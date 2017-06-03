Кудряшов — Дуродола. Возьмет ли россиянин реванш? Онлайн

Российский боксер Дмитрий Кудряшов проводит реванш с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой в Ростове-на-Дону. «Советский спорт» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Бой ориентировочно начнется в 22:00 мск. Забудьте про финал Лиги чемпионов и следите за главным событием дня.

Сейчас на ринге Вячеслав Мирзаев и француз Антони Сетту. Они оспорят принадлежащий россиянину титул WBC International в весе до 53,5 кг.



Что происходит в Ростове-на-Дону?



Буквально только что серб Герд Айетович одерживает 30-ю победу в карьере и завоевывает вакантный титул WBC CIS и CISBB в категории до 76,2 кг. Победил он россиянина Хайбула Маджидова.



Советуем вам ознакомиться с превью.

Известный комментатор Григорий Стангрит расскажет вам все нюансы боя.

А кроме того, ознакомимся с предматчевыми интервью Кудряшова и Дуродолы.



