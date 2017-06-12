Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День России. У сборной все будет хорошо

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День России. У сборной все будет хорошо
Фото: РФС

Корреспондент «Советского спорта» проникся романтикой Даниловского района Москвы, побывав на открытой тренировке сборной России. 

Июнь, долгожданное тепло, тополиный пух и стадион им. Э. Стрельцова – романтика. Или вам хочется чего-то еще? Мне, например, достаточно.

Вообще, мне нравится, когда сборная не закрывается на Балчуге, игроки никуда не приезжают на своих люксовых авто, а вокруг нет и намёка на звездность. От команды в такие моменты отдает простотой, единением и силой.

Всегда обожал торпедовский стадион. Авторы проекта даже не понимали, в каком восхитительном месте построили его, аккуратно упрятав в низине у набережной. Да еще и в рабочем районе. Да еще и близ центра.

Новые стадионы это, конечно, хорошо, но никакой связи с прошлым вы не найдете. А тут и славные страницы истории, и живописные места, и тренировка сборной в День России.

Пока игроки буднично разминались, а журналисты наблюдали за ними с пустых и весьма устаревших трибун, в чаше стадиона повисла преисполненная хорошим настроением вера в светлое будущее. Что по силам нам с достоинством выступить на Кубке конфедераций, что у этой команды есть будущее, а уж в какие тона оно будет окрашено – решать исключительно игрокам.

Юрий Газинский: Новая Зеландия – регбийная страна, но мы сыграем в футбол

Посудите сами: два контрольных матча закончились для нас без поражений, хотя в обоих случаях сборной противостояли команды посолиднее. Об этом и места во всевозможных рейтингах говорят, и последние результаты.

Кроме репортеров, на тренировку пожаловал Виталий Мутко. Он весьма по-доброму смотрел на футболистов, а перед разминкой даже поучаствовал в построении команды. Мелочь, а приятно. Не могу представить, чтобы это произошло раньше: при иностранцах и Леониде Слуцком. Дышалось тогда тяжелее, что уж тут о позитиве размышлять.

Главное, что есть у этой сборной, и в чем я еще раз сегодня убедился, – это понимание: друг друга, тренерских идей, приближающегося праздника и самой большой в футбольной истории страны коллективной ответственности. Мы, футболисты, сделаем все возможное на поле, а вы, господа болельщики, по достоинству примите заморских гостей, раскупите все билеты и не оставляйте дома хорошее настроение.

И когда осознав и приняв все это, ребята с двуглавым орлом на груди выходят к публике с улыбкой – на душе становится теплее. Не бабочки конечно в животе, как после Голландии в 2008-м, но все же. И не важно, что у Джикии ледяной компресс примотан к колену, что Головин хромая покидает стадион, что до старта чуть ли не главного события в карьерах наших игроков меньше недели. Все это ничтожные пустяки.

А раз все так хорошо, и мы уже, как мне кажется, ментально победили проблему кислой и никому неинтересной сборной, тут должны быть поздравления. Примерно те же, что говорят лауреаты премии Оскар.

Илья Кутепов: К Венгрии и Чили мы готовились как к официальным матчам

«Спасибо всем. Я благодарен своим родителям, учителям и друзьям, что повлияли на мое становление как человека. Спасибо коллегам за помощь в становлении как журналиста. Спасибо России, что мы все вместе выиграли заявку на проведение ЧМ-2018 и получили попытку глобально обновить и перезагрузить футбольную культуру страны.

Спасибо футболистам, от Аршавина до Смолова, что сохранили в нас надежду. Быть может, через пару лет мы станем полноценной футбольной страной. И сборная ежегодно будет тренироваться на родной земле в День России».

И, будто прочитав мои мысли, после отъезда командного автобуса над стадионом пошел дождь. А это значит только одно – вера в ребят не осталась на пустом стадионе на Восточной. Она присела в свободное пассажирское кресло позади всех в невероятном ожидании 17 июня.

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Кутепов: К Венгрии и Чили мы готовились как к официальным матчамИлья Кутепов: К Венгрии и Чили мы готовились как к официальным матчамЗащитник сборной России ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки.Юрий Газинский: Новая Зеландия – регбийная страна, но мы сыграем в футболЮрий Газинский: Новая Зеландия – регбийная страна, но мы сыграем в футболПолузащитник сборной России ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки.Кудряшов занимается в общей группеЗащитник сборной России Федор Кудряшов занимается в общей группе несмотря на полученное повреждение в контрольном матче против Чили (1:1).Сергей Юран: Знаю, что такое второй дивизион в Англии. Слуцкий рискуетСергей Юран: Знаю, что такое второй дивизион в Англии. Слуцкий рискуетЭкс-нападающий сборной СССР, СНГ и России – о своем будущем, о сборной России и трансферных слухах вокруг Головина.Виталий Мутко: Я не участвовал в переговорах по покупке прав на показ Кубка конфедерацийПрезидент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что удовлетворен тем фактом, что российские болельщики смогут посмотреть трансляции матчей Кубка конфедераций.Шандор Варга: Венгер смог бы раскрыть потенциал ГоловинаФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер смог бы раскрыть потенциал полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина.Шандор Варга: Скауты «Арсенала» будут следить за Головиным на Кубке конфедерацийФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что руководство лондонского «Арсенала» будет просматривать полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина во время матче Кубка конфедераций.Александр Ерохин: У нас есть еще неделя для работы над ошибкамиАлександр Ерохин: У нас есть еще неделя для работы над ошибкамиПолузащитник сборной России поделился впечатлениями от контрольного матча с командой Чили (1:1).Дмитрий Булыкин: Незаменимых людей нет – есть у сборной России и другие футболистыБывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал отсутствие травмированных Романа Зобнина и Артемы Дзюбы в товарищеском матче российской команды с чилийцами (1:1).Валерий Рейнгольд: Я в шоке! У Чили отняли чистый голВалерий Рейнгольд: Я в шоке! У Чили отняли чистый голБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с командой Чили (1:1).Спасибо, Чили! Над чем сборной России нужно работатьСпасибо, Чили! Над чем сборной России нужно работать«Советский спорт» рассказывает, над чем нашей национальной команде нужно работать при игре в обороне.Стефан Маринович: Мы знаем, как играть против российской сборнойВратарь сборной Новой Зеландии по футболу Стефан Маринович поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций против сборной России.Деклан Вайнн: Матч открытия Кубка конфедераций против России будет сложнымЗащитник сборной Новой Зеландии по футболу Деклан Вайнн поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций против России.Деклан Вайнн: Матч с белорусами станет репетицией перед встречей с Россией на Кубке конфедерацийЗащитник сборной Новой Зеландии по футболу Деклан Вайнн поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против команды Белоруссии, который состоится в Минске 12 июня.Сборная России прилетит в Петербург 15 июня15 июня сборная России отправится в Петербург на первый матч Кубка конфедераций против сборной Новой Зеландии.Валерий Рейнгольд: Ожидал большего от сборной ЧилиБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с командой Чили (1:1).Вратарь сборной Новой Зеландии Маринович: Ничья с Чили не гарантирует России победу над намиВратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович поделился мнением о сборной России.«Девятка – лучший!» Что Новая Зеландия знает о России и нашей сборной«Девятка – лучший!» Что Новая Зеландия знает о России и нашей сборнойДаже новозеландцы, оказывается, в курсе, что стадион в Петербурге строили аж 10 лет.Качественный скачок. Михаил Борзыкин – о сборной РоссииКачественный скачок. Михаил Борзыкин – о сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» разбирает матч Россия – Чили, ставший, пожалуй, лучшим в эпоху Станислава Черчесова.Защитник сборной Новой Зеландии Уинн: У России много опасных игроковЗащитник сборной Новой Зеландии Диклан Уинн поделился мнением об игре сборной России.
Футбол
«Тосно» претендует на игрока сборной Белоруссии
Хоккей
Владислав Третьяк: Для звезд вроде Малкина в России создадут условия не хуже, чем в Америке
Футбол
Криштиану Роналду: Когда я уйду на пенсию, сборная Португалии будет в надежных руках
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может предложить краткосрочный контракт Ибрагимовичу
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика