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Что должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной России

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Что должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной России
Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Три совета главному тренеру сборной России. И даже не совета, а пожелания. Что нужно изменить в последнем контрольном матче с Чили, чтобы успокоить болельщиков перед Кубком конфедераций.

1. Определиться с костяком

Непонятно и совсем не к месту. Как это так – костяк на один матч? Но вот хочется его наконец понять. Почти год ждем! Обратите внимание, что на каждом сборе, в каждом матче Станислав Черчесов ротирует состав. Изучать кадровый потенциал – дело, безусловно, полезное. Тем более у нас во сколько блестящих исполнителей! Но надо их еще и наигрывать вместе, чтобы появлялось взаимопонимание, а вместе с ним и командный рисунок.

Клубы тренируются каждый день обоймой из 15-20 игроков. Сборные – несколько раз в год в расширенных составах, и вообще не всегда понятно, кто там на первых ролях, а кто пиво по номерам разносит. Поэтому сыгранность – столь острая проблема для сборных: они находятся совершенно в других условиях. И каждую тренировочную сессию обязаны использовать по максимуму.

Год уже можно считать потерянным. Причем во всех смыслах. Но дальше-то что? Впереди еще год, за который надо все-таки постараться нащупать костяк и привить коллективную игру. Сейчас ее нет. Во что играла сборная России в матче с Венгрией, понять не удалось. Несмотря на крупную победу. И такое бывает.

2. Решить проблему выхода из обороны

Это уже детали, и их подкрутить прямо сейчас теоретически можно. В недавнем матче сразу бросился в глаза какой-то удивительный процент брака в первом пасе. Венгры, конечно, в стартовом отрезке прессинговали неплохо. Но так и у нас было пять защитников – более чем достаточно, чтобы выйти из обороны комбинационно. Отсюда – нервозность. Забрали мяч, кое-как выбили вперед и тут же получили контратаку на свои ворота. Вот Акинфеев и мелькал в кадре чаще других.

В обороне удалось обратить внимание еще вот на что. Наши опускались очень низко, вытягивали соперника на свою половину поля. Понятно, для чего это делается – чтобы получить простор в контратаке. Но зачем применять такую тактику против венгров? Не слишком ли оборонительная модель получается у Черчесова? Или все дело в том, что футболисты под нагрузками и против прессинга пока не могут играть организованно? Но ведь на концовку матча «физики» хватило? Тогда чем это объяснить?

Надо подтягивать этот тактический элемент, потому что более классные команды таким неприличным браком обязательно воспользуются.

3. Наладить комбинационную игру в атаке

Возвращаясь к проблеме сыгранности… Сколько осмысленных розыгрышей было у наших за 90 минут? Первый гол – рейд Смолова. Второй – стандарт. Ну, третий – там да, было несколько передач с обострением. На 17-й минуте Головин выходил на ударную позицию, имея двух адресатов – Бухарова и Самедова. Никаких острых передач, но уже приятен сам факт грамотного использования территории. Еще что?

Каждый раз мы возвращаемся к игре вразнобой. Не отлажены комбинации, отсутствует мысль, не хватает креатива (к Смолову это не относится). Позиционная атака довольно безлика и скучна. Блочный принцип не работает. Поиграли Глушаков, Самедов и Зобнин рядом – ничего интересного не создали. А травма последнего (скорейшего выздоровления Роману!) рождает еще один вопрос: кто будет вместо него? Опять перетряхивается состав, и начинаются разговоры об унылой игре. Не вина Черчесова, конечно, в жуткой травме спартаковца, но наверняка есть вина во многом другом.

Командно сборная России не прибавляет – вот в чем суть. Хотя когда она была сильна командно, уже и не вспомнишь. Что ж, смотрим матч с Чили, а дальше Кубок конфедераций. Успокаивает то, что кислее уже не будет. А там, может, открывшаяся способность забивать три мяча при разболтанной игре принесет немного радости.

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Михаил Борзыкин
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