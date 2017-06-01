В Туле выбирают между Аленичевым и Рахимовым

По информации «Советского спорта», велика вероятность того, что Дмитрий Аленичев может вернуться в тульский «Арсенал».

«ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-ОРЕЛ»

Вчера тульский «Арсенал» официально объявил, что не станет продлевать контракт с главным тренером Сергеем Кирьяковым. Однако, для болельщиков тульского клуба это не стало сенсацией – они, болельщики, давно уже больше месяца требовали отставки Кирьякова, и все понимали, что дело к этому идет. Тренера мог спасти положительный результат – в данной ситуации, если б команда осталась в премьер-лиге. Это результат, пусть и со скрипом, был достигнут. Не без помощи удачи: чего только стоит победа «Терека» над «Крыльями» в Самаре в последнем туре. Она-то и позволила «Арсеналу» зацепиться за 14-е место и попасть в стыки. Но блеклая игра, нарастающее недовольство Кирьяковым, полагаю, не только в фанатской среде, эти факторы перевесили чудесное спасение на финишной ленточке.

Первая петиция тульской торсиды за отставку Сергея Кирьякова на имя губернатора области Алексея Дю́мина появилась в интернете после домашнего поражения от «Локомотива» (0:3) 16 апреля. В петиции, в частности, говорилось, что Кирьяков позорит клуб.

А на следующем домашнем матче с «Крыльями» (2:0) появились плакаты «Чемодан-вокзал-Орел», а трибуны устроили перекличку: «Кирьяков, уходи!»

После поражения в Уфе (0:1) 30 апреля, появилась вторая петиция на имя главы области с требованием вернуть Дмитрия Аленичева.

«МОЖЕТЕ ЗАСУНУТЬ СВОИ ПЕТИЦИИ В ОДНО МЕСТО»

Обстановка в Туле накалялась, главный тренер так и не смог поставить команде игру, победы «Арсенал» буквально вымучивал. Но проблема в том, что этих побед, а, соответственно, и очков было катастрофически мало для того, чтобы остаться в вышке.

17 мая «Арсенал» не смог на своем поле выиграть очень важный матч у «Амкара» - 0:0. Ни игры, ни результата вновь не было. И трибуны опять затянули хит месяца «Чемодан-вокзал-Орел» и «Кирьяков, уходи!». Причем последняя кричалка была отрепетирована. Одна трибуна скандировала фамилию тренера, вторая ей отвечала.

Финал пьесы наступил 28 мая на пресс-конференции после второго стыкового поединка с «Енисеем» в Туле, который «Арсенал» выиграл 1:0, и за счет гола на чужом поле (в Красноярске туляки проиграли 1:2), сохранил место в премьер-лиге.

Вначале откровенно об игре «Арсенала» высказался наставник «Енисея» Андрей Тихонов. Он вначале выразил удивление, что туляки в атаке делают ставку на длинные передачи, мол, так даже в ФНЛ уже никто не играет. А затем назвал игру «Арсенала» худшей в премьер-лиге.

Однако Кирьяков чувствовал себя в этот момент триумфатором: задачу-то решил, а победителей ведь не судят. Видимо, поэтому выплеснул всю накопившуюся обиду на болельщиков. Сергей Вячеславович вспомнил про петиции, и заявил, что все, кто был против него, могут засунуть эти бумаги себе в одно место.

Это была последняя капля, некая точка невозврата. Или, как сейчас модно говорить, красная линия, которую тренер перешел. После таких слов, даже если бы руководство клуба захотело оставить тренера, а, судя по всему, такого желания и не было, оно, руководство, уже не смогло бы этого сделать. Ну, какой тренер может спокойно работать дальше при таких отношениях с болельщиками?

АЛЕНИЧЕВ ИЛИ РАХИМОВ?

Сейчас на пост главного в «Арсенале» рассматриваются два кандидата – Дмитрий Аленичев и Рашид Рахимов. По некоторой информации, шансы Дмитрия Анатольевича выше. Однако не все в попечительском совете хотят его возвращения. Как сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе «Арсенала», до конца недели в Туле с главным тренером определяться.