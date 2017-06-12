«3 плюса и 3 минуса сборной России». Этот и другие материалы нового «ССФ»
Во вторник, 13 июня, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот что вы сможете из него узнать.
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Приключения тренеров
Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов – о том, как удивляли нас Леонид Слуцкий и другие специалисты в последние дни.
Твори! Выдумывай! Пробуй!
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев формулирует достоинства и недостатки, выявившиеся за десять «инкубаторских» месяцев работы нового тренерского штаба сборной России.
Звездопад
Криштиану Роналду, Алексис Санчес, Чичарито… «ССФ» представляет главных знаменитостей, которых мы увидим на Кубке конфедераций.
«Задача-минимум – выход из группы»
Экс-капитан сборной России Сергей Семак рассказал «ССФ» о своем отношении к Кубку конфедераций и о том, как должна выступить на турнире команда Черчесова.
«В России никогда не было все идеально»
Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов в интервью «ССФ» вспомнил минувший сезон, рассказал о целях национальной команды, Мытищах и брате-телохранителе.
Гадание на цифрах
«ССФ» провел экспертизу и выяснил: Кубок конфедераций сложится для сборной России успешно. Команда должна как минимум выйти из группы.
0:10 от Испании и рекорды бразильцев
«ССФ» собрал воедино самые интересные факты и цифры, касающиеся предыдущих Кубков конфедераций.
«Неореализм» Рината Дасаева
13 июня прославленному вратарю исполняется 60 лет! Сегодня его лицо нет-нет да мелькнет среди официальных футбольных лиц. В былые же времена Дасаев был на первых ролях. И всегда – в центре событий.
ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!
– Рассуждения Евгения Ловчева о судьбе Данни, покинувшего «Зенит»;
– Полные заявки команд-участниц Кубка конфедераций и календарь турнира;
– Постер сборной России.