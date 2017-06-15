Сергей Карасев: Хочу выиграть Евро и вернуться в НБА

Один из лидеров «Зенита» и сборной России Сергей Карасев рассказал, каково тренироваться под руководством отца, на что может рассчитывать наша сборная на Евробаскете-2017 и при каких условиях можно вернуться в НБА.

«ПРИЯТНО, ЧТО ЗА НАС БОЛЕЮТ ФУТБОЛИСТЫ»

- Это ваш первый сезон в Европе после трехлетнего пребывания в НБА. Пришлось вспоминать, что такое европейский баскетбол?

- Вспоминать не пришлось, а пришлось набирать потерянные кондиции, утерянную уверенность. Но на это ушло не много времени - месяца полтора. Потом я просто начал заниматься любимым делом – играть в баскетбол.

- Но все же уровень немного другой. Это заметно?

- Конечно, в НБА уровень баскетбола выше. Но и в Единой лиге ВТБ чемпионат очень сильный, один из лучших в Европе. Здесь много баскетболистов, которые играли в Америке, и немало тех, которые могут хоть сейчас уехать в НБА и там получать неплохое игровое время.

- «Зенит» удивил всех в этом сезоне. Вы, баскетболисты, от себя такой игры ожидали?

- Ожидали, и хотели подняться еще выше, но в концовке серии с «Химками» немного не хватило силенок. Несмотря на травмы, возможно, на недостаточную глубину состава, все ребята бились. Думаю,

этот сезон можно считать успешным.

- Болельщики в Санкт-Петербурге охотно ходили на баскетбол, также активно вас поддерживали футболисты «Зенита». Подружились с кем-то из них?

- Было приятно, что за нас переживают футболисты. Возможно, благодаря им мы получили дополнительных болельщиков. Зрители часто брали у них автографы. Но завести дружбу ни с кем из футболистов не получилось, не смог я и выбраться на футбол. Впрочем, и на хоккей тоже не удалось сходить. У меня маленький ребенок, много времени проводил с семьей. В следующем сезоне, надеюсь, удастся сходить поболеть и за «Зенит», и за СКА.

«С ОТЦОМ ДОМА О БАСКЕТБОЛЕ НЕ ГОВОРИМ»

- «Зенит» покинули сразу несколько лидеров. Не опасаетесь, что во время первых сборов увидите вокруг слишком много новых партнеров?

- Таких опасений точно нет. Руководство «Зенита» на протяжении многих лет показывает, что умеет делать точечные усиления состава. Новички раскрываются и приносят пользу команде. А новые игровые связи можно быстро наладить.

- ЦСКА ждет серьезное обновление состава, у девяти человек заканчиваются контракты. Хотелось бы поиграть в такой команде?

- Скажу так: хотелось бы попробовать свои силы в команде уровня Евролиги. Но сейчас обсуждать это бессмысленно, у меня еще один гарантированный год контракта с «Зенитом», есть еще опция о продлении. Поэтому все мои мысли сейчас связаны только с «Зенитом».

- Вы как-то сказали, что вам непросто играть под руководством отца. Василий Николаевич Карасев предъявляет требования к игрокам на 120 процентов, а к вам наверняка на все 150. Может, лучше играть в команде, которой руководит не отец?

- Отец отлично знает мои сильные и слабые стороны, прекрасно понимает, как лучше меня использовать. Это только идет на пользу команде. А на разговоры завистников, что, мол, отец тащит сына, внимания не обращаю. Отец никак меня не выделяет, требования ко всем одинаковые, а я отношусь к нему как к обычному тренеру.

- Но в домашней обстановке вы наверняка спокойно обсуждаете игровые проблемы?

- Дома мы о баскетболе почти не говорим. Его и так в нашей жизни хватает.

«В НЫНЕШНЕМ ФИНАЛЕ У «КЛИВЛЕНДА» НЕ БЫЛО ШАНСОВ»

- В прошлом сезоне сборная играла в Санкт-Петербурге, Перми при аншлагах. В такой атмосфере выступать за сборную особенно хочется?

- Это было здорово! Хочется, чтобы эта тенденция продолжилась, чтобы сборная всегда играла при полных трибунах. А уж как это повышает популярность баскетбола в регионах.

- Сейчас у нас подобралась очень сильная национальная команда. Есть отличный шанс навести шороху на Евробаскете-2017 и привезти оттуда медали. Согласны?

- Нет смысла ехать на чемпионат, если не ставить перед собой высокие цели. Не хочется делать громких заявлений, но в прошлом году наша команда показывала очень хорошую игру.

- Думается, в душе вы, игроки, понимаете, что с таким составом можно и за золото бороться?

- Понимаем. И именно с таким желанием нам и нужно ехать на Евробаскет, выкладываться на сто процентов в каждой игре, а там уже баскетбольный Бог рассудит.

- Что скажете про финал НБА – у Леброна и «Кливленда» не было шансов?

- Не было. Одну игру они зацепили, когда попадали с сумасшедшим процентом. Но усиление «Голден Стэйт» в лице Кевина Дюранта дало свои плоды.

- Когда смотрите матчи НБА, не посещает жгучее желание – эх, сейчас бы на площадку?!

- Конечно, всегда хочется оказаться там, вернуться в НБА. Это лучшая лига мира, в таких залах получаешь совсем другие эмоции. Любой уважающий себя баскетболист мечтает попробовать силы в НБА. Я уже попробовал. Но если возвращаться, то в другой роли, чтобы получать там достойное игровое время. Но, безусловно, такое желание есть.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей КАРАСЕВ, родился 26 октября 1993 года в Санкт-Петербурге.

Атакующий защитник, легкий форвард.

Выступал за «Триумф» (Люберцы) (2008—2013), «Кливленд» (2013—2014), «Бруклин» ((2014—2016), «Зенит» (2016—н.в.).

Бронзовый призер Олимпиады-2012. Лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ-2012/13. Задрафтован под 9-м номером (1-й раунд) «Кливлендом» в 2013 году.

Сын известного баскетболиста сборной России Василия Карасева, который является главным тренером «Зенита».