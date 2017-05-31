Александр Самедов: «Спартак» должен удержать чемпионскую планку в следующем году

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов дал интервью итальянскому изданию ITASportPress.

О «Локомотиве»

«8 лет своей жизни я провел в этом клубе. Очень благодарен, я много достиг, «Локомотив» оставил глубокий след в моем сердце, я всегда буду с добротой и теплом вспоминать его. Но в прошлом был и «Спартак», клуб, который меня воспитал, в котором прошло все детство и юность, где прошел молодежную команду, дублирующий состав и потом попал в основную команду».

О возвращении в московский «Спартак»

«Это было очень волнительно вернуться спустя 12 лет в «Спартак». Как я уже говорил лично для меня – это исторический момент. И конечно выиграть чемпионство со «Спартаком» – это неописуемый восторг.

Чемпионство? Болельщики 16 лет этого ждали этого момента, это праздник для всех «Спартак» должен удерживать эту планку и стараться каждый год добиваться максимальных результатов. Если что-нибудь изменилось в клубе? Да, изменилось практически все и нельзя сравнивать ту команду и сегодняшнюю, это абсолютно 2 разных коллектива.

«Горжусь, что мое имя в «Зените» связывали с ним»

Можно ли сказать, что «Спартак» играет по-итальянски? У «Спартака» свой стиль и я не хочу проводить не какие параллели. Что о Каррере сказать? Он – большой профессионал, отличный тренер и мотиватор, и у нас профессиональные отношения. Выиграть титул проще, чем его защищать? Ну, выиграть титул – это уже серьезная работа. Это очень тяжело и в 1-й раз и во 2-й. Есть ли игроки в России, которых можно считать наследниками? Каждый игрок хочет быть личностью, быть собой. Лучше об этом спросить у молодых игроков».

О серии А

«Слежу ли за футболом Италии? Да, конечно я фанат серии А болельщик «Милана». С удовольствием смотрю итальянский чемпионат».

О Лиге чемпионов

«Я буду болеть за «Ювентус», очень хочу, чтобы они выиграли. Они этого достойны, долго идут к этому трофею».

О сборной России, КК и ЧМ

«Текущее состояние команды? Я смотрю позитивно на все, мы работаем, становимся лучше, я думаю у нас хорошие шансы. Мы играем дома и хотим очень достойно представить свою страну. Я верю, что у нас это обязательно получится. Мы настроены оптимистично и очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков.

Чемпионат мира – это очень серьезный турнир. Стоит объективно признать, что есть некоторые команды гораздо выше классом. Мы приложим максимум усилий для достижения высокого результата. КК и ЧМ – это возможность для повышения уровня российского футбола, но сложно сказать чего не хватает чемпионату России, чтобы стать топ».

«Головин, Зе Луиш..» – символическая сборная РФПЛ по версии Александра Мостового



О планах на будущее

«Конечно думал о завершении карьеры. Хотел бы оставаться в футболе как можно дольше. Я верю в то, что у меня ещё много лет впереди. Собираюсь ли стать тренером после завершения карьеры? Возможно попробую себя, почему нет. чего ожидать от следующего сезона «Спартака»? Повторения успеха. Хочется верить в это», – заявил Самедов.