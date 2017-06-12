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«3 плюса и 3 минуса сборной России». Этот и другие материалы нового «ССФ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник, 13 июня, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот что вы сможете из него узнать.

Наши читатели прямо сейчас могут скачать PDF-версию свежего выпуска ЗДЕСЬ!

Приключения тренеров

Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов – о том, как удивляли нас Леонид Слуцкий и другие специалисты в последние дни.

Твори! Выдумывай! Пробуй!

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев формулирует достоинства и недостатки, выявившиеся за десять «инкубаторских» месяцев работы нового тренерского штаба сборной России.

Звездопад

Криштиану Роналду, Алексис Санчес, Чичарито… «ССФ» представляет главных знаменитостей, которых мы увидим на Кубке конфедераций.

«Задача-минимум – выход из группы»

Экс-капитан сборной России Сергей Семак рассказал «ССФ» о своем отношении к Кубку конфедераций и о том, как должна выступить на турнире команда Черчесова.

«В России никогда не было все идеально»

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов в интервью «ССФ» вспомнил минувший сезон, рассказал о целях национальной команды, Мытищах и брате-телохранителе.

Гадание на цифрах

«ССФ» провел экспертизу и выяснил: Кубок конфедераций сложится для сборной России успешно. Команда должна как минимум выйти из группы.

0:10 от Испании и рекорды бразильцев

«ССФ» собрал воедино самые интересные факты и цифры, касающиеся предыдущих Кубков конфедераций.

«Неореализм» Рината Дасаева

13 июня прославленному вратарю исполняется 60 лет! Сегодня его лицо нет-нет да мелькнет среди официальных футбольных лиц. В былые же времена Дасаев был на первых ролях. И всегда – в центре событий.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

– Рассуждения Евгения Ловчева о судьбе Данни, покинувшего «Зенит»;
– Полные заявки команд-участниц Кубка конфедераций и календарь турнира;
– Постер сборной России.

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