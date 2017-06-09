«Малкин схватил защитника, врезал ему…» Как «Питтсбург» порвал «Нэшвилл» (видео)

«Питтсбург» разгромил «хищников» в пятом матче финала Кубка Стэнли. Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка и снова подрался.

За несколько часов до пятого матча мне позвонил друг и спросил: «Ну как думаешь, кто победит? Вот представь, что у тебя есть 50 тысяч долларов. На кого бы поставил?»

Уф-ф-ф…

Ни на кого. Это НХЛ. Все до безобразия непредсказуемо. Давайте я лучше «Голден Стэйт» поставлю в финале НБА против «Кливленда». Так можно, а?

«Нэшвилл» очень хорош по физике, носится туда-сюда как угорелый. Перехватил инициативу в серии, победив дома со счетом 9-2. Может и сейчас задавить-затоптать «пингвинов». Откуда столько сил? Да просто у «хищников» было меньше матчей на пути к финалу, и в состав влились свежие игроки из АХЛ.

Но «Питтсбург» - это «Питтсбург». Класс, мастерство, хитрость. Неужели Кросби с Малкиным проиграют в плей-офф третий матч подряд? Да еще у себя дома? Нет, все-таки я верю в «пингвинов», которые продолжают ставить на своего голкипера Мэтта Мюррея. А если еще подтянут неприлично плохое большинство (реализация – 1 из 16)…





И представляете, уже на 50-й секунде защитник «Нэшвилла» Райан Эллис задержал Сидни Кросби, а на 91-й секунде защитник «Пенс» Джастин Шульц дальним броском реализовал большинство. Заработало!

Что было потом – описывается одной фразой: разозленный «Питтсбург» разгромил «Нэшвилл». Как говорил Бендер в «Золотом теленке»: «Снимите шляпы, обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела».

Может, голкипер «хищников» Пекка Ринне имеет какие-то шансы на «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф. Но три безобразных матча в Питтсбурге, кажется, вычеркнули его как кандидата. Теперь Ринне был заменен после первого периода, пропустив три шайбы после девяти бросков (66,7%). Дальше играл его дублер Сарос.

Второй гол «Питтсбурга» забил Брайан Раст, а третий – на счету Евгения Малкина, который получил пас от Фила Кессела (кто там говорил, что между парнями конфликт?) и изумительно бросил в дальнюю девятку. Ювелирно попал, стряхнув оттуда пыль.



Вообще Джино в этом матче был очень хорош. Но большие события разворачивались и вокруг Кросби. Во-первых, капитан «Пенс» набрал 3 (0+3) очка, что очень круто.

Во-вторых, Сид дал ответ этому надоедливому и назойливому защитнику «Нэшвилла» Пи-Кею Суббану, который как клещ пытался залезть под кожу со своей плотной опекой и этими бутылками для ополаскивания рта. В одном из эпизодов Кросби так разозлился, что взял голову Суббана и начал натурально бить ей об лед, словно это кокос, который нужно расколоть.



(Попробовал бы кто так побить голову самого Кросби – интересно, сколько матчей дисквалификации ему бы выписали?)

В-третьих, Сидни попал в еще один скандальеро. Он бросил бутылку на лед, выражая недовольство тем, что его партнеру Крису Куницу зарядили клюшкой по рукам. Сразу после этого Фил Кессел забил пятый гол.



По идее судьи должны были удалить Кросби до конца матча. И может быть, отменить шайбу Кессела. А вышло так, что этот эпизод просто заиграли. И это уже превратилось в анекдот.

Болельщики «Нэшвилла»: - Выгоняйте Кросби! Он бросил бутылку на лед!

Болельщики «Питтсбурга»: - Отстаньте от Кросби! Он просто увидел, что ребят мучит жажда, и дал им попить!

В третьем периоде «Питтсбург» не пытался сделать из 6:0 что-нибудь вроде 10:0. Нужно было приберечь голы на шестой матч. «Нэшвилл» же свалился на драки. Ну а что еще делать?

Джино Малкин снова проявил себя четким уральским пацаном. В одной из заварушек подъехал к Роману Йоси, врезал ему сначала клюшкой (за то, что швейцарец ударил клюшкой в спину Патрика Хорнквиста). Потом схватил в стальной захват, завалил на лед и провел несколько мощных ударов в голову.



Рослый Малкин – это хладнокровная решительная машина. И по забиванию голов, и по кулачным боям, в которые он готов броситься без тени сомнения.

Шестой матч пройдет в Нэшвилле, в ночь с воскресенья на понедельник по Москве. Какой же нереальный хоккей нас ждет!

ТАБЛО

Финал Кубка Стэнли

Счет в серии: 3-2 (5:3, 4:1, 1:5, 1:4, 6:0)

Оставшиеся матчи финала Кубка Стэнли



11 июня – в Нэшвилле, 14* июня – в Питтсбурге

* Если потребуется – серия идет до четырех побед

Дата по американскому времени – нужно прибавлять сутки