С такой игрой и на первом месте! Сборная России отобралась на чемпионат мира

«Советский спорт» - о четвертой победе сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира 2017 года над командой Венгрии, после которой россиянки стали победителем группы.

Стартовый состав сборной России по сравнению с прошлым матчем претерпел лишь одно изменение. Вместо пасующей Веры Ветровой появилась Екатерина Косьяненко. Возможно, именно это стало причиной невыразительной игры российской команды.

К первому техническому перерыву соперники подошли буквально при равном счете. Это вызывало недоумение. Пришлось срочно выпускать вместо Марии Фроловой Татьяну Кошелеву. Неудачно сыграла либеро Алла Галкина, легкомысленно пропустившая пару мячей. После перерыва все стало на свои места и до конца партии венгерки набрали лишь пять очков. Впечатляющий открыв позволили сделать прекрасные подачи Косьяненко и Ирины Королевой.

Но начало второго сета вновь ввело в ступор. Вернувшаяся вместо Кошелевой Фролова допустила три грубейшие ошибки в защите. Передачи Косьяненко оставляли желать лучшего. Безошибочно действовала только Ирина Фетисова. Без ее атак и подач счет вполне мог дорасти до «минус десяти». Но максимальный отрыв остановился на отметке 7:12. Далее в первую очередь благодаря игре блокирующих отрыв был ликвидирован. Даже удалось избежать концовки. Но даже в этой ситуации крайне неудачно пасовала Косьяненко, временами попросту перегружая Кошелеву, причем не самыми качественными передачами.

В третьей партии россиянки со всеми проблемами разобрались. Но скорее, это сборная Венгрии просто прекратила играть. Соперницы набрали только семь очков, и сборная России досрочно отобралась на чемпионат мира.

Изначально казалось, что основным конкурентом россиянок должна стать сборная Хорватии, но она умудрилась проиграть командам Греции и Венгрии, превратив воскресный очный матч в пустую формальность.

Россия — Венгрия — 3:0 (25:11, 25:21, 25:7)

Россия: Гончарова 19, Фролова, Заряжко 11, Косьяненко 3, Фетисова 10, Парубец 9, Галкина (л) – Кошелева 13, Третьякова (л).