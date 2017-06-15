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Когда будут делать четвертую замену и смотреть повторы? Все о новинках КК-2017

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Когда будут делать четвертую замену и смотреть повторы? Все о новинках КК-2017
Фото: «Советский спорт»

Кубок конфедераций объявлен масштабным тестом новых технологий: их внедрять здесь, чтобы затем использовать и на ЧМ-2018.

Что нового будет на Кубке конфедераций?

Судьи должны острее реагировать на некорректное поведение

– Мы попросили судей строже подходить к ситуациям, когда игроки окружают арбитра и давят на него. Арбитры будут более строго подходить к случаям некорректного поведения игроков, мы уведомили тренеров и футболистов об этом (директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен)

Судьи должны точнее считать добавленное время

– Обычно это одна минута после первого тайма, три – в конце матча, однако потерянного времени больше. Даже празднование голов отнимает время. Зрителям нужно динамичная игра. ФИФА призывает строже считать добавленное время на Кубке конфедераций. Это же работает в ситуациях, когда голкипер удерживает мяч более 6 секунд. Например, в матче чемпионата мира до 20 лет между Италией и Замбией в одном эпизоде вратарь держал мяч 20 секунд! (директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен)

Систему видеоповтора будут применять в четырех случаях

Четыре возможных варианта применения новой системы: взятие ворот, наличие/отсутствие пенальти, красная карточка (но не вторая желтая) и ошибочное определение игрока-нарушителя.

Можно будет совершать четвертую замену в дополнительное время

В полуфиналах, матче за третье место и финале в дополнительное время команды смогут произвести четвертую замену. Это одно из нововведений, которое тестируют, чтобы внедрить на чемпионате мира-2018.

Уже ясно, кто выиграет Кубок конфедераций. Россия не провалится [полный расклад]

Как это работает 

Сообщить о необходимости просмотра эпизода может и главный арбитр матча, и видеосудьи. VAR (название системы видеопросмотра - Прим. ред.) просматривает момент и докладывает судье о его содержании. Затем арбитр может довериться VAR и изменить/оставить в силе свое решение или же может выйти за пределы поля и посмотреть эпизод самостоятельно. 

Мнения

– Никогда даже со всеми технологиями не будет идеально все. Футбол – не идеален. Игроки иногда ошибаются, упускают моменты, хотя играют каждый день. У судей то же самое. Они могут отвлечься, неправильно толковать ситуацию. Мы хотим, чтобы судья мог считывать игру. Чтобы не было обмана (глава судейского комитета Массимо Бузакка)

– Почему мы так долго принимали решение о видеоповторах? Я не могу вам сказать, как все было на самом деле раньше, потому что речь идет о другом президенте (президентом ФИФА с 1998 по 2015 годы был Йозеф Блаттер, - Прим. ред.). Потому что сейчас в ФИФА работают другие люди. Речь идет о президенте, который руководил раньше, а мы теперь занимаемся своим делом и стараемся сделать его как можно лучше (директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен)

– Судьи остаются главными людьми на поле, которые принимают решение. VAR – хорошая система, она позволит устранить недосмотры. Мы хотим, чтобы имидж футбола быть чистым. Мы хотим, чтобы уважали оппонента. А если вы не будете этого делать – мы вас обнаружим (глава судейского комитета Массимо Бузакка)

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Цифры

На чемпионате мира до 20 лет видеоповторы изменили 12 решений, 7 из них повлияли на результат игры. 5 ситуаций – это «вне игры», 7 – это нарушения правил (пенальти и красные карточки).

– Мы задействуем двоих видеосудей и одного помощника, ответственного за «вне игры». Их имена будут известны заранее – точно так же, как и имена обычных арбитров матчей (директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен)

– Сколько стоит внедрение системы? Я не знаю, не я же оплачиваю счета (смеется). Для футбола это хорошо, мы хотим помочь. Пусть даже стоит дорого, но футбол – это важная часть нашей жизни. Всегда стоит инвестировать в то, что позволяет получать правильные результаты (директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен)

– 30 камер задействуют в системе видеоповторов. Будет использоваться картинка с вещательных камер. Один эпизод можно будет увидеть с разных ракурсов,  чтобы определить правильность решения. Например, в финале чемпионата мира до 20 лет среди молодежи с одного ракурса было не совсем понятно, правильно ли судья назначил пенальти. С других ракурсов его правота подтвердилась. Сколько понадобится? 10-15 секунд, но это неважно, когда речь идет о правильном решении (глава судейского комитета Массимо Бузакка).

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

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