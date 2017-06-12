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Илья Кутепов: К Венгрии и Чили мы готовились как к официальным матчам

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Кутепов
Илья КутеповФото: РФС

Защитник сборной России Илья Кутепов ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки.

– Расскажи о сегодняшней тренировке.
– Поработали на поле и в тренажерном зале. Мне кажется, хорошо позанимались, турнир все покажет.

– Весной в РФПЛ вы играли не так много. Насколько это мешает в сборной?
– Я чувствую себя хорошо, готовлюсь к матчам, как и остальные. Если тренеры посчитают, что я готов, то выпустят меня на поле.

– Какие главные уроки вынесла сборная после матчей с Венгрией и Чили?
– Ну Чили соперник посерьезнее, чем Венгрия. К тому же, они тоже будут играть на Кубке конфедераций, а значит встреча с ними была максимально приближена к сегодняшним реалиям. Думаю, тренерский штаб сделал для себя определенные пометки.

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– Сборная почти год не играет официальных матчей.
– Даже не думаем об этом. К Венгрии и Чили мы готовились как к официальным матчам, настрой был запредельный. Результат для нас также играл большую роль.

– Как проводили время после Чили?
– Был дома с семьей, гуляли с сыном.

– Не смотрели другие матчи сборных? Там забили немало красивых мячей.
– Если честно, все это время телевизор вообще не включал.

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