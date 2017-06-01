Перемены к лучшему. «Советский спорт» представляет новый сайт

«Советский спорт» меняется. Мы рассказываем вам, над чем работает большая и дружная команда «Советского спорта».

Если вы читаете этот текст, то наверняка уже успели хотя бы мельком увидеть новый сайт «Советского спорта». Кому-то он понравится, кто-то, как это часто бывает, с опаской воспримет те изменения, которые происходят на нашем портале.

Зачем все это было нужно? Какие цели ставятся перед редакцией? Что все это значит для читателя? На все эти вопросы отвечают люди, непосредственно принимавшие участие в создании нового сайта.

Сергей Колушев, издатель ИД «Советский спорт»

«Советский спорт» обладает богатым наследием и огромной аудиторией читателей, которая ценит издание. Большая часть нашей аудитории - это молодежь, которая, с одной стороны, уважает бренд «Советский спорт», а с другой, предъявляет особые требования к форме подачи контента. Сейчас мобильный контент потребляется аудиторией 24 часа в сутки в бесконечном разнообразии форматов. Любая информация очень быстро устаревает, поэтому сейчас важна скорость подачи информации. Если Олимпиада проходит, скажем, в Рио-де-Жанейро, все необходимое должно быть доступно в России уже через несколько секунд, после того, как все произошло на другом краю света.

За молодые глаза сейчас идет война. Мы не хотим ее проиграть. Поэтому «Советский спорт», каким бы историческим бэкграундом он ни обладал, меняется. Новый сайт – это как раз те изменения, которые нужны сегодня, как раз то, что ждут от нас молодые юзеры.

Кроме того, мы намерены со временем делать международный продукт. Пока это реализовано в соответствующих разделах. Это и раздел о Китае, и предстоящих Олимпиада- - в Пхенчхане-2018 и в Токио-2020, и раздел, посвященный борьбе за проведение Олимпийских Игр 2024 года. Дальше будет больше!

Николай Яременко, главный редактор ИД «Советский спорт»:

Для меня как для главного редактора новый сайт дает новые возможности, открывает новые горизонты. Мы получаем инструмент, который поможет нам понять, что нравится аудитории, что востребовано ею в первую очередь. Мы не только публикуем информацию, но идем вперед вслед за меняющимися технологиями. Мы считаем, что в мире спортивной журналистики, не только нам, но и нашему читателю должно быть комфортно и удобно. Аудитория должна получать качественный продукт в красивой оболочке – она должна нравиться визуально и быть удобной в использовании. Со старой оболочкой было неудобно. Мы хотим, чтобы это был и удобный дизайн, и те технические вещи, которые нам очень важны, о которых читатель не думает и даже не догадывается об их существовании, работали лучше. Новый сайт будет позволять нам делать оперативный, быстрый, качественный контент.

Максимальная визуализация, качественная инфографика, фото и видео – все это найдет место на новом сайте.

Мария Бережкова, заместитель главного редактора по внешним связям ИД «Советский спорт»:

Мы по праву гордимся брендом «Советский спорт», ведь на протяжении почти 93 лет он является летописцем нашей спортивной истории. Но за эти почти 100 лет мир сильно менялся, а в настоящее время изменения происходят каждый день, технический прогресс уже затянул в свои диджитальные сети все человечество. И мы как медиа обязаны успевать за всеми инновациями, быть впереди, предугадывать мультимедийные тренды. Перед нами стоит задача вовлекать в спорт новую молодую аудиторию, а это уже интернет-поколение. Именно для них мы и создали совершенно новую, быструю, мобильную онлайн-платформу. Что касается контента, то и здесь мы сделали дополнительную ставку на интерес аудитории к массовому спорту, бегу, кросс-фиту, киберспорту и lifestyle. Но не могу не подчеркнуть, что для нас самое главное – это наши читатели, будь то интернет или газета. И как бы ни бежал вперёд прогресс, качественная спортивная журналистика, оперативные новости и только достоверная информация будут неотъемлемой частью нашей работы!

Мы с огромным удовольствием наблюдаем, с каким увлечением и вовлечением люди разного возраста и рода деятельности занимаются непрофессиональным спортом, следят за здоровьем; повсеместно проходят массовые забеги, велопробеги, марафоны, кроссы. Наш новый сайт и в этом смысле будет в тренде. Мы сейчас готовим отдельный проект «Советский спорт weekend», важной частью которого также будет интернет-пространство «Советского спорта».

Вячеслав Муравитский, технический директор ИД «Советский спорт»:

Мы реализуем грандиозный проект. Спортивные медиа – это гораздо больше, чем просто медиа. Спорт – это огромные массивы данных, начиная с обычных текстовых трансляций, заканчивая статистической информацией. И эти данные не унифицированы – в каждом виде спорта данные разные: где-то сеты, где-то таймы, где-то периоды, где-то есть дополнительное время, а где-то его нет, где-то есть пенальти, где-то просто регулярный чемпионат, а где-то есть стадия плей-офф, или несколько отборочных стадий, или два групповых турнира. Все это нельзя просто взять и скопировать на новый движок – это огромная кропотливая работа. Поэтому мы сначала и выкатываем beta-версию. На протяжении какого-то времени у нас будут функционировать два сайта одновременно, чтобы не получилось так, что какой-то контент окажется недоступен. Старую версию сайта мы «убьем», когда будет полная уверенность, что все, что у нас есть – перенесено. Не помню, чтобы в истории российских спортивных медиа был такой масштабный переезд – мы являемся свидетелями уникального события.

Новый сайт будет гораздо удобнее и на нем появится новый функционал: на главной странице у нас появится «Картина дня». Сейчас у нас главный блок – слайдер, в котором, чтобы познакомиться о всеми главными темами, необходимо прокручивать слайды. На новом сайте все будет начинаться с окон главных новостей – это будут топовые новости. За ними будет идти текущая картина дня, которая будет состоять не только из статей, но и из фото, видео, актуальных новостей. Пользователь сможет узнать все по главным темам, не перелистывая дальше второго экрана. Сайт будет удобнее в мобильной версией. Не сразу, не в первом запуске, но постепенно мы будем открывать спортивную часть нашего сайта, прежде чем полностью на него перейдем: разделы статистики, матчей и всего остального. Они дополнятся новой информацией, которая сейчас есть на версии для десктопа, но пока нет в мобильной версии. На главной странице у нас появится блок сюжетов. Читателю будет легче следить за конкретной сюжетной линией – ему не придется читать все время картину дня или выискивать среди статей материалы на интересующие его темы. Например, если ему интересен сюжет по допингу в России, он сможет все время просматривать, какие обновления случились в этой теме и быть в курсе событий.

Функционал будет появляться постепенно. Сразу мы опубликуем медийную часть с базовыми функциями, чтобы люди посмотрели на нее, высказали свое мнение – мы его будем учитывать. После этого мы выкатим еще функционал. Хороший пример – настраиваемая главная страница. Мы постоянно будем выкатывать какие-то обновления, всех удивлять, чтобы пользователи видели, как мы развиваемся, чтобы сайт был для нашей аудитории максимально удобным. Мы создали специальный адрес почты, beta@sovsport.ru. На него можно будет написать любые свои комментарии и замечания. После представления каждой новинки, будем объявлять об этом в новостях и там же давать адрес этой почты, чтобы получать комментарии от пользователей.

Сайт будет постоянно меняться. Не будет конечного продукта. Не будет точки, когда мы скажем: все – это то, что задумывалось. Изменения будут происходить постоянно. То, что вы видите сейчас – это beta-версия, версия 1.0. За ней последует версия 1.0.0, 1.0.1 и так далее. Мы запустили процесс постоянных изменений и улучшений.

Сначала мы сделаем весь пул своих задач, которые мы запланировали, по возможности учитывая мнения читателей. После этого, учитывая все эти мнения, мы продолжим изменять, развивать всю систему, чтобы сайт был удобен максимальному количеству пользователей.

Зоя Синицына, генеральный директор ИД «Советский спорт»:

Зачем было менять сайт? Старый сайт был замечательным, но он был слишком негибким и неповоротливым. На нем невозможно было реализовывать сложные интересные проекты. Все изменения были связаны с перерасходом средств и ресурсов. С запуском нового сайта все эти проблемы будут решены. По большому счету, мы видим новый сайт как платформу для развития разных проектов, связанных со спортом, со статистикой, с визуализацией интересной информации, с реализацией билетов, партнерских программ со спонсорами, сотрудничеством с букмекерами, трансляциями спортивных мероприятий и околоспортивных событий. Сайт должен стать чем-то гораздо большим, чем просто спортивным медиа.

К тому же все медиа стремительно меняются, к контенту аудитория предъявляет другие требования: больше видео, больше фото, инфографика, карточки, рейтинги, тесты и многое-многое другое. Все это можно было реализовать на старом сайте, но с гораздо большими затратами времени и труда. А в нашем бизнесе, когда все происходит мгновенно, когда информация распространяется мгновенно, нельзя упускать момент, когда можно что-то быстро сделать. Это нужно не только нам, но и нашей аудитории, которая будет получать качественный контент в более интересном виде.

Евгений Зуенко, шеф-редактор сайта Sovsport.ru:

Самая главная проблема, которая перед нами стоит сегодня: контента, событий, информации, которые могут заинтересовать людей, очень много. С другой стороны, людей, наших читателей – тоже очень много. Когда мы говорим про 250-300 тысяч уникальных пользователей в сутки, мы говорим про 250-300 тысяч абсолютно разных людей с абсолютно разными интересами. Принципиально невозможно и дальше делать вид, будто мы можем на одну главную страницу, на два-три экрана компьютера, уместить все, что будет интересно всем этим людям. Это похоже на песочные часы, где сверху огромная воронка, снизу огромная воронка, а между ними – узкое горлышко. Сегодня любой спортивный сайт – это то самое узкое горлышко, которое соединяет две воронки. Наша задача – как-то эту узость обойти, сделать так, чтобы каждый человек мог из огромного количества информации выбирать то, что ему нужно, и ему было удобно это делать. Вся идеология нового проекта, настройки, персонализации сайта, сделана под это, чтобы каждый человек настроил для себя свой собственный сайт по собственным интересам. В идеале мы получим 250-300 тысяч разных «Советских спортов», где у одного человека на главной странице выскакивает баскетбольный ЦСКА, у второго – команда «Макларен», а у третьего – футбольный «Спартак» плюс Мария Шарапова. Сохраняя общую целую концепцию, идеологию проекта, каждый будет получать свой персональный сайт. Это – самое главное, что может сделать интернет-сайт и больше не может сделать ни одно другое медиа в принципе – ни телевидение, ни печатная версия, ни мобильные приложения, не могут дать эту свободу. Это наше огромное и уникальное форматное преимущество, которого нет больше ни у кого.

Мы пытаемся немного опередить время и рынок и первыми предложить историю, при которой каждый пользователь сможет найти что-то свое. Важно, чтобы искать было удобно. Даже если ты предложишь человеку самый современный конструктор, но он не сможет в нем разобраться, он им пользоваться на будет. Есть интересная история про Стива Джобса, которому принесли эскиз нового iPod. На нем было огромное количество кнопок, ползунков и так далее. Он подумал, зачеркнул и нарисовал на листе бумаги кружочек – он должен был остаться единственной кнопкой. Пользователю должно быть удобно. А для редакции, для людей, создающих контент, задача остается более традиционной – выдерживать единую конструкцию, идеологию, структуру, создавать единое поле медиа. О чем бы человек ни читал, баскетболе, теннисе, Формуле-1, фигурном катании, хоккее или допинге, с какой бы персонализированной страницы он ни зашел на текст, он должен понимать, что остается в «Советском спорте». Мы считаем, что прямо сейчас именно этого не хватает нашему рынку – на нем очень много агрегаторов, новостных сервисов, но пока нет проекта с единой идеологией контента. Наша задача – его создать. Надеюсь, наши читатели высоко оценят все наши усилия.

Виталий Фомин, руководитель проекта Sovsport.ru:

Мне как человеку, который приложил к созданию этого сайта руку, особенно нравится идея с персонализацией. Это – ключевая на мой взгляд особенность нового сайта: персонализация всего и вся, настройка всего и вся. Пользователь, который зашел на сайт, может в любой момент выбрать клуб, за который он болеет. Эта настройка называется «Я фанат». Пользователь может настроить главную страницу так, как он хочет – порядок новостей, порядок статей… На мой взгляд, это – самая крутая фишка, которая будет на нашем сайте. Все новые фишки мы будем вводить постепенно. По всем нововведениям мы соберем фидбэк, опираясь на который, будем принимать решение, как развивать сайт, его возможности, его функционал. Именно для этого и придуман beta-тест. У нас он будет открытым, а не закрытым, как это происходит у многих компаний. У нас именно наши читатели, наши пользователи, будут формировать сайт таким, каким он будет выглядеть в будущем. Пользователям, которым нравится сайт, тоже стоит писать нам свое мнение. Мы также будем следить за отзывами в социальных сетях, за мнением других журналистов и менеджеров других изданий. Будем учитывать все мнения и оценки.