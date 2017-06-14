Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчини нужны громкие трансферы, а «Зениту» – новый Халк»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Манчини нужны громкие трансферы, а «Зениту» – новый Халк»
Фото: «Советский спорт»

10 июня в Минске завершился чемпионат Европы, победу в котором одержал гроссмейстер Максим Матлаков. Благодаря этому успеху 26-летний шахматист был включен в состав сборной России для участия в командном чемпионате мира. 

КТО ЕСТЬ КТО

СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ

С 16 по 28 июня в Ханты-Мансийске пройдут командные чемпионаты мира среди мужчин и женщин.

За мужскую сборную России выступят: Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Владимир Федосеев.

Состав женской сборной: Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Ольга Гиря.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Максим МАТЛАКОВ, родился 5 марта 1991 года в Санкт-Петербурге.

Гроссмейстер с 2010 года.

Бронзовый призер чемпионатов мира среди юношей до 12 лет (2003) и до 14 лет (2005). Чемпион мира среди юношей до 18 лет (2009).

Чемпион Санкт-Петербурга (2009), чемпион Европы (2017).

Текущий рейтинг – 2707.

«ЖДАЛ КУБОК, НО ПОЛУЧИЛ ТОЛЬКО МЕДАЛЬ»

- Уже осознали, что вы - чемпион Европы?
- Откровенно говоря, пока нет. Понимаю, что сыграл хорошо, но эмоции от победы должны быть другими, более яркими.

- Куда поставите кубок?
- А кубок в этом году не вручали, ограничились медалью. Я так наделся, думал, вот поставлю на шкаф и буду на него смотреть.

- Год назад чемпионат проходил в Косово. Говорили, что некоторым участникам сильно не повезло с отелями. Вы, случаем, не в их числе?
- Это про меня. Турнир проходил в небольшом городе - Джяко́вице. К самой организации претензий нет, но с отелем действительно не повезло. Я выбрал официальную гостиницу турнира, но там часто не было воды, а горячей не было почти никогда. Погода стояла холодная, а я приехал больным, поэтому без горячей воды было не комфортно. Знаю, что в одном номере посреди ночи прорвало трубу, человек так и не сомкнул глаз, потом не смог играть.

- Как решали проблемы?
- Обращался на рецепшн, но по-английски там почти не говорят. Девушка на рецепшене кому-то звонила, передавала мне трубку, я объяснял по-английски, возвращал трубку девушке, а ей уже переводили на албанский.

- Полагаю, в Минске претензий к организаторам не было?
- В Минске все было здорово – отличная гостиница, окна выходили в парк. Сам город не удалось толком посмотреть, был сосредоточен на своей игре, не хотелось расплескивать энергию. Лишь вечером в субботу и воскресенье немного погулял. Удивило, что все рестораны и кафе были просто забиты. Видимо, в Белоруссии традиция – в выходные ходить в ресторан.

- Благодаря победе на чемпионате Европы вас включили в состав сборной России. Ожидали приглашения?
- В предварительном составе меня не было, поэтому решение руководства федерации было для меня немного неожиданным (Матлаков и Владимир Федосеев, бронзовый призер ЧЕ, заменили в предварительном составе сборной Дмитрия Яковенко и Эрнесто Инаркиева. – Прим. ред.). Что сказать? Любой спортсмен мечтает выступать за сборную своей страны, и я не исключение.

Максим Матлаков (Фото: papinchess.ru)
Максим Матлаков (Фото: papinchess.ru)

«МАГНУС СТОИТ В ОДНОМ РЯДУ С ВЕЛИКИМИ»

- С кем у вас ассоциируются питерская шахматная школа?
- Прежде всего, с Борисом Спасским и Виктором Корчным. Стиль Виктора Львовича всегда вызвал у меня восхищение, подкупала его жажда борьбы, напор. Он ведь и в зрелом возрасте играл на очень приличном уровне.

- Обладай классики прошлого нынешними знаниями теории, сейчас они были бы на первых ролях?
- Абсолютно в этом уверен. Сила игры, талант дается человеку от рождения. Это никуда бы не делось. А теория – дело наживное.

- Карлсена уже можно поставить в один ряд с великими?
- Думаю, да. Не только за то, что он уже третий цикл владеет короной, что выиграл массу турниров. Магнус заставил нынешнее поколение пересмотреть отношение к шахматам. Он первым начал играть на победу на первый взгляд ничейные позиции. И выиграл много таких партий.

- Однако Карслен уверенно побеждал в матчах за корону лишь Виши Ананда, который существенно его старше. В прошлогоднем матче он получил в соперники ровесника Сергея Карякина и победил только на тай-брейке.
- Да, матч для чемпиона мира сложился тяжело. Ананд где-то прогибался под напором Карслена, а Сергей даже в тяжелых позициях играл очень уверенно. Было видно, как Магнус психовал, когда у него не получалось додавить соперника. Поэтому было бы справедливо, чтобы состоялся матч-реванш.

Но мне хотелось бы увидеть матч между Карлсеном и Крамником. Владимир опытный матчевый боец, к каждому сопернику готовится индивидуально. Интересно посмотреть, какой ключик Крамник может подобрать к Карлсену.

«ЗАЧЕМ «ЗЕНИТ» КУПИЛ КОКОРИНА И ДЗЮБУ?»

- Знаю, что вы футбольный болельщик, поэтому без вопросов о футболе нам не обойтись. Прошедший сезон для «Зенита» получился, пожалуй, самым неудачным за последние лет десять. Согласны?
- Да, это так. Причины? Их несколько. Халку и Виселю не удалось найти равноценную замену. И мне показалось, что Луческу (главный тренер. - Прим. ред.) не проникся зенитовским духом, историей клуба. Он только постоянно жаловался, чем всех раздражал еще больше.

Еще мне непонятно, зачем «Зенит» купил Кокорина и Дзюбу? Оба играли за принципиальных соперников. «Зенит» - «Спартак» - для Питера главное дерби, а тут игрок переходит из «Спартака». И что, нам теперь нужно его принимать за своего? Думаю, это неправильно.

- Манчини может вывести команду на другой уровень?
- А каков наш уровень? «Зенит» никак не может пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Может, это и есть наш уровень? Сейчас сборная обыграла Венгрию, а уже пошли разговоры, что нужно выигрывать Кубок Конфедерации. Манчини нужны звездные футболисты, громкие трансферы, а «Зениту» нужен новый Халк.

- Вы также являетесь поклонником английского футбола. За кого болеете в Англии?
- Давно симпатизирую «Манчестер Юнайтед». Клуб основан 5 марта, это мой день рождения. Хотя, конечно, не в этом главная причина. Начал болеть за «МЮ», когда там еще играл Криштиану Роналду. Сейчас мне очень нравится Погба. Считаю его одним из сильнейших футболистов мира.

Откровенно говоря, в последние четыре года больше слежу за английской премьер-лигой, чем за российской.

- Порадовались за Слуцкого, который возглавил «Халл Сити»?
- Он – молодец! Решил резко сменить обстановку. Люди за большими деньгами едут в Китай, Слуцкий же поехал за своей давней мечтой, явно потеряв в зарплате. Как говорится, респект!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛИгорь Денисов вернется в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Годзюр перешел в «Урал»Голкипер Ярослав Годзюр подписал контракт с «Уралом», сообщает официальный сайт клуба.«Тосно» объявил об уходе КнигиКак сообщает пресс-служба «Тосно», голкипер Денис Книга покинул российский клуб.Маурисио: Ничего не слышал об интересе «Ростова». Хочу остаться в «Зените»Полузащитник «Зенита» Маурисио прокомментировал информацию об интересе к нему «Ростова».Питер и Васюки. Манчини и русская тема. Дзюба – на выход?Питер и Васюки. Манчини и русская тема. Дзюба – на выход?Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о презентации нового тренера «Зенита» Роберто Манчини.Александр Гутор перешел в «Тосно»Вратарь Александр Гутор подписал контракт с «Тосно», сообщает официальный сайт клуба.Гамула ушел с поста старшего тренера молодежной команды «Ростова»Игорь Гамула больше не будет работать с молодежной командой «Ростова».Йоан Молло: Информация о том, что я получу российский паспорт, – неправдаПолузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился мнением о новом главном тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини, рассказал о Пьере-Эмерике Обамеянге и оценил шансы сборной России на Кубке Конфедераций.Эрнани: Надеюсь, я хорошо проявлю себя в «Зените» и смогу попасть в сборную БразилииПолузащитник «Зенита» Эрнани поделился мнением о своей игре в команде и новом главном тренере сине-бело-голубых.Александр Рязанцев: Лечу ли на сбор с «Зенитом»? Сейчас узнаюПолузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился мнением о своем будущем в команде.Андрей Лунев: Колено еще беспокоит, первые дни на сборе буду работать индивидуальноВратарь «Зенита» Андрей Лунев рассказал о планах на ближайший сбор своей команды.Пилипчук, Риомми, Нойя Сальес и Мантовани продлили контракты со «Спартаком»«Спартак» сохранил тренеров, которые работали в команде в прошлом сезоне.Мальфатти и Д’Урбано стали ассистентами Карреры в «Спартаке»Тренерский штаб «Спартака» пополнился двумя итальянскими специалистами. В качестве ассистентов главного тренера Массимо Карреры приступили к работе тренер Аттила Мальфатти и тренер по физподготовке Джорджо Д’Урбано.Спаситель для «Зенита» и дьявол для «Спартака»? 10 лучших свободных агентов летаСпаситель для «Зенита» и дьявол для «Спартака»? 10 лучших свободных агентов лета«Советский спорт» собрал десятку лучших игроков, которых этим летом российские клубы могут подписать бесплатно.Христо Стоичков: Попов – один из лучших игроков Болгарии сейчас, настоящий победительБывший форвард «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков высказался об игре полузащитника московского «Спартака» Ивелина Попова.Арустамян заявил, что «Зенит» собирается вернуть ДенисоваКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов близок к возвращению в «Зенит».«Ростов» сыграет на сборах с «Кранем» и «Видеотоном»Определились соперники «Ростова» на сборе в Австрии.Артем Дзюба: Положительно отношусь к переходу Ибрагимовича в «Зенит». Но мне и Халка хватитНападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о возможном переходе Златана Ибрагимовича в петербургский клуб.Артем Дзюба: Операции не будет. Не знаю, откуда информация про нееНападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о состоянии своего колена.«Зенит» проводит Данни 15 июня на Манежной площадиДанни попрощается с петербуржцами 15 июня на Манежной площади, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Футбол
Гамула ушел с поста старшего тренера молодежной команды «Ростова»
Футбол
Йоан Молло: Информация о том, что я получу российский паспорт, – неправда
Футбол
Толиссо пройдет медосмотр в «Баварии»
Футбол
Брат Косты: К счастью, у Диего очень много предложений
все новости