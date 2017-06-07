Чемпионат в формате «спорт плюс шоу»

Победный полёт Миланы Дадашевой. Фото Александра Орешникова Фото: «Советский спорт»

В ближайшие две недели внимание всего мира борьбы будет приковано к России, где пройдут чемпионаты страны по женской, вольной и греко-римской борьбе.

Первыми, 9–10 июня, в 5-тысячном дворце имени Али Алиева в Каспийске на ковер выйдут женщины. Дагестан впервые примет женский чемпионат России. Еще совсем недавно такое невозможно было даже представить, но сегодня республика является одним из базовых регионов для женской сборной России.

ВОРОБЬЕВА: В КАСПИЙСК ПРИЛЕЧУ ОБЯЗАТЕЛЬНО

– Конечно, в Дагестане есть определенная часть населения, кому женская борьба не нравится. Но среди современной молодежи преобладают светские взгляды. За нашими выступлениями следят, нас уважают. В Дагестане вообще любят спорт, и чемпионат России станет для республики большим событием, – рассказала Милана Дадашева, которой предстоит подтвердить статус первого номера сборной России после неудачного выступления на чемпионате Европы.

Ее личный тренер Светлана Грачева считает проведение чемпионата России важным шагом для преодоления стереотипов. «Когда родители приводят ко мне свою девочку, они часто переживают, как она будет выглядеть в трико, как на это будут реагировать окружающие. Я всегда им говорю, что это нормально. И будет отлично, когда их дочь, внучка, сестра начнет выигрывать. Ведь она будет представлять Россию, Дагестан. Я надеюсь, в этом плане чемпионат России развеет все сомнения», – отметила Светлана Грачева.

Главными звездами турнира станут серебряный призер Олимпиады-2016 Валерия Коблова и чемпионки Европы-2017 Любовь Овчарова и Анастасия Братчикова. Победитель Олимпиады-2012 и серебряный призер Игр-2016 Наталья Воробьева тоже приедет в Каспийск, но только в качестве зрителя. «Три месяца тренировалась в хорошем графике, но затем здоровье внесло коррективы, обострились старые проблемы. Поэтому сейчас прохожу курс лечения, но в Каспийск обязательно прилечу», – рассказала Наталья Воробьева.

– Решение провести чемпионат России в Дагестане во многом продиктовано очевидным подъемом женской борьбы в республике. Мы хотим его поддержать и упрочить. Уверен, что трибуны будут заполнены любителями борьбы, – сказал первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев. По его инициативе сформирован призовой фонд турнира. Чемпионки России получат по 150 тысяч рублей и автомобилю. Чемпионат пройдет в формате «спорт плюс шоу» c концертом группы Boney M.

МАМИАШВИЛИ: ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШЕНЫ КРОМЕ ВЗВЕШИВАНИЯ

Одной из особенностей турнира в Каспийске станет двухдневный формат соревнований. В первый день пройдут предварительные схватки во всех весовых категориях, во второй – финалы. Именно в таком формате будут проходить чемпионаты мира и Европы, начиная с 2018 года. 29 июня в штаб-квартире Объединенного мира борьбы (UWW) в Швейцарии технический комитет UWW окончательно сформирует изменения регламента для утверждения бюро, заседание которого пройдет в августе во время чемпионата мира. «По вопросам возвращения партера в греко-римской борьбе, двухдневному формату борьбы, изменению весовых категорий и другим вопросам найдены решения, за исключением одного – по взвешиванию. То, что оно будет в два дня, – уже решено, остается только вопрос – утром или вечером», – объяснил президент ФСБР, глава техкома UWW Михаил Мамиашвили.

К реформе весовых категорий лидеры сборной России начали готовиться уже сейчас. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов планирует дебютировать на чемпионате России в новом весе до 80 кг, который со следующего сезона станет олимпийским. Чемпионат страны по греко-римскому стилю пройдет 16–17 июня во Владимире. Сменит вес и победитель Олимпиады-2016 вольник Абдулрашид Садулаев, получивший от соперников прозвище Русский танк. На чемпионате России он выступит в категории до 97 кг, в которой уже побеждал опытнейшего грузина Элизабар Одикадзе на Кубке АЛРОСА-2015. Вольники выявят сильнейших 12–14 июня в Назрани. Как сложится дебют лидеров в новых категориях – одна из главных интриг предстоящих чемпионатов России.

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БОРЦЫ ПОЛУЧАТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

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Ордена Дружбы удостоен президент ФСБР Михаил Мамиашвили. Орденом Почета будет награжден главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени будут награждены главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев и старший тренер сборной России по греко-римской борьбе Левани Кезевадзе. Почетную грамоту и благодарность от Президента получит главный тренер ЦСКА по спортивной борьбе Анатолий Маргиев.