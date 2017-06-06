Гаджи Гаджиев: Денег нет – по магазинам не ходим

71-летний Гаджи Гаджиев – самый опытный специалист российской премьер-лиги. Фото: ТАСС

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в интервью «ССФ» рассказал о финансовом положении пермского клуба, отметил методиста Массимо Карреру и признался, почему не ждет праздника от чемпионата мира-2018.

«КУЛЬТУРА БОЛЕНИЯ В РОССИИ ОТСУТСТВУЕТ»

– Согласны, что «Амкар» чемпион России по самореализации?

– Можно было бы так считать, проведи мы вторую часть так же, как первую. Понятно, основные проблемы возникли в обороне. Тому же вратарю Хомичу какое-то время понадобилось, чтобы выйти на требуемый уровень: в последних турах он уже играл заметно лучше. А Джикию мы так и не сумели заменить. В результате стали пропускать значительно больше. Если начали чемпионат с четырех матчей на ноль, то за всю весну у нас было всего две таких встречи. Хотя, с другой стороны, в чем-то мы во второй половине сезона даже добавили – мяч стали лучше контролировать, процент брака сократился.

– Сегодняшний фундамент поможет команде стать сильнее?

– В следующем сезоне все придется начинать сначала. Ты можешь играть на том же уровне, но в одном чемпионате займешь с этим багажом шестое место, в другом – десятое. Слишком много факторов влияет на результат: и травмы, и продажи футболистов – вплоть до состояния, в котором соперник подходит к очной встрече. Например, «Томь» минувшей осенью и весной – это две разные команды, а некоторые сыграли с ней до зимнего перерыва дважды. Для клуба, который заметно сильнее, это не столь существенно. А для нас значима любая деталь. Конечно, определенный задел есть, но он не такой, чтобы гарантировать нам стабильность для достижения высоких целей. Тем не менее мне очень приятно работать с этими футболистами. Они прилагают все силы, чтобы расти, стать более квалифицированными игроками и сделать более классной команду.

– «Амкар» впервые за долгое время находился рядом с зоной еврокубков. В болельщицкой среде не появились завышенные ожидания?

– Болельщик всегда ждет от своей команды побед, хочет видеть ее наверху и считает, что можно обыграть любого соперника – будь то «Зенит» или «Спартак». Да, подобные ожидания часто бывают завышенными. Наша задача – в каждом поединке стремиться к победе. Когда люди видят это, им менее обидно в случае поражения. Но, конечно, должна быть культура боления за своих. В Англии клуб вылетает из Премьер-лиги, но собирает полные трибуны. Болельщик должен всегда быть рядом с командой. В России такая культура, к сожалению, пока отсутствует.

Гаджи Муслимович ГАДЖИЕВ Родился 28 октября 1945 года в Буйнакске. Карьера: играл за команды Хасавюрта (1959–1964), ленинградские «Спартак» (1964) и «Скороход» (1965) в низших лигах чемпионатов СССР. Тренерская карьера: тренер клубных команд Хасавюрта и «Динамо» Махачкала (1972–1975), олимпийской сборной СССР (1986–1988), юниорской, молодежной и первой сборных СССР, сборной России (1989 – 1992). Главный тренер «Анжи» (1999–2003, с перерывом, 2010–2011, 2013–2014), японской «Санфречче Хиросима» (2002), «Крыльев Советов» (2003–2006, 2012–2013), «Сатурна» (2007–2008), нижегородской «Волги» (2012). В «Амкаре» с декабря 2014 года. Тренерские достижения: входил в тренерский штаб сборной СССР на Олимпиаде-88, где команда стала чемпионом. Вывел махачкалинский «Анжи» в высший дивизион (2000). Финалист Кубка России (2001 и 2004), бронзовый призер чемпионата России-2004. Лучший тренер России (2000, 2007).

«НЕ МОГЛИ НЕ ОТПУСТИТЬ ДЖИКИЮ И СЕЛИХОВА»

– Усиление команды этим летом планируется?

– Сложный вопрос. За то время, которое я провел в Перми, мы отпустили около 25 игроков, по сути, создали команду заново. Это была успешная работа. Ативно и качественно работал весь клуб: спортивный отдел, тренеры просматривали и отбирали футболистов. Выбор оказался во многих случаях точным и правильным. Но надо понимать – такая селекция не всегда приносит результат. Речь о работе, в которой вы ориентированы только на игроков без трансферной цены и с минимальной зарплатой по меркам премьер-лиги. Удачно получилось, что в этот период к нам приезжали на просмотр Джикия, Комолов, Гиголаев, Бодул, Костюков, Прокофьев, Милькович. Но так не бывает все время. Один год удачный, второй тоже, а на третий может случиться неурожай. Например, этой зимой нам не удалось пригласить бесплатных футболистов, способных усилить команду. Каким будет лето – тоже неизвестно. Хотелось бы ориентироваться не только на просмотр игроков, которых нужно воспитывать. Ведь почти все, кто приходили в команду, были какое-то время игроками скамейки. Желательно приглашать футболистов, которые сразу попадали бы в состав. Но они всегда либо стоят денег, либо заметно утяжеляют ведомость.

– А каким хотят видеть «Амкар» руководители клуба?

– У нас полное взаимопонимание. Они трезво оценивают обстановку, поскольку являются футбольными людьми. В той ситуации, в которой оказались команда и клуб, руководители не могли не отпустить Джикию и Селихова. Если бы у «Амкара» не было финансового кризиса, эти игроки не были бы проданы. Конечно, надеялись, что даже без них сможем получше выступить весной. Желание было безусловным, но оно должно совпадать с возможностями. Если в кармане есть одни деньги, вы идете в один магазин. Если другие – идете в другой. У «Амкара» денег нет, поэтому мы по магазинам не ходим.

В первом круге Георгий Джикия (справа) играл против «Спартака», а зимой пополнил состав красно-белых. Фото: ТАСС

«КАРРЕРЕ ДАЛИ ПОДНЯТЬСЯ»

– Чемпионство «Спартака» – прогресс красно-белых или отступление конкурентов?

– И то и другое. Несколько неудачно выступил «Зенит», на каком-то этапе не все получалось у армейцев. Хотя ЦСКА, который заканчивал чемпионат, был уже очень хорош. Питерцы лишились ряда ключевых игроков, потенциальные возможности нового состава оказались ниже. Впрочем, этот состав не хуже, чем у конкурентов. А «Спартак» добавил – это однозначно. Он стал сильнее, заслуженно взяв золото. Это плюс всему российскому футболу, ведь чемпионом стала самая популярная команда России. Для нашего футбола очень важно, чтобы за первое место боролось как можно больше клубов, а не два, как это было в последние годы.

– Можете назвать «Спартак» тренерской командой?

– Видел большое интервью Массимо Карреры. Оно отличалось от абсолютного большинства интервью, которые давали зарубежные тренеры, приезжавшие в Россию. Обо всем, что касается методической части, итальянец говорил весьма квалифицированно и конкретно – по существу, без воды. Складывалось ощущение, что многие специалисты, работавшие в других странах главными тренерами, словно с какой-то, не всегда понятной вершины к нам «спускались». Здесь же наоборот – Каррере дали возможность подняться. И он оказался к этому готов. Как говорится, в России встречают по одежке, а провожают по уму. И далеко не всегда то облако, которое идет впереди человека, соответствует содержанию. В случае с наставником «Спартака» содержание оказалось сильнее.

– У вас есть ощущение приближающегося праздника в связи с ЧМ-2018?

– Нет. Наверное, это связано с реалиями. Новые арены, возможно, послужат каким-то стимулом для зрителей. Наши стадионы в большинстве своем пока не заполняются, у нас некачественные поля и совсем не такая картинка, которую зритель видит, смотря трансляции из Европы. У футболистов тоже нет того эмоционального порыва, который вызывают полные стадионы. Когда это все появится, возможно, возникнет и ощущение праздника.

– Около половины арен к чемпионату мира строится в городах, где нет команд РФПЛ. Не опасаетесь, что эти стадионы будут потеряны для большого футбола?

– Вспоминаю 1960 год, когда в чемпионат СССР не по спортивному принципу ввели клубы из союзных республик. Их тогда поддержали во многом искусственно – «Арарат», «Пахтакор», «Нефтчи», «Кайрат». Но потом эти коллективы стали заметной силой – показывали хорошие результаты, давали талантливых футболистов для сборной СССР, которая в то время добивалась лучших результатов на международной арене. Таким образом, мера оказалась действенной.

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