Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина4:6, 4:6Суарес Наварро
Волейбол  Россия1 : 3Франция
Теннис  Касаткина0:6, 5:7Халеп
Футбол  Ювентус0 : 1Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кудряшов — Дуродола. Возьмет ли россиянин реванш? Онлайн

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кудряшов — Дуродола. Возьмет ли россиянин реванш? Онлайн

Российский боксер Дмитрий Кудряшов проводит реванш с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой в Ростове-на-Дону. «Советский спорт» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Бой ориентировочно начнется в 22:00 мск. Забудьте про финал Лиги чемпионов и следите за главным событием дня.

Сейчас на ринге Вячеслав Мирзаев и француз Антони Сетту. Они оспорят принадлежащий россиянину титул WBC International в весе до 53,5 кг.

Что происходит в Ростове-на-Дону?

Буквально только что серб Герд Айетович одерживает 30-ю победу в карьере и завоевывает вакантный титул WBC CIS и CISBB в категории до 76,2 кг. Победил он россиянина Хайбула Маджидова.

Советуем вам ознакомиться с превью.

Известный комментатор Григорий Стангрит расскажет вам все нюансы боя.

А кроме того, ознакомимся с предматчевыми интервью Кудряшова и Дуродолы.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Победа нокаутом. В ожидании боя Кудряшова и ДуродолыПобеда нокаутом. В ожидании боя Кудряшова и Дуродолы«Советский спорт» о предстоящем поединке между россиянином Дмитрием Кудряшовым и нигерийцем Олареваджу Дуродолой. В какой-то мере все недооРеванши Ковалева и Кудряшова, вызовы Шафикова и Бивола. Главные бои июняРеванши Ковалева и Кудряшова, вызовы Шафикова и Бивола. Главные бои июня«Советский спорт» рассказывает о главных поединках первого месяца лета.Григорий Стангрит: Длительная «мешочная» диета погубит карьеру ЧудиноваГригорий Стангрит: Длительная «мешочная» диета погубит карьеру ЧудиноваИзвестный российский комментатор бокса Григорий Стангрит рассказал о причинах поражения Федора Чудинова.Андрей Рябинский: Ковалев – Уорд – классический пример грязного судействаАндрей Рябинский: Ковалев – Уорд – классический пример грязного судействаГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о будущем своей команды и продвижения своих боксеров за границей.Оланреваджу Дуродола: Не знаю насчет Кудряшова, но я точно стал сильнееОланреваджу Дуродола: Не знаю насчет Кудряшова, но я точно стал сильнееНигериец Оланреваджу Дуродола в преддверии боя-реванша с Дмитрием Кудряшовым подчеркнул, что первый поединок научил его многому.Дмитрий Кудряшов: Извиняюсь перед Дурадолой за то, что произойдет 3 июняДмитрий Кудряшов: Извиняюсь перед Дурадолой за то, что произойдет 3 июняРоссийский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал о своей подготовке к поединку с Оланреваджу Дуродолой.Денис Лебедев: Уверен, что Кудряшов справится в поединке с ДуродолойРоссийский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев поделился ожиданиями от боя-реванша между Дмитрием Кудряшовым и Оланреважу Дуродолой.Дмитрий Кудряшов: Простой не сильно скажется на выступлении ЧудиноваЧемпион WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов высказался о бое между Федором Чудиновым и Джорджем Гроувзом из Великобритании.Промо-ролик поединка Кудряшов – Дуродола (ВИДЕО)3 июня в Ростове-на-Дону состоится поединок между россиянином Дмитрием Кудрящовым и нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.Дмитрий Кудряшов: Не волнуюсь перед боем с ДуродолойДействующий обладатель чемпионского пояса по версии WBC в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов сказал, что не испытывает давления перед реваншем с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.«Работаю на атомной электростанции». Эксклюзивное интервью Дмитрия Кудряшова«Работаю на атомной электростанции». Эксклюзивное интервью Дмитрия КудряшоваРоссийский боксер рассказал в интервью «Советскому спорту» о подготовке к реваншу против Оланреваджу Дуродолы.Дмитрий Кудряшов: Бой между Джошуа и Кличко — настоящий экшнРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов поделился своим мнением о поединке между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.Дмитрий Кудряшов: На допинг меня проверяют до поединка и после негоРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал о том, когда его проверяют на допинг.Дмитрий Кудряшов: Работаю в службе безопасности на режимном объектеРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов заявил, что после окончания спортивной карьеры займется общественной деятельностью.Дмитрий Кудряшов: Бой перенесли на две недели из-за прихоти команды ДуродолыРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал, почему бой с Оланвераджу Дуродолой был перенесен с 22 мая на 3 июня.Дмитрий Кудряшов: Мы пригласили Каленгу, так как он по стилю похож на ДуродолуРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал о своей подготовке к поединку против Оланреваджу Дуродолы, который состоится 3 июня в Ростове-на-Дону.Кудряшов и Дуродола проведут реванш 20 маяКак сообщает официальный сайт компании «Мир бокса», 20 мая в Ростове-на-Дону состоится реванш между российским боксером первого тяжелого веса 31-летним Дмитрием Кудряшовым и 36-летним нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.Дмитрий Кудряшов: Ведем переговоры с Дуродолой, хотелось бы провести реванш в РоссииОбладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов рассказал о своих планах на будущее, отметив, что на данный момент ведутся переговоры по реваншу с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.Дмитрий Кудряшов получил степень магистра (фото)Дмитрий Кудряшов получил степень магистра (фото)Обладатель чемпионского пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов получил степень магистра Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).Кудряшов может претендовать на титульный бой по версии WBCРоссийский боксер Дмитрий Кудряшов скоро может провести титульный поединок в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.
Футбол
Дубль Моутинью помог португальцам разгромить киприотов
Футбол
Спаллетти договорился с «Интером» о контракте в 4 миллиона евро за сезон
Волейбол
Сборная России обыграла венгерок и отобралась на ЧМ-2018
Футбол
Валерий Рейнгольд: Одной прагматики «Ювентусу» не хватит. «Реал» их разорвет
все новости