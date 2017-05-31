Мэр Новокузнецка: Пытался поговорить с Чернышенко, но он не отвечал

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Фото kuznya.info

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в откровенном интервью рассказал «Советскому спорту» о том, как «Металлург» убирали из КХЛ.

«ХОККЕЙ В НОВОКУЗНЕЦКЕ – ЭТО ЖИЗНЬ»

- Что для вас новокузнецкий «Металлург»? Любимый клуб, за который болеете или головная боль?

- Если задать этот вопрос любому жителю Новокузнецка, каждый из 554 тысяч человек – от мала до велика скажет, что «Металлург» - это то, без чего город жить не может. Все равно, что часть человеческого организма, отвечающая за его жизнедеятельность. Это уже целая культура. У нас 32 команды, в которых играют примерно 1500 детей и за каждым из них стоит семья, которая живет хоккеем – мамы, папы, бабушки, дедушки возят их на тренировки, покупают им форму. Для них важно, как ребенок себя чувствует, чему научился на льду, как на нем сидела форма, какую шайбу он забил, пропустил, плюс-минус и т.д. Это просто жизнь.

- Сами следили за результатами команды, посещали матчи?

- Ну конечно. Я перестал это делать, когда новым руководством клуба было принято необдуманное волюнтаристское решение: без моего согласия был уволен тренерский штаб Николая Соловьева, заслуженного тренера России – человека, которого я глубоко уважаю и считаю авторитетом.

Это последователь советской тренерской школы, готовил сборные команды страны и другие клубы. После этого в отношениях с руководителями «Металлурга»: Андреем Денякиным – представителем компании «ЕВРАЗ» и генеральным директором Сергеем Зиновьевым у меня наметился диссонанс. А так, я всегда с большим удовольствием ходил на хоккей. Раньше «Металлург» находился в основном под управлением городской администрации, но потом было принято решение о том, что руководство клубом полностью переходит в руки генерального спонсора.

Денякин был делегирован «ЕВРАЗом», как человек, ответственный за хоккей, следом за ним появился Зиновьев и после этого результаты команды начали ставиться все хуже и хуже.

- В чем вы видите причины этого ухудшения?

- Как я уже говорил, в начале сезона ни с того, ни с сего уволили нормального тренера и сразу не смогли найти ему замену.

- Обязанности исполнял спортивный директор клуба Валерий Зелепукин.

- Да и он был очень важным человеком для меня. Валерий играл в НХЛ, знает все нюансы менеджерской работы и подбирал игроков по соотношению «цена-качество». И с ним команде удавалось показывать приемлемый результат. Да, мы шли в конце турнирной таблицы, но осознавали свое место. С приходом нового руководства все пошло кувырком: непонятные трансферы, скандалы среди игроков, одни уехали, другие приехали. Как руководитель с определённым стажем могу сказать - так управлять нельзя. Это значит, что либо менеджеру не хватает каких-то качеств, либо идет какая-то непонятная игра. Поэтому я с большой опаской смотрю в будущее.

- Но ведь «Металлург» уже давно занимает последние места в турнирной таблице.

- Я не помню, чтобы у нас был такой колоссальный отрыв от предпоследнего места – более 30 очков.

«С ВАЙСФЕЛЬДОМ У НАС ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

- При других руководителях клуб доставлял какие-либо проблемы?

- Основная проблема «Металлурга» - недофинансирование на фоне остальных клубов КХЛ. Если взять те же СКА, ЦСКА, «Авангард», то там бюджеты кратно выше нашего. Из-за этого возникает масса проблем: трудно привлекать игроков, встают вопросы экипировки, подготовки команды, транспорта, логистики. Но клуб всегда выполнял свою миссию – давал возможность проявить себя перспективным игрокам, поднять свой уровень. И делал это успешно. С Леонидом Вайсфельдом мы хотели повысить статус «Металлурга» через увеличение финансирования, но, к сожалению, этого не произошло, потому что возможности генерального спонсора тоже ограничены. Могу лишь поблагодарить их за то, что продолжают содержать команду.

- Я правильно понимаю, что «ЕВРАЗ» постепенно урезает бюджет «Металлурга»? Качество игроков, которые приходят в команду, год от года падает.

- Финансирование «Металлурга» всегда было на одном уровне. Просто когда у нас был Леонид Вайсфельд, а потом и Герман Титов мы умудрялись на эти деньги приглашать хороших игроков вроде Сопела, Стоа и Фэйрчайлда, Это была качественная менеджерская работа. Плюс тогда у нас была целая плеяда талантливых ребят, права на которых, мы выгодно продавали другим клубам. Эти средства шли на содержание клуба и выплату зарплат игрокам. Мы выручили хорошие деньги за права на Сергея Бобровского, Илью Сорокина. Но при этом постоянно доводилось слышать разговоры о том, что Вайсфельд – вор, весь из себя хитрец, что-то там ворует, зарабатывает на агентах. Вот с этим я пытался бороться. У нас есть и правоохранительные органы, и комитет городского контроля, мы туда обращались, проверяли документы и ничего такого не нашли. Получается, с тем же объемом финансирования тогда мы показывали лучший результат, на основании чего я делаю выводы о компетентности руководства команды.

- Общий язык с Вайсфельдом и Зелепукиным всегда находили?

- У нас были отличные, можно сказать, дружеские отношения. Они были частыми гостями в моем кабинете, мы постоянно встречались, обсуждали дела команды. Я посещал все матчи, бывал на тренировках «Металлурга», даже сам в тот момент начал кататься на коньках. Вся инфраструктура команды была открыта для меня, я был полностью поглощен ее жизнью. Все об этом прекрасно знали. Нынешними руководителями мне в определенный момент было сказано: «Сергей Николаевич, вам в команде пока появляться не надо». Во многом поэтому я очень редко бывал на матчах «Металлурга» в этом сезоне, гораздо чаще ходил на молодежку.

- Насколько велика доля государственных средств в бюджете «Кузни»?

- Начнем с того, что вся инфраструктура клуба муниципальная, но «Металлург» за ее аренду не платит ни копейки. В прошлые годы городская администрация покрывала клубные расходы на электроэнергию и воду. Но сейчас бюджет Новокузнецка с каждым годом уменьшается. Впрочем, мы ежегодно предоставляем «ЕВРАЗу» налоговые преференции на 600-700 миллионов рублей – это огромная сумма. Взамен компания поддерживает традиции кузнецких металлургов, союз ветеранов труда, выполняет ряд неотъемлемых социальных функций, которые, в том числе, включают в себя спонсирование «Металлурга». За это я очень благодарен руководству «ЕВРАЗа». Город же полностью содержит хоккейную школу – под это дело ежегодно выделяется 25 миллионов. При этом «Металлург», опять же, ничего не платит за игроков, которые дорастают до команды мастеров.

- Можно ли в таком случае сказать, что «Металлург» полностью частный клуб?

- Да, конечно.

«МЫ УТРАТИЛИ БОЛЕЛЬЩИЦКИЕ ЦЕННОСТИ»

- Вы говорили, что «Кузня» очень важна для болельщиков. Чем тогда можно объяснить резкий спад посещаемости, которая и до этого воображение не поражала?

- В прошлые годы бывали матчи, когда стадион был забит полностью. Особенно, когда мы играли с «Салаватом Юлаевым» и Омском. У этих команд нам чаще всего удавалось выигрывать. После таких матчей у нас всегда были полные трибуны. Можно вспомнить и времена, когда В «Металлурге» играли Брент Сопел и Крис Саймон, которые устраивали настоящее шоу. Саймон мог набрать на клюшку снега, подъехать к чужой лавке и бросить игрокам соперника в лицо. После этого он ехал на лавку, спокойно расшнуровывался, а противник ничего не мог сделать. Болельщики были в восторге. А в этом году были матчи, на которые приходило по 500-700 человек, потому что смотреть не на что. 20 поражений подряд, ну куда это годится? Но потом на матчи МХЛ собиралась полная арена.

- А как же болельщицкие идеалы? В трудное время надо наоборот сплотиться и поддерживать команду до конца. Во многих хоккейных городах России так и делают.

- У нас это тоже было в предыдущие годы – мы много проигрывали, но болельщики заполняли трибуны и поддерживали команду до конца. В минувшем сезоне мы утратили эти ценности. Фанаты приходили всегда, но простые болельщики перестали ходить.

- Какая-то работа велась, чтобы удержать их на трибунах?

- В клубе есть соответствующий отдел, который этим занимается. Они за это даже деньги получают.

- Как вы оцените эту работу? Если бы нейтральный болельщик пришел на матч «Металлурга», он бы захотел потом вернуться?

- Если бы это было, то у нас был бы полный стадион на каждой игре. Результат говорит сам за себя. Поэтому я оцениваю эту работу как неудовлетворительную. И здесь нужно делать выводы. Нужно провести работу над ошибками, подготовить концепцию выхода из сложившейся ситуации и следовать ей.

- Какие цели ставились руководством перед командой в каждом следующем сезоне? Учитывая динамику выступлений «Металлурга», даже на борьбу за попадание в плей-офф команде рассчитывать не приходилось.

- В прошлом году у нас была очень хорошая команда. Там была прекрасная атмосфера, чувствовалось единение игроков, начиная с самых мелочей. Так вот, на предсезонной встрече с хоккеистами и тренерским штабом я озвучил задачу-максимум – попадание в плей-офф, а минимальная планка – выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Начали мы неплохо – обыграли «Барыс», но потом последовали три поражения подряд, увольнение Соловьева и все рассыпалось, как карточный домик.

- Не раз доводилось слышать мнение, что руководству Кемеровской области «Металлург» не нужен. Что вы на это скажете?

- Это далеко не так. Губернатор понимает, что Новокузнецк не может быть без хоккейной команды. Просто болельщики думают, что если область не дает денег клубу, значит он ей не нужен. Но все забывают, что по законодательству средства из городского и областного бюджета не могут быть направлены на содержание коммерческой структуры.

«МЫ ЗРЯ НАЧАЛИ ИСТЕРИКУ»

- Когда вы впервые узнали о том, что «Металлург» могут исключить из КХЛ?

- Я узнал об этом за месяц до заседания Совета директоров лиги. Информация просачивалась через прессу. Это были провокационные вбросы с целью проверить нашу реакцию, посмотреть на то, как мы себя поведем.

- Какие действия вы предприняли?

- Я обратился Денякину и Зиновьеву разобраться, по каким причинам нас могут выставить из КХЛ? Вот здесь и произошел сбой. От руководства клуба мне поступала недостоверная информация. Оказалось, что главной нашей проблемой является недостаточность финансирования, т.е. объем средств, направлявшийся на содержание клуба руководителями КХЛ уже не принимался. Нужно было срочно понять, на сколько нужно увеличить объемы финансирования. Непонятны были вопросы по готовности инфраструктуры – у нас нет современных систем пожаротушения и видеонаблюдения. Мы тут сидели и обсуждали: кто все это будет покупать – клуб или город. Вместо того, чтобы оперативно понять, что необходимо исправить и начать это выполнять, мы начали истерику и повысили ее градус до фальцета: «это город, без КХЛ нам нельзя!». А нужно было просто слетать в Москву и четко все выяснить у представителей лиги, а потом представить гарантийное письмо и в течение полугода привести бюджет и арену в соответствие с требованиями. Здесь мы вместе с клубом допустили серьезную ошибку.

- Насколько реальна вероятность повышения финансирования «Кузни» до минимального входного порога КХЛ?

- Для начала надо понять размер этого входного порога. Для меня это неведомо. Прозвучала непонятная сумма – 700 миллионов рублей. Я этим данным не доверяю, но если это так, то нам нужно было бы решать вопросы дополнительного финансирования. В теории это выполнимая задача.

- Судя по всему «ЕВРАЗ» не горит желанием увеличивать свои расходы на хоккей, а кроме этой компании, крупных игроков на рынке больше нет. Вы бы стали заключать массу мелких контрактов на 2, 5, 10 миллионов рублей, чтобы набрать нужную сумму?

- Этот вариант работал года 2 или 3 назад. У нас было около десятка маленьких спонсоров, которые давали по миллиону, два, три. Таким образом нам удавалось заливать в клуб от 50 до 70 миллионов.

- Получается, что под предыдущее руководство спонсоры были готовы давать деньги, а сейчас нет.

- Так оно и есть. Почему-то так произошло, что под нынешнюю команду менеджеров никто не стремится давать деньги. И это не какая-то обида, а объективный факт.

- Неоднозначную трансферную политику клуба и резонансное видео, на котором Анисин, Таратухин и Первышин поют песни под гитару в городе обсуждали?

- Это обсуждали все: и элита, и болельщики, и простые горожане. Из таких фактов и складывается мнение о том, как клуб управляется. Все эти недоразумения, мелкие интриги, скандальчики, разрушали авторитет «Металлурга».

- Вы жестко раскритиковали Сергея Зиновьева в местных СМИ. В чем ваша основная претензия к нему?

- Основная претензия – отсутствие результата. Он забыл про ту задачу, которую ему ставил совет попечителей и глава города. Задача была – улучшить результаты прошлого сезона и не стать последними в турнирной таблице КХЛ. Он их не только не улучшил, а драматически ухудшил. Кроме того, клуб постоянно находился в состоянии напряжения и какого-то конфликта – то со старой командой менеджеров, то с болельщиками, то с администрацией города, то с поставщиками электроэнергии. Складывается впечатление, что у руководства «Металлурга» нет конструктивных методов решения проблем. Им пора начать принимать взвешенные решения.

«ЗА ЧТО НАС ПОСТАВИЛИ В УГОЛ?»

- Что вы скажете руководству КХЛ, которые приняли радикальное решение и не даже дали шанса «Металлургу» исправить ситуацию?

- Именно об этом мы вели речь на своих собраниях внутри городского сообщества. Нам действительно не дали шанс и даже не объяснили, за что нас поставили в угол. Эти вещи нужно проговаривать. Как глава города я пытался выйти на открытый контакт с Дмитрием Чернышенко, оставил ему сообщение, что нам надо поговорить. Ответа не последовало. Тогда я написал официальное письмо, которое также осталось без ответа. Но вообще, конечно, на такие обращения нужно отвечать. Не можешь сам – поручи кому-то из заместителей. Можно было просто сказать: «приезжай в Москву, мы дадим тебе 15 минут, постарайся за это время убедить нас». Но мне очень не хочется верить, что решение по «Кузне» было принято скоропалительно, грубо, остро и без сантиментов. Я думаю, что кому-то сведения о наших проблемах транслировались, просто до мэрии они не доходили.

- «Металлург» был не единственным проблемным клубом. К «Югре» у КХЛ тоже были претензии, но губернатор ХМАО полетел на встречу с Виталием Мутко и урегулировал все вопросы. Мысли попросить помощи у руководства Кемеровской области у вас возникали?

- Именно таких мыслей не возникало. Пытались решить все напрямую через лигу. Губернатор направлял определенного рода письма и пытался оказать нам поддержку, но это не помогло.

- Как жители города отреагировали на исключение клуба из КХЛ?

- Наши жители настолько умные, понимающие и любящие город, что они не допустили никаких конфликтов, хотя многие подстрекали к этому. Пресса писала, что Кузня встанет на дыбы. Нет, никто не будет этого делать. Просто люди испытали эту горечь, и я об этом говорил в письме Чернышенко. Лига себе этим решением заработала только минус в карму.

- «Кузня» несколько лет была аутсайдером КХЛ и возможно сейчас у клуба появится возможность быть на первых ролях в ВХЛ. Почему для «Металлурга» было так важно остаться именно в континентальной лиге?

- Во-первых, это принятый всеми уровень, к которому привыкли болельщики. Они ходят посмотреть и на свою команду, и на другие клубы лиги, в составе которых зачастую приезжают именитые люди. Одни ходят в театр, другие в кино, третьи на хоккей. Кроме того, игры КХЛ – это то, о чем мечтают наши ребятишки, которые занимаются хоккеем. Эта мечта была рядом, но сейчас она отдалилась. В общем, это некий психотип города, который говорит о том, что команда КХЛ должна быть в Новокузнецке и я его полностью поддерживаю.

- Вы верите в то, что «Металлург» может быть лидером в ВХЛ?

- В клубные дела я вмешиваться не собираюсь. Денякин с Зиновьевым собирают команду, комплектуют ее, подбирают тренерский штаб, тактику и стратегию – это их путь развития и зона ответственности. Но далеко не факт, что мы будем на лидирующих позициях в Высшей лиге.

- У вас есть опасение, что в связи с переходом в лигу рангом ниже спонсор может снизить объемы финансирования?

- Спонсор уже прояснил свою позицию – финансирование будет на прежнем уровне. Местные жители тоже не бросят клуб, интерес к хоккею у них сохранится. Сейчас очень важный момент наступает для Сергея Зиновьева, хотя я по-прежнему настаиваю, что на должности генерального директора «Металлурга» должен работать грамотный и организованный человек, который бы разбирался в спорте, в организации, администрировании, финансах и бухгалтерии. Но такого человека сейчас очень трудно найти. Но есть и другой вариант – не заявляться ни в какую лигу и сделать ставку на школу, вложить все средства в ее раскрутку и подготовку молодых хоккеистов.

- Но это очень долгий путь. Плоды такой работы появятся через 5-7 лет, не раньше.

- Ну когда-то же надо начинать этим заниматься. Новокузнецкая земля пропитана талантами. Их нужно выискивать. Многие из них нами не раскрыты. Парень доходит до определенного уровня, его не заметили и он закончил – ушел в бизнес. А если возвращаться к ВХЛ, то не факт, что там «Металлург» добьется успеха. Вот и зачем на это деньги тратить?

- Вы сами к какому вектору развития больше склоняетесь?

- Для начала нам нужно все-таки зайти в ВХЛ и попытаться проявить себя там. Большая ответственность лежит на плечах Зиновьева с Денякиным. Они должны сделать команду, которая сможет быть на первых ролях в лиге. По итогам их работы и надо будет делать выводы. Если они будут неутешительными, то нам нужно брать спонсорские деньги и проектным инвестированием направлять их на развитие школы.

- Как оцените вероятность возвращения «Металлурга» в КХЛ через год?

- Если у команды спустя год так и будет оставаться один генеральный спонсор, то вероятность ее возвращения в КХЛ я бы оценил ниже 50%. Появление еще двух спонсоров резко увеличит наши шансы, но, в любом случае, нам нужно будет доводить готовность нашего дворца до регламентных норм. По сути, нужно принимать решение либо о проведении капитального ремонта, либо о строительстве нового дворца. По этому поводу мы с губернатором Кемеровской области уже подготовили обращение в Правительство РФ. Но это вопрос не одного года и даже не двух лет.

- Что должен сделать Сергей Зиновьев, чтобы вы снова наладили с ним контакт?

- Сергей Зиновьев должен перестать заниматься поиском оправданий ошибкам и просчетам. Ему не стоит искать врагов. Надо просто сесть, определить для себя задачи и составить дорожную карту для их воплощения. У меня на него обиды никакой нет. Я к нему отношусь с уважением. Он великий спортсмен, двукратный чемпион мира, многое отдал спорту и очень любит хоккей. Я с ним встречаюсь, жму ему руку, мы смотрим друг другу в глаза и как к мужчине у меня нет к нему вопросов. Но как менеджеру ему нужно корректировать многие вещи, делать выводы и пытаться переломить ситуацию.