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Бомбардир нужен? В хорошем состоянии… Топ-5 «безработных» игроков КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Данис Зарипов
Данис ЗариповФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко перечисляет известных игроков нашей лиги, еще не подписавших новых контрактов.

До момента, когда игроки КХЛ выйдут из отпуска и начнут новую подготовку к сезону, осталось уже меньше месяца. Однако многие известные мастера до сих пор не определились – где они продолжат свою карьеру. А посему есть повод о них напомнить.

1. Данис Зарипов

Прошлый сезон 36-летний форвард закончил лучшим снайпером Кубка Гагарина – 15 шайб. И хотя регулярный чемпионат у него поначалу не заладился из-за травм – «всего» 45 (16+29) очков, в концовке Зарипов показал, что возраст голам не помеха.

Строго говоря, «безработным» Даниса можно назвать только формально. Потому что с ним и «Магнитка» не прочь подписать новый контракт. И «Ак Барс» хочет вернуть, признав, наконец, свой кадровый просчет 2013 года…

Так что многое зависит от самого Зарипова. Ну и, конечно, от условий контракта, которые ему сейчас предлагают два восточных суперклуба.

2. Александр Семин

А вот еще один матерый нападающий – 33 летний Александр Семин – в «Магнитке» задержится навряд ли.

Причина этому – невыразительная игра в плей-офф. Ноль голов и «минус 3» по полезности… Это, согласитесь, мало. Особенно, если учесть, что годом ранее Семин проявил себя в Кубке Гагарина куда более ярко – 15 (7+8) очков и «плюс 9».

Похоже, что в «Металлурге» за спинами Мозякина, Зарипова и Коваржа двукратный чемпион мира попросту заскучал. Хотя в регулярке выдавал порой настоящие шедевры, забрасывая шайбы с отрицательных углов из-за ворот.

Уверен, что без работы в КХЛ Семин не останется. Но вот где он продолжит карьеру? Самому Александру это, похоже, без разницы.

3. Григорий Панин

Завершив трехлетний контракт с ЦСКА, опытный защитник не прочь вернутся в «Ак Барс», в составе которого он дважды завоевывал Кубок Гагарина.

И есть основания предполагать, что стороны придут к соглашению. Конечно, за Паниным в КХЛ тянется этакая скандальная слава. Он часто хватает матч-штрафы и даже дисквалификации за грубую и, порой, жестокую игру по отношению к своим соперникам.

Однако при этом Григорий надежен в обороне. Прошлый сезон он закончил с показателем полезности «плюс 21». Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ценит именно таких защитников, закрывая глаза на их предельно жесткую игру.

4. Алексей Цветков

35-летний нападающий оказался безработным несколько неожиданно. Московское «Динамо», заявившее об омоложении состава, разорвало с ним действующий контракт.

После этого на Цветкова уже выходил с конкретным предложением «Спартак». Но сейчас стороны взяли паузу в переговорах не договорившись о сумме контракта.

В данной ситуации Алексею, возможно, и не стоит спешить. «Динамо» оказалось в аховой ситуации. Из-за тяжелого финансового положения в нем может полностью смениться руководство. И, если это произойдет, не вполне ясно – кто будет выплачивать игроку неустойку по прерванному контракту? С другой стороны, новое руководство, прикинув бюджет, может предложить нападающему спокойно доработать свой контракт в «Динамо».

Беда только в том, что пока определенности в том вопросе в клубе нет.

5. Дастин Бойд

Мы так привыкли, что канадское трио в лице Бойда, Доуса и Боченски выступает только за «Барыс», что представить их в другом клубе просто трудно.

Но вот у Боченски и Бойда закончились контракты, а новое предложение казахстанского клуба их категорически не устроило. В итоге Боченски вообще завершил карьеру. А Бойд близок к переходу в московское «Динамо». Однако оформить контракт сейчас мешают проблемы клуба, о которых я уже говорил выше.

Кстати, Доус, у которого на руках с «Барысом» контракт до 30 апреля 2018 года также заявил, что если его друзья-североамериканцы покинут команду, то и он в Астане не останется. И велика вероятность, что Найджел перейдет в другой клуб КХЛ именно вслед за Бойдом.

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