Горит стадион, построенный к чемпионату мира (фото, видео)

В Волгограде сегодня утром загорелся стадион «Волгоград-Арена», о чем одним из первых сообщил «Советский спорт». Власти уже сообщили, что пожар потушен. Но это далеко не первое ЧП на строящейся к чемпионату мира по футболу-2018 арене.

Волгоградцы с утра активно занимались тем, что постили в социальных сетях фото и видео стадиона, над которым взметнулись клубы черного дыма. Постили и печально шутили: «Прекрасное начало дня – это когда увидел, как с утра горят 16,6 млрд рублей».

Поднимающийся на несколько десятков метров вверх столб дыма, по словам очевидцев, видно было даже из Красноармейского района, а пламя — на хуторе Бобры в Среднеахтубинском (это за несколько километров от стадиона).

Мнения комментаторов о причинах пожара разделились. Кто-то предположил, что близ стадиона бомжи обжигают провода, чтобы сдать их в лом, кто-то предположил, что произошел пожар на стройплощадке, а при помощи огня строители «отмывают» деньги.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелись пенопласт и утеплитель. Власти быстро сообщили, что огонь потушен, в результате произошедшего пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Напомним, на строительстве «Волгоград Арены» работают 1,2 тысячи человек. Работы ведутся и днем, и ночью. Стадион планируется сдать в эксплуатацию в конце нынешнего года. В 2018 году здесь пройдут четыре матча группового этапа мирового футбольного турнира.

Увы, это далеко не первое ЧП на возводимом к мундиалю стадионе в Волгограде.

В марте 2016 года на строительной площадке «Волгоград Арены», в ходе строительных работ, обрушилось перекрытие второго этажа. Как пояснила тогда официальный представитель генподрядчика стройки компании «Стройтрансгаз» Мария Руденко, металлоконструкция обрушилась под тяжестью бетона. В результате происшествия никто не пострадал.

А вот пятью месяцами ранее без жертв не обошлось. В ноябре 2015-го при проведении монтажных работ на стройплощадке пострадал рабочий субподрядной организации. Восьмиметровая металлическая конструкция завалилась вместе с находившимися на ней людьми. Было возбуждено уголовное дело. А в середине февраля 2016 года с переломом костей таза прямо со строительной площадки в больницу попал 21-летний рабочий. Молодого человека задел щит, упавший при демонтаже щитовой опалубки.













Фото из социальных сетей