Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов- : -Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук- : -Чилич
Теннис  Веснина- : -Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Криштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игру

Источник:  MediasetpremiumКомментарии
Криштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игру
Фото: Gettyimages.ru

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ перед финалом Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Напомним, игра между командами состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум».

– Мы в полном порядке, – говорит капитан сборной Португалии. – «Реал» продолжает подготовку к решающему матчу сезона. Все упорно работают. Нагрузки не прекращаются с прошлой недели. В общем, мы делаем то, что должны делать в преддверии финала. 

Мы знаем, что нам предстоит встретиться с очень сильной командой, – продолжает 32-летний нападающий. – Однако, все спокойны и настроены позитивно, поскольку уверены, что сможем победить своего соперника. 

Конечно, все может случиться, но мы уверены, что проведем отличный матч и поднимем над головой очередной трофей.

Зинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняет

Что касается настроя, то здесь никаких изменений. Все также, как и в прошлом сезоне – мы хотим победить и собираемся сделать это 3 июня», – заявил Роналду.

«Встретятся ли в Кардиффе две лучшие команды Европы? Думаю, да. Почему? Потому что обе вышли в финал Лиги чемпионов. Наверное, этого достаточно, чтобы согласиться. 

Думаю, нас ждет великолепный матч. «Ювентус» – команда, которая великолепно защищается, но у нас приличная атака. Надеюсь, в конечном итоге «Реал» выйдет победителем.

В любом матче каждая мелочь может сыграть решающую роль, – говорит нападающий «бланкос». Эта игра – не исключение. Надеюсь, что «Реал» не допустит грубых ошибок, а Буффон и защитники «Ювентуса» проведут на самый лучший матч», – заключил футболист столичного клуба.

«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол Пике

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов?

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 20:45, Миллениум, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Криштиану Роналду: Месси мне не соперникНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.«МЮ» отказался продавать Де Хеа в «Реал» за 60 млн евроРуководство «Манчестер Юнайтед» не торопится расставаться с голкипером сборной Испании Давидом Де Хеа.Александр Бубнов: «Юве» не будет рисковать, поэтому предсказываю преимущество «Реала»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграет с «Ювентусом» из Турина.Александр Бубнов: Выход из группы в ЛЧ будет успехом для «Спартака»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от участия «Спартака» в Лиге чемпионов.Криштиану Роналду: «Реал» хочет войти в историю Лиги чемпионовФорвард «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о шансах команды на победу в турнире.Криштиану Роналду: На мой взгляд, Зидан очень грамотно руководит командойФорвард «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».поделился мнением о главном тренере команды Зинедине Зидане.Криштиану Роналду: Матч с «Ювентусом» будет очень похож на два наших последних финала с «Атлетико»Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».Криштиану Роналду: Скучаю по «Манчестер Юнайтед», там меня никогда не освистывалиНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также рассказал о своем отношении к болельщикам, которые освистывают его во время матчей.«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол Пике«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол ПикеКапитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с представителями СМИ в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Клаудио Маркизио: После проигранного финала в 2015 году мы поняли, что можем выиграть Лигу чемпионовПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио дал комментарий в преддверии финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».Винченцо Монтелла: Готов гарантировать Морате место в основе «Милана»Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал информацию о приглашении форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты, который ранее выступал за «Ювентус».«Ювентус» предложит «Фиорентине» 50 миллионов евро за БернардескиПосле финала Лиги чемпионов «Ювентус» сделает предложение «Фиорентине» о трансфере полузащитника Федерико Бернардески. Чемпионы Италии готовы заплатить «фиалкам» 50 миллионов евро.Ди Мария поставил лайк под постом Дани АлвесаЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».Алессандро Дель Пьеро: «Реалу» будет проще выиграть Лигу чемпионовБывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал прогноз на финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала».«Мне было очень тяжело» – Бэйл подвел итоги сезона перед игрой с «Ювентусом»«Мне было очень тяжело» – Бэйл подвел итоги сезона перед игрой с «Ювентусом»Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл дал небольшое интервью испанскому изданию AS в преддверии финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».Агент Кулибали: Мой клиент никогда не перейдет в «Ювентус»Футбольный агент Бруно Сатин, представляющий интересы защитника «Наполи» Калиду Кулибали, рассказал о планах своего клиента.Де Хеа не намерен покидать «Манчестер Юнайтед»Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не намерен переходить в «Реал» в летнее трансферное окно.Зинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетЗинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Икер Касильяс: «Реал» небезупречен в обороне, «Юве» в этом плане сильнееИкер Касильяс: «Реал» небезупречен в обороне, «Юве» в этом плане сильнееБывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».Зинедин Зидан: Система игры «Реала» не будет зависеть от тактики «Ювентуса»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан частично раскрыл планы своей команды в преддверии финала Лиги чемпионов-2016/17.
Футбол
Агент Ибрагимовича рассказал, при каких условиях его клиент останется в «МЮ»
Футбол
Георгий Черданцев: Нас ждет суперсезон с итальянским акцентом!
Бизнес
На ПМЭФе стартовала программа сессий о спорте
Хоккей
Евгений Малкин: Это еще не конец, «Нэшвилл» – отличная команда, и мы это понимаем
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффонвсе новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости