«Манчини нужны громкие трансферы, а «Зениту» – новый Халк»

10 июня в Минске завершился чемпионат Европы, победу в котором одержал гроссмейстер Максим Матлаков. Благодаря этому успеху 26-летний шахматист был включен в состав сборной России для участия в командном чемпионате мира.

КТО ЕСТЬ КТО СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ С 16 по 28 июня в Ханты-Мансийске пройдут командные чемпионаты мира среди мужчин и женщин. За мужскую сборную России выступят: Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Владимир Федосеев. Состав женской сборной: Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Ольга Гиря. ЛИЧНОЕ ДЕЛО Максим МАТЛАКОВ, родился 5 марта 1991 года в Санкт-Петербурге. Гроссмейстер с 2010 года. Бронзовый призер чемпионатов мира среди юношей до 12 лет (2003) и до 14 лет (2005). Чемпион мира среди юношей до 18 лет (2009). Чемпион Санкт-Петербурга (2009), чемпион Европы (2017). Текущий рейтинг – 2707.

«ЖДАЛ КУБОК, НО ПОЛУЧИЛ ТОЛЬКО МЕДАЛЬ»

- Уже осознали, что вы - чемпион Европы?

- Откровенно говоря, пока нет. Понимаю, что сыграл хорошо, но эмоции от победы должны быть другими, более яркими.

- Куда поставите кубок?

- А кубок в этом году не вручали, ограничились медалью. Я так наделся, думал, вот поставлю на шкаф и буду на него смотреть.

- Год назад чемпионат проходил в Косово. Говорили, что некоторым участникам сильно не повезло с отелями. Вы, случаем, не в их числе?

- Это про меня. Турнир проходил в небольшом городе - Джяко́вице. К самой организации претензий нет, но с отелем действительно не повезло. Я выбрал официальную гостиницу турнира, но там часто не было воды, а горячей не было почти никогда. Погода стояла холодная, а я приехал больным, поэтому без горячей воды было не комфортно. Знаю, что в одном номере посреди ночи прорвало трубу, человек так и не сомкнул глаз, потом не смог играть.

- Как решали проблемы?

- Обращался на рецепшн, но по-английски там почти не говорят. Девушка на рецепшене кому-то звонила, передавала мне трубку, я объяснял по-английски, возвращал трубку девушке, а ей уже переводили на албанский.

- Полагаю, в Минске претензий к организаторам не было?

- В Минске все было здорово – отличная гостиница, окна выходили в парк. Сам город не удалось толком посмотреть, был сосредоточен на своей игре, не хотелось расплескивать энергию. Лишь вечером в субботу и воскресенье немного погулял. Удивило, что все рестораны и кафе были просто забиты. Видимо, в Белоруссии традиция – в выходные ходить в ресторан.

- Благодаря победе на чемпионате Европы вас включили в состав сборной России. Ожидали приглашения?

- В предварительном составе меня не было, поэтому решение руководства федерации было для меня немного неожиданным (Матлаков и Владимир Федосеев, бронзовый призер ЧЕ, заменили в предварительном составе сборной Дмитрия Яковенко и Эрнесто Инаркиева. – Прим. ред.). Что сказать? Любой спортсмен мечтает выступать за сборную своей страны, и я не исключение.

Максим Матлаков (Фото: papinchess.ru)

«МАГНУС СТОИТ В ОДНОМ РЯДУ С ВЕЛИКИМИ»

- С кем у вас ассоциируются питерская шахматная школа?

- Прежде всего, с Борисом Спасским и Виктором Корчным. Стиль Виктора Львовича всегда вызвал у меня восхищение, подкупала его жажда борьбы, напор. Он ведь и в зрелом возрасте играл на очень приличном уровне.

- Обладай классики прошлого нынешними знаниями теории, сейчас они были бы на первых ролях?

- Абсолютно в этом уверен. Сила игры, талант дается человеку от рождения. Это никуда бы не делось. А теория – дело наживное.

- Карлсена уже можно поставить в один ряд с великими?

- Думаю, да. Не только за то, что он уже третий цикл владеет короной, что выиграл массу турниров. Магнус заставил нынешнее поколение пересмотреть отношение к шахматам. Он первым начал играть на победу на первый взгляд ничейные позиции. И выиграл много таких партий.

- Однако Карслен уверенно побеждал в матчах за корону лишь Виши Ананда, который существенно его старше. В прошлогоднем матче он получил в соперники ровесника Сергея Карякина и победил только на тай-брейке.

- Да, матч для чемпиона мира сложился тяжело. Ананд где-то прогибался под напором Карслена, а Сергей даже в тяжелых позициях играл очень уверенно. Было видно, как Магнус психовал, когда у него не получалось додавить соперника. Поэтому было бы справедливо, чтобы состоялся матч-реванш.

Но мне хотелось бы увидеть матч между Карлсеном и Крамником. Владимир опытный матчевый боец, к каждому сопернику готовится индивидуально. Интересно посмотреть, какой ключик Крамник может подобрать к Карлсену.

«ЗАЧЕМ «ЗЕНИТ» КУПИЛ КОКОРИНА И ДЗЮБУ?»

- Знаю, что вы футбольный болельщик, поэтому без вопросов о футболе нам не обойтись. Прошедший сезон для «Зенита» получился, пожалуй, самым неудачным за последние лет десять. Согласны?

- Да, это так. Причины? Их несколько. Халку и Виселю не удалось найти равноценную замену. И мне показалось, что Луческу (главный тренер. - Прим. ред.) не проникся зенитовским духом, историей клуба. Он только постоянно жаловался, чем всех раздражал еще больше.

Еще мне непонятно, зачем «Зенит» купил Кокорина и Дзюбу? Оба играли за принципиальных соперников. «Зенит» - «Спартак» - для Питера главное дерби, а тут игрок переходит из «Спартака». И что, нам теперь нужно его принимать за своего? Думаю, это неправильно.

- Манчини может вывести команду на другой уровень?

- А каков наш уровень? «Зенит» никак не может пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Может, это и есть наш уровень? Сейчас сборная обыграла Венгрию, а уже пошли разговоры, что нужно выигрывать Кубок Конфедерации. Манчини нужны звездные футболисты, громкие трансферы, а «Зениту» нужен новый Халк.

- Вы также являетесь поклонником английского футбола. За кого болеете в Англии?

- Давно симпатизирую «Манчестер Юнайтед». Клуб основан 5 марта, это мой день рождения. Хотя, конечно, не в этом главная причина. Начал болеть за «МЮ», когда там еще играл Криштиану Роналду. Сейчас мне очень нравится Погба. Считаю его одним из сильнейших футболистов мира.

Откровенно говоря, в последние четыре года больше слежу за английской премьер-лигой, чем за российской.

- Порадовались за Слуцкого, который возглавил «Халл Сити»?

- Он – молодец! Решил резко сменить обстановку. Люди за большими деньгами едут в Китай, Слуцкий же поехал за своей давней мечтой, явно потеряв в зарплате. Как говорится, респект!