Илья Кутепов: К Венгрии и Чили мы готовились как к официальным матчам
Защитник сборной России Илья Кутепов ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки.
– Расскажи
о сегодняшней тренировке.
– Поработали на поле и в тренажерном зале. Мне кажется, хорошо позанимались, турнир все покажет.
– Весной в
РФПЛ вы играли не так много. Насколько
это мешает в сборной?
– Я чувствую себя хорошо, готовлюсь к матчам, как и остальные. Если тренеры посчитают, что я готов, то выпустят меня на поле.
– Какие
главные уроки вынесла сборная после
матчей с Венгрией и Чили?
– Ну Чили соперник посерьезнее, чем Венгрия. К тому же, они тоже будут играть на Кубке конфедераций, а значит встреча с ними была максимально приближена к сегодняшним реалиям. Думаю, тренерский штаб сделал для себя определенные пометки.
Юрий Газинский: Новая Зеландия – регбийная страна, но мы сыграем в футбол
– Сборная
почти год не играет официальных матчей.
– Даже не думаем об этом. К Венгрии и Чили мы готовились как к официальным матчам, настрой был запредельный. Результат для нас также играл большую роль.
– Как
проводили время после Чили?
– Был дома с семьей, гуляли с сыном.
– Не смотрели
другие матчи сборных? Там забили немало
красивых мячей.
– Если честно, все это время телевизор вообще не включал.