Криштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игру

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ перед финалом Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Напомним, игра между командами состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум».

– Мы в полном порядке, – говорит капитан сборной Португалии. – «Реал» продолжает подготовку к решающему матчу сезона. Все упорно работают. Нагрузки не прекращаются с прошлой недели. В общем, мы делаем то, что должны делать в преддверии финала.

Мы знаем, что нам предстоит встретиться с очень сильной командой, – продолжает 32-летний нападающий. – Однако, все спокойны и настроены позитивно, поскольку уверены, что сможем победить своего соперника.

Конечно, все может случиться, но мы уверены, что проведем отличный матч и поднимем над головой очередной трофей.

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Что касается настроя, то здесь никаких изменений. Все также, как и в прошлом сезоне – мы хотим победить и собираемся сделать это 3 июня», – заявил Роналду.

«Встретятся ли в Кардиффе две лучшие команды Европы? Думаю, да. Почему? Потому что обе вышли в финал Лиги чемпионов. Наверное, этого достаточно, чтобы согласиться.

Думаю, нас ждет великолепный матч. «Ювентус» – команда, которая великолепно защищается, но у нас приличная атака. Надеюсь, в конечном итоге «Реал» выйдет победителем.

В любом матче каждая мелочь может сыграть решающую роль, – говорит нападающий «бланкос». Эта игра – не исключение. Надеюсь, что «Реал» не допустит грубых ошибок, а Буффон и защитники «Ювентуса» проведут на самый лучший матч», – заключил футболист столичного клуба.

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