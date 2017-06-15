Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран- : -США
Волейбол  Польша- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Карасев: Хочу выиграть Евро и вернуться в НБА

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карасев: Хочу выиграть Евро и вернуться в НБА
Фото: «Советский спорт»

Один из лидеров «Зенита» и сборной России Сергей Карасев рассказал, каково тренироваться под руководством отца, на что может рассчитывать наша сборная на Евробаскете-2017 и при каких условиях можно вернуться в НБА.

«ПРИЯТНО, ЧТО ЗА НАС БОЛЕЮТ ФУТБОЛИСТЫ»

- Это ваш первый сезон в Европе после трехлетнего пребывания в НБА. Пришлось вспоминать, что такое европейский баскетбол?
- Вспоминать не пришлось, а пришлось набирать потерянные кондиции, утерянную уверенность. Но на это ушло не много времени - месяца полтора. Потом я просто начал заниматься любимым делом – играть в баскетбол.

- Но все же уровень немного другой. Это заметно?
- Конечно, в НБА уровень баскетбола выше. Но и в Единой лиге ВТБ чемпионат очень сильный, один из лучших в Европе. Здесь много баскетболистов, которые играли в Америке, и немало тех, которые могут хоть сейчас уехать в НБА и там получать неплохое игровое время.

- «Зенит» удивил всех в этом сезоне. Вы, баскетболисты, от себя такой игры ожидали?
- Ожидали, и хотели подняться еще выше, но в концовке серии с «Химками» немного не хватило силенок. Несмотря на травмы, возможно, на недостаточную глубину состава, все ребята бились. Думаю,

этот сезон можно считать успешным.

- Болельщики в Санкт-Петербурге охотно ходили на баскетбол, также активно вас поддерживали футболисты «Зенита». Подружились с кем-то из них?
- Было приятно, что за нас переживают футболисты. Возможно, благодаря им мы получили дополнительных болельщиков. Зрители часто брали у них автографы. Но завести дружбу ни с кем из футболистов не получилось, не смог я и выбраться на футбол. Впрочем, и на хоккей тоже не удалось сходить. У меня маленький ребенок, много времени проводил с семьей. В следующем сезоне, надеюсь, удастся сходить поболеть и за «Зенит», и за СКА.

«С ОТЦОМ ДОМА О БАСКЕТБОЛЕ НЕ ГОВОРИМ»

- «Зенит» покинули сразу несколько лидеров. Не опасаетесь, что во время первых сборов увидите вокруг слишком много новых партнеров?
- Таких опасений точно нет. Руководство «Зенита» на протяжении многих лет показывает, что умеет делать точечные усиления состава. Новички раскрываются и приносят пользу команде. А новые игровые связи можно быстро наладить.

- ЦСКА ждет серьезное обновление состава, у девяти человек заканчиваются контракты. Хотелось бы поиграть в такой команде?
- Скажу так: хотелось бы попробовать свои силы в команде уровня Евролиги. Но сейчас обсуждать это бессмысленно, у меня еще один гарантированный год контракта с «Зенитом», есть еще опция о продлении. Поэтому все мои мысли сейчас связаны только с «Зенитом».

- Вы как-то сказали, что вам непросто играть под руководством отца. Василий Николаевич Карасев предъявляет требования к игрокам на 120 процентов, а к вам наверняка на все 150. Может, лучше играть в команде, которой руководит не отец?
- Отец отлично знает мои сильные и слабые стороны, прекрасно понимает, как лучше меня использовать. Это только идет на пользу команде. А на разговоры завистников, что, мол, отец тащит сына, внимания не обращаю. Отец никак меня не выделяет, требования ко всем одинаковые, а я отношусь к нему как к обычному тренеру.

- Но в домашней обстановке вы наверняка спокойно обсуждаете игровые проблемы?
- Дома мы о баскетболе почти не говорим. Его и так в нашей жизни хватает.

«В НЫНЕШНЕМ ФИНАЛЕ У «КЛИВЛЕНДА» НЕ БЫЛО ШАНСОВ»

- В прошлом сезоне сборная играла в Санкт-Петербурге, Перми при аншлагах. В такой атмосфере выступать за сборную особенно хочется?
- Это было здорово! Хочется, чтобы эта тенденция продолжилась, чтобы сборная всегда играла при полных трибунах. А уж как это повышает популярность баскетбола в регионах.

- Сейчас у нас подобралась очень сильная национальная команда. Есть отличный шанс навести шороху на Евробаскете-2017 и привезти оттуда медали. Согласны?
- Нет смысла ехать на чемпионат, если не ставить перед собой высокие цели. Не хочется делать громких заявлений, но в прошлом году наша команда показывала очень хорошую игру.

- Думается, в душе вы, игроки, понимаете, что с таким составом можно и за золото бороться?
- Понимаем. И именно с таким желанием нам и нужно ехать на Евробаскет, выкладываться на сто процентов в каждой игре, а там уже баскетбольный Бог рассудит.

- Что скажете про финал НБА – у Леброна и «Кливленда» не было шансов?
- Не было. Одну игру они зацепили, когда попадали с сумасшедшим процентом. Но усиление «Голден Стэйт» в лице Кевина Дюранта дало свои плоды.

- Когда смотрите матчи НБА, не посещает жгучее желание – эх, сейчас бы на площадку?!
- Конечно, всегда хочется оказаться там, вернуться в НБА. Это лучшая лига мира, в таких залах получаешь совсем другие эмоции. Любой уважающий себя баскетболист мечтает попробовать силы в НБА. Я уже попробовал. Но если возвращаться, то в другой роли, чтобы получать там достойное игровое время. Но, безусловно, такое желание есть.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Сергей КАРАСЕВ, родился 26 октября 1993 года в Санкт-Петербурге.
Атакующий защитник, легкий форвард.
Выступал за «Триумф» (Люберцы) (2008—2013), «Кливленд» (2013—2014), «Бруклин» ((2014—2016), «Зенит» (2016—н.в.).
Бронзовый призер Олимпиады-2012. Лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ-2012/13. Задрафтован под 9-м номером (1-й раунд) «Кливлендом» в 2013 году.
Сын известного баскетболиста сборной России Василия Карасева, который является главным тренером «Зенита».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карасев останется в «Зените»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев продолжит работу с командой, сообщила генеральный директор клуба по баскетболу Ольга Антонова.Трамп не наш, или почему чемпионы НБА не хотят идти в Белый домТрамп не наш, или почему чемпионы НБА не хотят идти в Белый домЧемпионы НБА игроки команды «Голден Стэйт» отказались от визита в Белый дом и встречи с президентом Дональдом ТрампомДрэймонд Грин: Залог успеха «Уоррирз» – агрессивность КарриФорвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин похвалил своего партнера Стивена Карри.Баскетболисты «Голден Стэйт» отказались от встречи с ТрампомИгроки команды «Голден Стэйт Уорриорз», победившие в финальной серии Национальной Баскетбольной Ассоциации «Кливленд Кавальерс» со счетом 4:1, отказались от встречи с президентом США Дональдом Трампом.Владимир Гомельский: Керр – генийБаскетбольный эксперт Владимир Гомельский прокомментировал победу «Голден Стэйт Уорриорз» в финале НБА с «Кливленд Кавальерс».Владимир Гомельский: «Кливленд» сделал все, что смогБаскетбольный эксперт Владимир Гомельский прокомментировал победу «Голден Стэйт Уорриорз» в финале НБА с «Кливленд Кавальерс».Андре Игуодала: «Уорриорз» хотят стать величайшей командой в истории баскетболаФорвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала прокомментировал победу в финале НБА с «Кливленд Кавальерс».Леброн Джеймс: Нет повода опускать головуФорвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс рассказал о своих чувствах после поражения в финале НБА от «Голден Стэйт Уорриорз».Кайри Ирвинг: «Кливленд» будет готов вновь дать бой «Уорриорз»Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг прокомментировал поражение в финале НБА от «Голден Стэйт Уорриорз».Леброн Джеймс: Я не рад титулу ДюрантаФорвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал завоевание Кевином Дюрантом первого чемпионского титула.Генеральный менеждер «Голден Стэйт Уорриорз»: Керр останется в командеГенеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс поведал, что главный тренер команды Стив Керр останется на своем посту.Тайрон Лю: Разницы в уровне между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» нетГлавный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю прокомментировал поражение своей команды в финале НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».Клэй Томпсон: Мы завоевали титул заслуженноЗащитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал победу своей команды в финале НБА с «Кливленд Кавальерс».Месси поздравил «Голден Стэйт» с победой в финале плей-офф НБА, отметив КарриФорвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси оставил пост на своей странице в Facebook, посвященный победе «Голден Стэйта» в финале плей-офф НБА.Экс-форвард «Зенита» Уайт перешел в «Жальгирис»Бывший игрок «Зенита» Аарон Уайт продолжит карьеру в «Жальгирисе», сообщает официальный сайт литовского клуба.Аарон Уайт покинул «Зенит»«Зенит» объявил об уходе американского форварда Аарона Уайта из петербургского клуба.Джеймс не уверен, что останется в «Кливленде» на следующий сезонФорвард «Кливленда» Леброн Джеймс после пятого матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт» рассказал о планах на будущее.Дюрант признан самым ценным игроком финала НБАКак сообщает Twitter НБА, игрок «Голден Стэйт» Кевин Дюрант признан самым ценным игроком финальной серии.«Голден Стэйт» стал чемпионом, Макеев покинул «Спартак», Иран вышел на ЧМ-2018. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и в четвертый раз стал чемпионом НБАПятый матч финала плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» завершился победой хозяев -129:120. Эта победа принесла им чемпионский титул.
Футбол
«Милан» хочет взять Белотти в аренду с обязательством выкупа
Футбол
РФС проявляет заинтересованность во внедрении системы видеоповторов
Футбол
Бруну Алвеш: Часть моего сердца всегда будет принадлежать России
Футбол
На матчах Кубка конфедераций будут работать двое видеосудей и помощник по офсайдам
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Сергей Карасёв
Сергей Карасёввсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости