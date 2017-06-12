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Вот это да! Малкину разбили нос во время плясок с Кубком Стэнли (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Малкин
Евгений Малкин

Курьезный случай произошел с лучшим бомбардиром плей-офф Евгением Малкиным, который завоевал свой третий Кубок Стэнли.

Какой еще скандал? Забудьте! Малкин и Гончар взяли третий Кубок Стэнли! (видео)

Вот что описал старший корреспондент NHL.com/ru Сергей Демидов, который был очевидцем происшествия.

Как оказалось, во время празднования на льду кто-то из партнеров толкнул Малкина, и он ударился носом о шлем другого игрока. Во время интервью нос Джино был заклеен пластырем.

«Когда все прыгали друг на друга, меня кто-то толкнул со спины, и я ударился носом о чей-то шлем, - сообщил Малкин. - Я не видел, кто это был. Но мне кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея. Но это все мелочи. Я не обращаю на это внимания».

Потом Джино подумал и добавил: «Но ребята, вообще за это стоило удалить нашего игрока. Судья однозначно проморгал это нарушение правил».

Напомним, что «Питтсбург» выиграл второй подряд Кубок Стэнли, переиграв «Нэшвилл» в шести матчах финала. В последних двух поединках игроки «Пингвинз» были так надежны, что не пропустили ни одной шайбы, победив соответственно 6:0 и 2:0.

Евгений Малкин сумел войти в элитный клуб. В истории российского хоккея совсем немного таких людей, которые завоевали три Кубка Стэнли:

- Сергей Федоров (1997, 1998, 2002);
- Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002);
- Вячеслав Фетисов (1997, 1998; 2000 – как тренер);
- Сергей Брылин (1995, 2000, 2003);
- Евгений Малкин (2009, 2016, 2017);
- Сергей Гончар (2009; 2016, 2017 – как тренер).

Ну а разбитый нос – это ерунда. Заживет до лета, когда Малкин привезет Кубок Стэнли в Россию.

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