неплохой игрок. Более полезный в обороне, чем Гилрой.

- Какие позиции вам нужно усилить? Каких новичков ждете?

- Центральный нападающий и еще один защитник.

- Как у «Спартака» пройдет подготовка к сезону?

- С 1 июля – медосмотр, третьего вылетаем в Чехию на двухнедельный сбор в Либерец. Потом – три дня пауза, и летим на сборы под Вену. Там – 10 дней, пойдет уже подготовительный период. Меньше игроков возьмем с собой.

По приезду – турнир в Нижнем Новгороде. Один товарищеский матч на сборах в Чехии со «Слованом». А еще – с «Химиком», нашим фарм-клубом (где-то 12-13 августа).

«РАЗДЕВАЛКА – СВЯТОЕ МЕСТО»

- Футбольный «Спартак» стал чемпионом. Какой результат порадует у ХК «Спартак»?

- Перед нами поставили задачу – минимум попасть в плей-офф. Но я – максималист. Всегда хочу большего. Постараемся побеждать в каждом матче, а там – посмотрим.

- Вы дружите с футбольным «Спартаком»?

- К сожалению, пока не познакомился с Каррерой, - улыбается Епанчинцев. – Но был на матче с «Тереком». Сидел в первом ряду за скамеечкой спартаковцев. Нет, на поле не выбегал. Но атмосфера была сумасшедшая.

Знаком с некоторыми игроками. Немного общаемся с Ребровым, с Глушаковым. Хотел бы еще раз поздравить с чемпионством. И пожелать всем, кого пригласили в сборную, хорошего выступления на Кубке Конфедераций..

Футболисты всегда дружили с хоккеистами. Я вот учился в одном классе с Егором Титовым, еще хорошие отношения с Вадимом Евсеевым, Димой Парфеновым. Жаль, редко встречаемся, но у каждого своя работа, планы. Ребята, приходите к нам на хоккей!

- Где вы были в тот день, когда «Спартак» обеспечил себе чемпионство, получив подарок от Питера?

- Дома, даже смотрел матч. Счет держался 0:0, поехал по делам. Финальный результат не знал. Звоню пресс-атташе ФК «Спартак» Леониду Федоровичу Трахтенбергу. Просто интересовался, как дела. А он мне все сказал. Я поздравил, конечно. Очень рад за парней.

- Вы сказали, что фанаты приходили даже в раздевалку. Акция получилась резонансной и неоднозначной. При вас такое будет возможно?

- Тяжелый вопрос. У меня самого были такие ситуации. Проходили, скажем так, чаепития, на которых болельщики напоминали игрокам, что такое – спартаковский ромб.

Но в раздевалке такого не случалось. Вопрос нужно решать как-то иначе. И до этого не доводить.

- Не пускать фанатов в священное место.

- Так ведь и есть. Порой в раздевалке и женщин не хотят видеть. Есть приметы у хоккеистов. Это наша семья, в которой надо обойтись без таких сложных моментов.

«ЗВАЛ В КЛУБ ДАЖЕ ЗАРИПОВА»

- Болельщики помнят вашу тройку с Ильей Ковальчуком. Как думаете, сможет ли Кови вернуться в НХЛ?

- Общаюсь и с Ильей, и с Алексеем Морозовым. Играли вместе, дружим. Поздравлял Ковальчука с Кубком Гагарина.

Сезон показал, что Илья в хорошей форме. Я знаю его возможности, как он готовится летом. Это большой профессионал, поверьте мне. Все в его силах. Захочет заключить контракт в НХЛ – уедет. Хотя по последней информации, Ковальчук остается в СКА.

Но в шутку я написал ему и Сергею Мозякину: «Спартак» ждет, если что…»

- Еще можно позвать Даниса Зарипова.

- Я ему предлагал перейти в «Спартак» неделю назад. Но он ответил: «Москва – не для меня. Нужны более спокойные города – Магнитогорск, Челябинск, Казань…»

- Наверное, он зарплату хочет большую.

- Все понимают возможности таких мастеров. Но этот разговор тоже был в шутку.

- То, что КХЛ через несколько лет опустит потолок зарплат до 600 млн – клубам-середнякам в плюс?

- Да. Большой вопрос, как это будет осуществляться. Но в целом середняки станут более конкурентоспособными.

- «Кузня» исключена из КХЛ. Вы выступали в этой команде. Ваша реакция?

- Как и у всех – тяжело терять такой клуб с серьезными традициями. Многие воспитанники стали чемпионами мира, играют в НХЛ. Я переживаю за «Металлург». Надеюсь, что расставание с КХЛ ненадолго. И его вернут через год. Хотя понятно, что сделать это тяжело.

«ОТ ДЕРБИ С ЦСКА НИКУДА НЕ УЙДЕШЬ»

- Массимо Каррера – эмоциональный тренер. И мы помним, как Милош Ржига в ХК «Спартак» перелезал через стекло во время матча. Какая манера у вас?

- Тоже через стекло перелезть? Будем стараться! – смеется Епанчинцев.

- А еще в футболе все ждут спартаковскую игру. Но при Каррере стиль был далеко не таким. Вы готовы пожертвовать зрелищностью ради результата? Как вот Никита Кучеров сказал, что ЦСКА играет в ужасный хоккей, и жалко ребят из этого клуба. Однако армейцы три года подряд побеждают в регулярном чемпионате.

- Никто из болельщиков «Спартака» не расстроится из-за стиля, если будет результат. Современный хоккей изменился. Это уже не та игра, как в наше время. Даже как 10 лет назад. Надо идти в ногу. Где-то закрыться, где-то сделать ставку на нападение.

Я согласен с Кучеровым в том смысле, что лучше иногда быть неинтересным. Но при этом побеждать. Если результат есть, то руководство, тренеры, игроки уверены: мы – на правильном пути.

- Вы отдельно выделяете для себя матчи против ЦСКА? Какие-то клубы за победу в дерби дают повышенные премиальные.

- Я же пять лет играл в «Спартаке». Конечно, я не равнодушен к матчам против армейцев. Это идет с детских времен. Дерби уже в хоккейной школе. Ребят, от этого никуда не уйдешь. Сами понимаете принципиальность таких матчей.

- Сколько игр «Спартак» проведет в «ВТБ Ледовый дворец»?

- Вообще все. Команда будет там базироваться.

- А когда «Динамо» съедет на свой стадион в Петровском парке, вы станете единоличными хозяевами?

- Время покажет. Но у нас большие планы. В раздевалке делается ремонт, вся атрибутика, цвета нашего клуба.

- Как сейчас будете делить стадион с «Динамо»?

- Обещали нас развести по календарю. Вообще здорово, что случился переезд. Трудно жить на два стадиона, как было раньше. Это бытовые проблемы для игроков, персонала. Я только рад, что теперь мы проведем весь сезон на такой арене.

- В конце интервью что вы скажете болельщикам «Спартака»?

- В прошлом сезоне не было результата, но я со стороны видел, что люди всегда были рядом с командой. И в хорошие, и в тяжелые моменты. Надеюсь, что и в будущем сезоне вы так же поддержите «Спартак». Будете его любить, горячо переживать. А мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы добиться максимальных задач и порадовать наших родных болельщиков.