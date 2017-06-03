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«Хорошо, старой и страшной не назвали». Канделаки – о видеоскандале и воровстве

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме
Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форумеФото: Фонд «Росконгресс»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила свою позицию по двум самым громким эпизодам из жизни телеканала.

«Матч ТВ» – не банкрот»

– Геннадий Орлов сказал, что «Матч ТВ» близок к банкротству. Это соответствует действительности?
– Нет, конечно. Я столько информации слышу от стольких людей... Но надо проверять факты. Это всегда помогает. Я слышала, что мы где-то квартиру снимаем за 80 тысяч рублей? Помните? Так что говорят – снимаем или нет? В целом, для нас эти все разговоры – это хорошо. Про нас говорят каждый день, раньше никогда такого не было. Говорите, говорите, говорите. Но очень большой процент информации фактам не соответствует.

– Что скажете о сокращениях на телеканале?
– Это моя любимая тема: переход на гражданско-трудовой договор происходил с прошлого года. Мне тяжело быть не эмоциональной, потому что я много лет работала ведущей. Я очень спокойно относилась к такому виду договоров. Этот процесс начался в прошлом году, я не вижу проблемы. С чем это связано? Это логичная история, потому что спорт сезонен. Те, кто работаю весь год – остаются в штате. А кто работает на сезонных видах – переходят на иной способ оплаты.

– Вы поссорились с Орловым?
– Вы чаще всего знаете про наш телеканал больше, чем я. И вы прекрасно понимаете, что я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу – мы его приглашаем. Моих личных пристрастий нет. Если контент, связанный с кем-то, интересен зрителю – он будет на канале.

– Что бы этот человек ни говорил?
– На СТС нас за это увольняли. Но специфика работы федерального канала только формируется, каждый из участников этого инцидента сказал, что это был негативный опыт. Попробую оправдать своих коллег, ведь им было неприятно, что их подслушали и подсмотрели. Хотя они, как люди, живущие в цифровом мире, должны были понимать, что такая возможность существует. Закончу тему хорошим набросом. Я подумала: слава богу, хотя бы не сказали, что я старая и страшная. Уже радость.

«Если Мутко о чем-то говорит – так и есть»

– Можете уточнить сумму контракта на показ Кубка конфедераций?
– Это очень деликатная тема, ведь речь идет о международных правах. Комментировать и говорить о них может вице-премьер России, что он и сделал. Если он о чем-то говорит – так и есть. Думаю, после этого вопросов быть не должно.

– Почему в ФИФА не подтвердили, что права на Кубок Конфедераций приобретены?
– Внимательно слушайте, что говорит вице-премьер. Перечитайте комментарий, там есть полноценный ответ. Стратегическое соглашение достигнуто, а дальше не будем опережать паровоз. Главное – не дать новость и оказаться первым, а работать на результат. Результат состоит в том, чтобы мы получили удовольствие от Кубка конфедераций.

– Артем Дзюба не примет в нем участия. Может, стоит его позвать экспертом в студию «Матч ТВ»?
– Вы мне уже помогаете, я смотрю.

– Это идея кажется интересной.
– Я бы вообще хотела, чтобы вы мне сообщали каждый раз, что кто-то получил травму, чтобы мы пригласили его в эфир. Я, кстати, вас сейчас не троллю. Это приятно, что вы прекрасно понимаете: мы следим за всеми... Что же вы смеетесь?

– Согласитесь, Артема приятно слушать?
– Мы впервые пригласили Леонида Слуцкого комментировать футбол, если вы обратили внимание. Того же Карпина. Люди по-разному к этому относились, но вы видите результат. Как продюсер могу сказать, что Артема можно любить, а можно не любить. Но все понимают, что личность у него яркая и разносторонняя, вызывающая эмоции. Все, кто вызывают эмоции – любимы телевидением.

Я вам расскажу, что я второй год веду переговоры с Игорем Денисовым, чтобы он стал более телевизионным. Но он антителевизионный футболист, поэтому это сложно. Мы разговариваем со всеми. Вопрос не в том, что у Артема травма – давайте его позовем. Нам просто хочется полноценно сотрудничать со всеми клубами и футболистами. Когда я пришла, меня все спрашивали – где же новый Гари Линекер? Но нужно время.

Единственная сфера, которая постоянно генерирует звезд – спорт: в искусстве такого сейчас нет. Каждый год в каждой стране есть какое-то состязание, которое дает звезд и молодых супергероев. Мне очень хочется, чтобы такие герои появлялись в нашей стране. Поэтому мы будем не только следить за тем, у кого сломается нога, но и за нашими молодыми игроками.

«Не надо писать про меня. Удалите пиратский контент!»

– Как вы относитесь к конфликту со Sports.ru?
– Мы тратим большие деньги на права, поэтому хочется на них же зарабатывать. Я не буду вдаваться в детали и говорить о том, что пользователи через блоги сами пиратят контент, а потом остается реклама букмекеров. Это вы все знаете и без меня.

Если это просто люди доброй воли, которые собираются и смотрят контент и там нет никакой рекламы – никаких проблем. Даже на фильме про «Матч ТВ» стояла реклама. Не надо зарабатывать на ворованном: ФНЛ это или что-то другое. Это наша позиция, никакого эмоционального отношения тут нет. Если мы тратим деньги, то хотим и зарабатывать. Я понимаю, что мои слова будут передернуты, вывернуты, затроллены и обсуждены в блогах Sports.ru. Не надо обсуждать меня, надо вычистить пиратский контент.

– По сути между вами началась война.
– Вы обратили на это внимание, потому что про меня стали много писать.

– Нет, просто мы смотрим ФНЛ.
– Смотрите у нас, вам понравится. У нас есть большие планы по поводу ФНЛ.

– Не пробовали контактировать со Sports.ru? У вас же даже была назначена встреча.
– Абсолютно в любом бизнесе есть переговоры, которые ведутся разного рода менеджерами. Если я с кем-то хочу встречаться – я встречаюсь. У меня желания никакого нет. Была попытка организовать встречу, но потом мы проанализировали и поняли, что смысла в ней нет.

– То есть до суда вы не пробовали решить конфликт?
– Мы организация, которая следует букве закона. Вам что только что сказали? Вам повторить, какой по счету иск мы подали? Верно, 30-й. После этого, что бы вы делали на нашем месте? То же самое.

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