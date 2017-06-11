Битва при Рейкьявике и последний шанс Австрии. Что смотреть в воскресенье

«Советский спорт» анонсирует воскресные отборочные матчи ЧМ-2018.

НЕПРИСТУПНЫЙ РЕКЬЯВИК

Исландия - Хорватия

11 июня. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур». 21.45 (мск).

В прошлом году эти сборные выступали на Евро-2016. И обе смогли выйти в плей-офф. Исландия в четвертьфинале уступила Франции - финалисту турнира. Хорватия в 1/8 проиграла Португалии - победителю чемпионата.

Сейчас Хорватия и Исландия борются в группе I за единственную прямую путевку на чемпионат мира в России. Пока Хорватия опережает северян на три очка - 13 против 10. Матч в родных стенах - отличный шанс для Исландии сравняться с соперником.

На Евро-2016 мир впечатлили болельщики Исландии, эмоционально поддерживавшие свою сборную. В воскресенье они станут козырем команды. По футболу поклонники точно соскучились - матч станет первым домашним для островитян в этом году. Интересно, что на своем поле Исландия последний раз проигрывала еще 7 июня 2013 года! Тогда взять Рейкьявик удалось Словении - 4:2. С тех пор Исландия сыграла на родине 13 встреч, ни разу не уступив.

Беспроигрышная серия вселяет в исландских футболистов уверенность. Вот что сказал защитник Кари Арнасон еще перед стартом отборочного турнира: «Уверен, что никто из наших соперников не будет хотеть ехать в Рейкьявик. Здесь мы давно не проигрывали».

Козырь Хорватии - класс игроков. В составе сборной есть сразу два победителя минувшего розыгрыша Лиги чемпионов - Лука Модрич и Матео Ковачич. Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич играл в финале этого турнира. И не просто играл, а забил супергол ударом через себя.

В отборочной компании Хорватия и Исландия сыграют уже второй матч. В Загребе сильнее оказались хозяева 2:0. Но это не значит, что Исландии нужно выигрывать в два или три мяча, чтобы при равенстве очков превзойти соперника по результату очных встреч - решающее значение в таком случае будет иметь разница мячей.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС АЛАБЫ И КОМПАНИИ

Ирландия - Австрия

11 июня. Дублин. Стадион «Авива». 19.00 (мск).

Ирландия и Австрия тоже играли на Евро-2016. Успешнее выступили британцы, вылетевшие в 1/8 финала от Франции. Австрийцы же не смогли выйти из группы. Правда, лицом в грязь не ударили. В частности, сыграли 0:0 с Португалией.

Эти команды играют в группе D, лидером которой является Сербия - 11 очков. Ирландия уступает ей лишь по дополнительным показателям. Австрия отстала - у нее 7 очков. Поэтому если Давид Алаба и партнеры уступят Ирландии в очном матче, то рассчитывать на поездку в России им будет сложно.

Ирландия дома традиционно неуступчива. В начале июня в этом убедился Уругвай, проигравший европейцам - 1:3.

Первую игру Австрия и Ирландия уже сыграли. Британцы в гостях оказались сильнее - 1:0.

ИСПАНИЯ ПРОТИВ ИТАЛИИ

Македония - Испания

11 июня. Скопье. Стадион «Филипп II Арена». 21.45 (мск).

Италия - Лихтенштейн

11 июня. Удине. Стадион «Фриули». 21.45 (мск).

В группе G два лидера - Испания и Италия. У обеих сборных по 13 очков. Лишь раз они потеряли очки - сыграв вничью друг с другом. В выходные их заочное соперничество продолжится. Пока Испания успешнее - у нее разница мячей «+17» (19-2), тогда как у Италии «+9» (13-4). Именно разница мячей будет играть решающую роль, если команды придут на финиш с одинаковым количеством очков.

Во многом благодаря уверенной игре против Лихтенштейна у Испании серьезное преимущество. Дома она выиграла у карлика 8:0! Почему бы Италии не сделать нечто подобное? На днях команда Джанпьеро Вентуры обыграла в товарищеском матче Уругвай - 3:0. Где Уругвай и где Лихтенштейн?

У Испании соперник сложнее, да еще и матч в гостях. Дома Македония способна упереться. Израилю проиграла всего 1:2, а Италии - 2:3. Причем до 75-й минуты итальянцы уступали, а победный гол и вовсе забили в компенсированное арбитром время. Почему бы Македонии не помочь Италии? Трайковски, Несторовски, Пандев - вот три футболиста, у которых желания должно быть много, так как выступают они в серии А.