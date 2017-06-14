«Манчини нужны громкие трансферы, а «Зениту» – новый Халк»
10 июня в Минске завершился чемпионат Европы, победу в котором одержал гроссмейстер Максим Матлаков. Благодаря этому успеху 26-летний шахматист был включен в состав сборной России для участия в командном чемпионате мира.
КТО ЕСТЬ КТО
СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ
С 16 по 28 июня в Ханты-Мансийске пройдут командные чемпионаты мира среди мужчин и женщин.
За мужскую сборную России выступят: Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Владимир Федосеев.
Состав женской сборной: Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Ольга Гиря.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Максим МАТЛАКОВ, родился 5 марта 1991 года в Санкт-Петербурге.
Гроссмейстер с 2010 года.
Бронзовый призер чемпионатов мира среди юношей до 12 лет (2003) и до 14 лет (2005). Чемпион мира среди юношей до 18 лет (2009).
Чемпион Санкт-Петербурга (2009), чемпион Европы (2017).
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«ЖДАЛ КУБОК, НО ПОЛУЧИЛ ТОЛЬКО МЕДАЛЬ»
- Уже
осознали, что вы - чемпион Европы?
- Откровенно говоря, пока нет. Понимаю, что сыграл хорошо, но эмоции от победы должны быть другими, более яркими.
- Куда
поставите кубок?
- А кубок в этом году не вручали, ограничились медалью. Я так наделся, думал, вот поставлю на шкаф и буду на него смотреть.
- Год
назад чемпионат проходил в Косово.
Говорили, что некоторым участникам
сильно не повезло с отелями. Вы, случаем,
не в их числе?
- Это про меня. Турнир проходил в небольшом городе - Джяко́вице. К самой организации претензий нет, но с отелем действительно не повезло. Я выбрал официальную гостиницу турнира, но там часто не было воды, а горячей не было почти никогда. Погода стояла холодная, а я приехал больным, поэтому без горячей воды было не комфортно. Знаю, что в одном номере посреди ночи прорвало трубу, человек так и не сомкнул глаз, потом не смог играть.
- Как
решали проблемы?
- Обращался на рецепшн, но по-английски там почти не говорят. Девушка на рецепшене кому-то звонила, передавала мне трубку, я объяснял по-английски, возвращал трубку девушке, а ей уже переводили на албанский.
-
Полагаю, в Минске претензий к организаторам
не было?
- В Минске все было здорово – отличная гостиница, окна выходили в парк. Сам город не удалось толком посмотреть, был сосредоточен на своей игре, не хотелось расплескивать энергию. Лишь вечером в субботу и воскресенье немного погулял. Удивило, что все рестораны и кафе были просто забиты. Видимо, в Белоруссии традиция – в выходные ходить в ресторан.
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Благодаря победе на чемпионате Европы
вас включили в состав сборной России.
Ожидали приглашения?
- В предварительном составе меня не было, поэтому решение руководства федерации было для меня немного неожиданным (Матлаков и Владимир Федосеев, бронзовый призер ЧЕ, заменили в предварительном составе сборной Дмитрия Яковенко и Эрнесто Инаркиева. – Прим. ред.). Что сказать? Любой спортсмен мечтает выступать за сборную своей страны, и я не исключение.
«МАГНУС СТОИТ В ОДНОМ РЯДУ С ВЕЛИКИМИ»
- С кем у вас ассоциируются питерская
шахматная школа?
- Прежде всего, с Борисом Спасским и Виктором Корчным. Стиль Виктора Львовича всегда вызвал у меня восхищение, подкупала его жажда борьбы, напор. Он ведь и в зрелом возрасте играл на очень приличном уровне.
- Обладай классики прошлого нынешними
знаниями теории, сейчас они были бы на
первых ролях?
- Абсолютно в этом уверен. Сила игры, талант дается человеку от рождения. Это никуда бы не делось. А теория – дело наживное.
- Карлсена уже можно поставить в один
ряд с великими?
- Думаю, да. Не только за то, что он уже третий цикл владеет короной, что выиграл массу турниров. Магнус заставил нынешнее поколение пересмотреть отношение к шахматам. Он первым начал играть на победу на первый взгляд ничейные позиции. И выиграл много таких партий.
- Однако
Карслен уверенно побеждал в матчах за
корону лишь Виши Ананда, который
существенно его старше. В прошлогоднем
матче он получил в соперники ровесника
Сергея Карякина и победил только на
тай-брейке.
- Да, матч для чемпиона мира сложился тяжело. Ананд где-то прогибался под напором Карслена, а Сергей даже в тяжелых позициях играл очень уверенно. Было видно, как Магнус психовал, когда у него не получалось додавить соперника. Поэтому было бы справедливо, чтобы состоялся матч-реванш.
Но мне хотелось бы увидеть матч между Карлсеном и Крамником. Владимир опытный матчевый боец, к каждому сопернику готовится индивидуально. Интересно посмотреть, какой ключик Крамник может подобрать к Карлсену.
«ЗАЧЕМ «ЗЕНИТ» КУПИЛ КОКОРИНА И ДЗЮБУ?»
- Знаю, что вы футбольный болельщик,
поэтому без вопросов о футболе нам не
обойтись. Прошедший сезон для «Зенита»
получился, пожалуй, самым неудачным за
последние лет десять. Согласны?
- Да, это так. Причины? Их несколько. Халку и Виселю не удалось найти равноценную замену. И мне показалось, что Луческу (главный тренер. - Прим. ред.) не проникся зенитовским духом, историей клуба. Он только постоянно жаловался, чем всех раздражал еще больше.
Еще мне непонятно, зачем «Зенит» купил Кокорина и Дзюбу? Оба играли за принципиальных соперников. «Зенит» - «Спартак» - для Питера главное дерби, а тут игрок переходит из «Спартака». И что, нам теперь нужно его принимать за своего? Думаю, это неправильно.
- Манчини может вывести команду на
другой уровень?
- А каков наш уровень? «Зенит» никак не может пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Может, это и есть наш уровень? Сейчас сборная обыграла Венгрию, а уже пошли разговоры, что нужно выигрывать Кубок Конфедерации. Манчини нужны звездные футболисты, громкие трансферы, а «Зениту» нужен новый Халк.
- Вы также являетесь поклонником
английского футбола. За кого болеете в
Англии?
- Давно симпатизирую «Манчестер Юнайтед». Клуб основан 5 марта, это мой день рождения. Хотя, конечно, не в этом главная причина. Начал болеть за «МЮ», когда там еще играл Криштиану Роналду. Сейчас мне очень нравится Погба. Считаю его одним из сильнейших футболистов мира.
Откровенно говоря, в последние четыре года больше слежу за английской премьер-лигой, чем за российской.
- Порадовались за Слуцкого, который
возглавил «Халл Сити»?
- Он – молодец! Решил резко сменить обстановку. Люди за большими деньгами едут в Китай, Слуцкий же поехал за своей давней мечтой, явно потеряв в зарплате. Как говорится, респект!