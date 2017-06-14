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Спаситель для «Зенита» и дьявол для «Спартака»? 10 лучших свободных агентов лета

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марио Балотелли
Марио БалотеллиФото: Gettyimages.ru

Свободный агент. Для некоторых игроков это – страшное клеймо, которое гарантирует мучительные поиски команды и страх на полгода остаться без зарплаты и места на поле. Для других – заманчивая перспектива выбрать лучшее предложение из поступающих заявок.

«Советский спорт» собрал десятку лучших свободных агентов в мировом футболе, которых пока еще можно подписать бесплатно. Мы также попытались примерить этих игроков к российским клубам.

Хесус Навас

Вы не поверите, но уже в конце июня правый инсайд «Манчестер Сити» и сборной Испании Хесус Навас станет свободным агентом. Такое усиление не помешало бы ни одному российскому клубу. Но больше всего шансов у него оказаться в «Зените». И дело не только в том, что ресурсы сине-бело-голубых позволяют удовлетворить финансовые потребности игрока. Дело в Роберто Манчини, который наверняка хотел бы видеть «спасителя» (имя Хесус – испанский вариант Иисуса) у себя в команде. Да, в «Манчестер Сити» Навас пришел уже после того, как Манчини его покинул, но решение о трансфере игрока принималось именно с подачи итальянского тренера, пока тот еще возглавлял «горожан».

Марио Балотелли

Были времена, когда итальянского нападающего Марио Балотелли оценивали в 50 миллионов евро, но из-за скверного характера продавали за 30. Сейчас он обрел вторую жизнь в скромной Ницце, с которой в прошлом году подписал годичный контракт. Теперь соглашение подходит к концу и Супермарио может выбирать себе клуб. Ходили разговоры, что Манчини, покупавший его в «Манчестер Сити», может привезти игрока и в «Зенит», но неизвестно как к этому отнесутся болельщики. В итоге услуги Балотелли предложили «Спартаку». Вот только нужен ли Марио красно-белым, у которых впереди с Луисом Адриано и Зе Луишем и так все в полном порядке.

Гаэль Клиши

Левый французский защитник Гаэль Клиши – еще один футболист, который в свое время приходил в «Манчестер Сити» и у которого в конце июня заканчивается срок действия контракта. Первая мысль – «Зенит». Но в Петербурге на этой позиции вполне успешно действует амбициозный соотечественник тренера Манчини Доменико Кришито. Зато качественный левый игрок обороны не помешал бы «Краснодару», который этой зимой поставил на Кристиана Рамиреса из Эквадора. Но ставка пока себя так и не оправдала.

Эрик Шупо-Мотинг

Камерунский нападающий Эрик Шупо-Мотинг мог бы оказаться в составе своей сборной на Кубке конфедераций в России, но из-за ссоры с главным тренером не попал в заявку. В «Шальке» он – один из ведущих игроков, но новый контракт пока так и не подписал – считает, что достоин большего. Большего ему теоретически могут предложить в «Локомотиве», который вроде как покидает левый инсайд Майкон. Впереди у железнодорожников без Ари, который неизвестно где окажется этим летом, пока пустовато, Так что Эрик команде Юрия Семина пришелся бы ко двору.

Евгений Хачериди

Центральный защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди пока тоже так и не продлил контракт со своим почти родным клубом. В России качественным игроком центра обороны мог бы заинтересоваться московский ЦСКА. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич рано или поздно все равно уйдут. Они и так уже получают все меньше и меньше игрового времени. Хачериди вполне мог бы подменить кого-нибудь из них. Есть только две проблемы: статус легионера и возраст – в ЦСКА есть правило – не брать возрастных футболистов, а Евгению – 29 лет.

Мигель Велозу

Летом прошлого года Киев покинул португальский опорный полузащитник Мигель Велозу. От безысходности он подписал однолетний контракт с «Дженоа», но рассчитывает этим летом подыскать себе команду с чуть большими амбициями, такую, например, как все тот же «Зенит». Питер зимой покинул Аксель Витсель, которого никто так и не смог заменить. Второй центр в пару к Хави Гарсии Роберто Манчини ой как не помешал бы.

Мартин Касерес

Уругваец Мартин Касерес, еще прошлым летом бесплатно покинувший «Ювентус», провел без большого футбола полгода, а этой зимой рисковал растянуть расставание с полем на целый год. В итоге он все же подписал полугодичный контракт с «Саутгемптоном». Теперь соглашение подошло к концу и Касерес вновь выходит на рынок. Кроме ЦСКА дефицит в центральных защитниках испытывает «Локомотив».

Златан Ибрагимович

Истекает летом контракт и у форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. Златан в России – это, конечно, фантастика, но все же… Если в Чеченской республике вдруг захотят начать тратить деньги, Златан вполне может оказаться в клубе «Ахмат». Приезжал же в Грозный Марадона, и не раз. А форвард «Ахмату» очень нужен.

Александр Беленов

Дошли мы и до российской премьер-лиги. Истекает контракт у Александра Беленова, попавшего в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций. С новым клубом голкипер пока не определился. Стража ворот из топовых российских клубов пока не хватает только тому же «Ахмату». Уже прошел слух, что Беленов может оказаться в Грозном. Посмотрим, как все сложится на самом деле.

Зоран Тошич

Истекает срок действия соглашения и у полузащитника ЦСКА серба Зорана Тошича. На ухудшение условий он соглашаться не хочет, а армейский клуб не желает подписывать на плохих для себя условиях длительный контракт с возрастным футболистом. Скорее всего Зорану придется искать себе новую команду. Почему бы и не в России? Опытный правый полузащитник не помешал бы вернувшемуся в премьер-лигу московскому «Динамо». Главное – чтобы денег на зарплату Зорана у бело-голубых хватило.

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