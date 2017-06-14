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Покер Бразилии, слезы Камеруна и прочие воспоминания о Кубках конфедераций

Анатолий Горсков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник сборной Бразилии Лукас Моура с трофеем Кубка конфедераций в 2013 году
Полузащитник сборной Бразилии Лукас Моура с трофеем Кубка конфедераций в 2013 годуФото: Gettyimages.ru

На этой неделе в России стартует восьмой официальный Кубок конфедераций. Мы решили вспомнить, чем запомнились предыдущие турниры. От покера Бразилии и слез Камеруна, к германской крыше и американскому чуду.

1997 
Призеры: 1. Бразилия 2. Австралия 3. Чехия

Самый первый официальный турнир. До этого были два кубка короля Фахта, которые были коммерческими турнирами, мы их в расчет не берем. Первый розыгрыш проводился в декабре 1997 года в Саудовской Аравии, что вызвало недовольство футбольных федераций. А Германия (победитель чемпионата Европы 1996 года) так и вовсе отказалась от участия. Ее заменил финалист чемпионата Европы-сборная Чехии. В финальном матче было зафиксировано два хет-трика великолепной пары нападения сборной Бразилии Ро- Ро (Рональдо-Ромарио). Три мяча позволили Ромарио стать лучшим бомбардиром турнира с 7 голами. В полуфинале Уругвай-Австралия, впервые в истории турнира был забит «золотой гол». Все матчи прошли на одном стадионе имени короля Фахда.

1999
Призеры: 1. Мексика 2. Бразилия 3. США

После долгих споров с представителями различных футбольных федераций, турнир решили провести перед стартом европейских чемпионатов, в конце июля - начале августа. Как и в случае с предыдущим турниром, была страна-отказник. Сборная Франции, чемпион мира, отказалась от участия в турнире. Ее заменил финалист мундиаля-сборная Бразилии. Турнир проводился в Мексике. Она и стала победителем турнира. Это первый и единственный успех мексиканцев на международном уровне. «Это победа навсегда в моем сердце, я ее никогда не забуду. Пора вернуть кубок в Мексику», - заявил недавно в интервью капитан сборной Мексики Рафаэль Мексес. В финале Кубка конфедераций мексиканцы в захватывающем поединке обыграли Бразилию 4-3. Лучшим игроком турнира был признан молодой нападающий «Гремио» и сборной Бразилии, Роналдиньо. Он же стал лучшим бомбардиром турнира вместе с Бланко (Мексика) и аль-Отаиби (Саудовская Аравия).

2001
Призеры: 1. Франция 2. Япония 3. Австралия

Первый турнир, который стал проводиться в июне, после окончания европейских чемпионатов. Первый турнир, который проводился в стране-организаторе ближайшего чемпионата мира (Япония и Южная Корея). В первый и единственный раз, турнир прошел сразу в двух странах (Япония и Южная Корея). Забито наименьшее количество голов за всю историю турнира- всего 31 мяч. В групповом этапе сборные Японии и Бразилии не пропустили ни одного мяча, а сборная Канады наоборот ничего не забила. Сборная Японии установила рекорд «сухой» серии на турнире. Роковой стала четыреста первая минута, когда в финале турнира, полузащитник сборной Франции Патрик Вийера, забил единственный гол в матче. Сборная Франции стала второй после Бразилии сборной, которая выиграла три главных международных турнира - одновременно была чемпионом мира, чемпионом континента и обладателем Кубка конфедераций. Финальный матч судил российский арбитр Валентин Иванов. Лучшим игроком и бомбардиром турнира был признан Робер Пирес (Франция).

2003
Призеры: 1. Франция 2. Камерун 3. Турция

Впервые турнир принимала Европа. Матчи Кубка конфедераций прошли во Франции. Второй раз в истории турнира, сборная Германии отказалась от участия в турнире. На этот раз, как финалист чемпионата мира 2002 года. Ее место заняла сборная Турции- третье место на том же чемпионате мира. Сборная Камеруна обновила рекорд сборной Японии по «сухой» серии на турнире- 469 минут без пропущенного гола. Снова серия прервалась в финале и снова ее прервала сборная Франции. На этот раз в дополнительном экстра-тайме. Это был последний «золотой гол» на Кубке конфедераций, его автором стал Терри Анри. Через год правило «золотого» гола упразднили. Ну а главное событие Кубка конфедераций 2003 года и одна из известных футбольных трагедий, произошла в полуфинальном матче Камерун-Колумбия. В середине второго тайма камерунский полузащитник Марк-Вивьен Фоэ, прекрасно знакомых французским болельщикам по играм за «Ланс» и «Олимпик», упал в центральном круге и потерял сознание. У игрока остановилась сердце. Попытки реанимировать ни к чему не привели, через сорок пять минут, врачи констатировали смерть. «Когда он упал в центральном круге, мы не думали, что случилось что-то серьезное, – вспоминал вратарь сборной Камеруна Карлос Камени. Матч был продолжен. Финальный свисток зафиксировал победу Камеруна. Следующий полуфинальный матч Франция-Турция начался с минуты молчания. Хозяева турнира выиграли и вышли на Камерун. На финальный матч капитаны команд вышли с большим портретом Фоэ. Матч начался с минуты молчания и проходил в гнетущей тишине. После «золотого» гола Анри, обе команды встали на пьедестал, вместе с портретом Марка-Вивьена Фоэ и капитаны Камеруна и Франции вместе подняли кубок победителя.

2005
Призеры: 1. Бразилия 2. Аргентина 3. Германия

Окончательно сформирован регламент турнира, который проводится в стране -организаторе чемпионата мира, раз в четыре года. Один из самых ярких турниров по игре и голам. Впервые, в истории турнира, прошла серия послематчевых пенальти. В полуфинальном матче Мексика-Аргентина, лучше били наследники Марадоны. В этом же матче, было два удаления - Мексес и Савиола. Оба мяча были забиты в дополнительные полчаса. Во втором полуфинале Германия со счетом 2-3 проиграла Бразилии. В матче за третье место, сборные Мексики и Германии выдали феерический спектакль, который закончился со счетом 4-3 в пользу немцев. Решающий гол со штрафного в дополнительное время забил Баллак. Финальный матч запомнился не только разгромом Бразилией Аргентины 4:1 и словами на послематчевой конференции Хосе Пекермана, главного тренера Аргентины: «Бразильцы сильны как сама Судьба», но и забавным инцидентом, связанным с погодой. Перед началом матча во Франкфурте объявили штормовое предупреждение, поэтому было решено закрыть крышу стадиона. Но дождь бушевал с такой силой, что крыша дала течь и потоки воды стали заливать часть футбольного поля, особенно досталось одному угловому флажку, на который вода лилась, буквально, водопадом. В немецкой прессе разразился после этого дикий скандал - опозорились накануне чемпионата мира. Лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира стал бразилец Адриано с 5 голами.

2009
Призеры: 1. Бразилия 2. США 3. Испания

Впервые турнир принимал африканский континент. Впервые в прямом эфире зазвучала вувузела. Этот Кубок конфедераций подарил футбольному миру самую неожиданную историю, в лучших голливудских постановках. Речь пойдет о сборной США. Проиграв на старте турнира два матча Италии и Бразилии, американцы уже было паковали чемоданы, как неожиданно для всех, итальянцы проиграли Египту. В итоге, перед последним туром, три сборные претендовали за второе место в группе. США спокойно обыграли египтян, а итальянцы ничего не смогли противопоставить второму составу сборной Бразилии. Впервые в истории турнира, в полуфинал вышла сборная, проигравшая две игры на групповом раунде. В плей-офф американцев поджидали испанцы, действующие чемпионы мира. Во втором полуфинале, ЮАР встречалась с Бразилией. Африканцы отчаянно сопротивлялись, но на 88 минуте Дани Алвешу удался великолепный удар со штрафного, который вывел пентакампеонов в финал. Второй полуфинал выиграл по сути один человек. «Это, возможно, был лучший матч в моей карьере» – сказал после матча Тим Ховард. Матч с Испанией стал бенефисом американского голкипера. Он отразил более десятка ударов в створ. В середине первого тайма сборной США удалась контратака и Алтидор открыл счет 1:0. Весь второй тайм испанцы беспрерывно атакуют, но за пятнадцать минут до конца пропускают второй гол. Финальный свисток возвещает о том, что сборная Испании прервала свою беспроигрышную серию, которая составила 35 матчей. Финальный матч и матч за третье место подарили мировому футболу два великолепных триллера. Испания-ЮАР- семьдесят пять минут тишины и феерический футбол в конце. На 88 минуте ЮАР выигрывал 1-0, как дуплетом выстрелил Гуиса 1:2. Казалось, все решено. Но на последней добавленной минуте, потрясающий выстрел удался Мфела 2:2. Все решилось в первом дополнительном тайме. Точку в матче поставил Хаби Алонсо, голом со штрафного удара. Финальный матч США-Бразилия. Главная «Золушка» турнира- Сборная Соединенных Штатов Америки вела к тридцатой минуте 2:0. Голы Демпси и Донована. Но во втором тайме дубль Фабиано восстанавливает статус-кво в матче. А за пять минут до конца основного времени матча, защитник Лусио приносит Бразилии третий Кубок конфедераций. Лучший бомбардир турнира Луис Фабиано (Бразилия) - 5 голов. Лучший игрок – Кака (Бразилия).

2013
Призеры: 1. Бразилия 2. Испания 3. Италия

Последний на данный момент розыгрыш Кубка конфедераций состоялся в Бразилии. Турнир обновил два рекорда:1. По количеству забитых голов на турнире - их стало 68; 2. По посещаемости – игры посетило 804 тысячи человек. Первый турнир для сборных, на котором применялась система автоматического определения гола. На турнире была зафиксирована самая большая победа: Испания разгромила обладателя Кубка наций ОФК, сборную Таити, со счетом 10:0. Кубок конфедераций 2013 года запомнился чередой скандалов. Сначала сборная Нигерии собиралась бойкотировать турнир из-за уменьшения премиальных со стороны нигерийской федерации футбола. Но сторонам конфликта удалось договориться непосредственно перед первым матчем африканцев на турнире. После этого начались народные волнения в самой Бразилии. Демонстранты протестовали против использования бюджетных средств на строительство стадионов и завышенных цен на билеты. В некоторых бразильских городах произошли столкновения с полицией. Несколько игроков различных сборных на турнире пострадали от нападений различных бразильских банд. Главным вопросом турнира, было: сумеет ли Бразилия сделать покер или Испания станет третьей сборной, которая выиграет три международных турнира. Обе сборные выиграли свои группы и вышли в полуфинале, где Бразилия встретилась с Уругваем, а Испания с Италией. Хозяева турнира, забив победный гол за две минуты до конца основного времени, вырвали победу 2:1. Испанцы и итальянцы больше думали об обороне, все закончилось серией послематчевых пенальти. Команды пробили по семь ударов. Роковым для Италии, стал удар Бонуччи. Матч за третье место завершился боевой ничьей 2:2 и снова итальянцы определяли победителя в серии пенальти. В этот раз они были удачливей Уругвая 3:2. А вот, в финале Кубка конфедераций 2013 года, борьбы не получилось. Бразилия на ревущей «Маракане» разгромила Испанию 3:0. Установив рекорд турнира- третья победа подряд и четвертая всего в розыгрыше Кубка конфедераций. Лучшим игроком турнира стал Неймар (Бразилия). Лучшим бомбардиром- Фернандо Торрес (Испания), по дополнительным показателям – 5 голов.

Интересные факты: сборная Бразилии, не попав на Кубок конфедераций в России, впервые пропустит этот турнир за все время его существования; Мексика – единственная сборная на Кубке конфедераций 2017 года, которая раньше уже побеждала на турнире. 

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