Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов7:5, 6:4, 6:4Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
Теннис  Веснина4:6, 6:3, 0:0Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Туле выбирают между Аленичевым и Рахимовым

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Аленичев
Дмитрий АленичевФото: «Советский спорт»

По информации «Советского спорта», велика вероятность того, что Дмитрий Аленичев может вернуться в тульский «Арсенал».

«ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-ОРЕЛ»

Вчера тульский «Арсенал» официально объявил, что не станет продлевать контракт с главным тренером Сергеем Кирьяковым. Однако, для болельщиков тульского клуба это не стало сенсацией – они, болельщики, давно уже больше месяца требовали отставки Кирьякова, и все понимали, что дело к этому идет. Тренера мог спасти положительный результат – в данной ситуации, если б команда осталась в премьер-лиге. Это результат, пусть и со скрипом, был достигнут. Не без помощи удачи: чего только стоит победа «Терека» над «Крыльями» в Самаре в последнем туре. Она-то и позволила «Арсеналу» зацепиться за 14-е место и попасть в стыки. Но блеклая игра, нарастающее недовольство Кирьяковым, полагаю, не только в фанатской среде, эти факторы перевесили чудесное спасение на финишной ленточке.

Первая петиция тульской торсиды за отставку Сергея Кирьякова на имя губернатора области Алексея Дю́мина появилась в интернете после домашнего поражения от «Локомотива» (0:3) 16 апреля. В петиции, в частности, говорилось, что Кирьяков позорит клуб.

А на следующем домашнем матче с «Крыльями» (2:0) появились плакаты «Чемодан-вокзал-Орел», а трибуны устроили перекличку: «Кирьяков, уходи!»

После поражения в Уфе (0:1) 30 апреля, появилась вторая петиция на имя главы области с требованием вернуть Дмитрия Аленичева.

«МОЖЕТЕ ЗАСУНУТЬ СВОИ ПЕТИЦИИ В ОДНО МЕСТО»

Обстановка в Туле накалялась, главный тренер так и не смог поставить команде игру, победы «Арсенал» буквально вымучивал. Но проблема в том, что этих побед, а, соответственно, и очков было катастрофически мало для того, чтобы остаться в вышке.

17 мая «Арсенал» не смог на своем поле выиграть очень важный матч у «Амкара» - 0:0. Ни игры, ни результата вновь не было. И трибуны опять затянули хит месяца «Чемодан-вокзал-Орел» и «Кирьяков, уходи!». Причем последняя кричалка была отрепетирована. Одна трибуна скандировала фамилию тренера, вторая ей отвечала.

Финал пьесы наступил 28 мая на пресс-конференции после второго стыкового поединка с «Енисеем» в Туле, который «Арсенал» выиграл 1:0, и за счет гола на чужом поле (в Красноярске туляки проиграли 1:2), сохранил место в премьер-лиге.

Вначале откровенно об игре «Арсенала» высказался наставник «Енисея» Андрей Тихонов. Он вначале выразил удивление, что туляки в атаке делают ставку на длинные передачи, мол, так даже в ФНЛ уже никто не играет. А затем назвал игру «Арсенала» худшей в премьер-лиге.

Однако Кирьяков чувствовал себя в этот момент триумфатором: задачу-то решил, а победителей ведь не судят. Видимо, поэтому выплеснул всю накопившуюся обиду на болельщиков. Сергей Вячеславович вспомнил про петиции, и заявил, что все, кто был против него, могут засунуть эти бумаги себе в одно место.

Это была последняя капля, некая точка невозврата. Или, как сейчас модно говорить, красная линия, которую тренер перешел. После таких слов, даже если бы руководство клуба захотело оставить тренера, а, судя по всему, такого желания и не было, оно, руководство, уже не смогло бы этого сделать. Ну, какой тренер может спокойно работать дальше при таких отношениях с болельщиками?

АЛЕНИЧЕВ ИЛИ РАХИМОВ?

Сейчас на пост главного в «Арсенале» рассматриваются два кандидата – Дмитрий Аленичев и Рашид Рахимов. По некоторой информации, шансы Дмитрия Анатольевича выше. Однако не все в попечительском совете хотят его возвращения. Как сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе «Арсенала», до конца недели в Туле с главным тренером определяться.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» или «Рубин» – куда перейдет Азмун? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» или «Рубин» – куда перейдет Азмун? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Шмурнов: Был бы рад видеть Аленичева в «Крыльях», он не сказал последнего слова, как тренерКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о возможном приходе в «Крылья Советов» экс-наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева.Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала»Сергей Кирьяков покидает пост главного тренера тульского «Арсенала».Виталий Мутко: Первое место «Спартака» неожиданным не назовешьВице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко не считает, что минувший чемпионат России преподнес много сюрпризов.Гурам Аджоев: Болельщики внесли огромный вклад в общую победу «Арсенала»Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поблагодарил болельщиков за поддержку.Владимир Габулов: Ответственность в переходных матчах такая, что борьба за медали может показаться курортомКапитан «Арсенала» Владимир Габулов рассказал о противостоянии с «Енисеем» в переходных матчах за место в РФПЛ.Габулов приехал в расположение сборной РоссииВратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прибыл в расположение сборной России, которая проводит в Австрии учебно-тренировочный сбор накануне Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный аккаунт национальной команды в «твиттере».Сергей Гуренко: Аленичев был главным конкурентом ТоттиСергей Гуренко: Аленичев был главным конкурентом ТоттиЭкс-игрок «Ромы» Сергей Гуренко дал откровенное интервью о завершившем карьеру игрока Франческо Тотти.Александр Бубнов: Игра «Спартака» с «Арсеналом» – неуважение к себе и болельщикамБывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал красно-белых за крупное поражение в Туле.Андрей Талалаев: Слова Кирьякова? Для приветов, подарков и поздравлений я всегда открытГлавный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова.Сергей Кирьяков: Мой контракт с «Арсеналом» истечет послезавтра, готов к любому решению руководстваГлавный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что пока не знает, продолжит ли работу с командой.Команда с Дальнего Востока – в премьер-лиге! Итоги стыковых матчейКоманда с Дальнего Востока – в премьер-лиге! Итоги стыковых матчей«Арсенал» отстоял путевку в премьер-лиге, а «Оренбург» не смог – «Советский спорт» делится итогами стыковых матчей.Виталий Мутко: Главное, что стыковые матчи прошли в честной спортивной борьбеВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал стыковые матчи за право играть в РФПЛ.Сергей Кирьяков: Мы очень довольны, что решили задачу остаться в РФПЛНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков посоветовал коллеге Андрею Тихонову заниматься своей командой.Сергей Кирьяков: Пусть Талалаев не попадается мне на глазаНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков передал привет своим критикам.Андрей Тихонов: Даже в ФНЛ не играют так прямолинейно, как ТулаНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер гостей Андрей Тихонов был недоволен судейством и игрой соперника.Макарова выбила Кербер на «Ролан Гаррос», «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» будут играть в РФПЛ, Феттель победил в Монако. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.«Арсенал» переиграл «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛФутболисты тульского «Арсенала» на своем поле переиграли «Енисей» в ответном стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге со счетом 1:0.«Арсенал» – «Енисей» – 1:0. Как это было«Арсенал» – «Енисей» – 1:0. Как это былоВ рамках ответного переходного матча за право играть в РФПЛ тульский «Арсенал» сыграет с красноярским «Енисеем».Данила Буранов: После работы с Карпиным начал пристально следить за питанием и весомПолузащитник тульского «Арсенала» Даниила Буранов рассказал о том, как начал следить за весом после работы под руководством Валерия Карпина.
Теннис
Хачанов обыграл Бердыха и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»
Теннис
Кравчук уступил Чиличу в первом раунде «Ролан Гаррос»
Футбол
«Торпедо» подтвердило назначение Колыванова
Футбол
Сергей Фурсенко: Сегодня Манчини официально стал тренером «Зенита»
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Рашид Рахимов
Рашид Рахимоввсе новости
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичеввсе новости