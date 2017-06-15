Когда будут делать четвертую замену и смотреть повторы? Все о новинках КК-2017
Кубок конфедераций объявлен масштабным тестом новых технологий: их внедрять здесь, чтобы затем использовать и на ЧМ-2018.
Что нового будет на Кубке конфедераций?
Судьи должны острее
реагировать на некорректное поведение
– Мы попросили судей строже подходить к ситуациям, когда игроки
окружают арбитра и давят на него. Арбитры будут более строго подходить к
случаям некорректного поведения игроков, мы уведомили тренеров и футболистов об
этом (директор ФИФА по развитию Марко ван
Бастен)
Судьи должны точнее
считать добавленное время
– Обычно это одна минута после первого тайма, три – в конце
матча, однако потерянного времени больше. Даже празднование голов отнимает
время. Зрителям нужно динамичная игра. ФИФА призывает строже считать
добавленное время на Кубке конфедераций. Это же работает в ситуациях, когда
голкипер удерживает мяч более 6 секунд. Например, в матче чемпионата мира до 20
лет между Италией и Замбией в одном эпизоде вратарь держал мяч 20 секунд! (директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен)
Систему видеоповтора будут применять в четырех случаях
Четыре возможных варианта применения новой системы: взятие ворот,
наличие/отсутствие пенальти, красная карточка (но не вторая желтая) и ошибочное
определение игрока-нарушителя.
Можно будет совершать
четвертую замену в дополнительное время
В полуфиналах, матче за третье место и финале в дополнительное время команды смогут произвести четвертую замену. Это одно из нововведений, которое тестируют, чтобы внедрить на чемпионате мира-2018.
Уже ясно, кто выиграет Кубок конфедераций. Россия не провалится [полный расклад]
Как это работает
Сообщить о необходимости просмотра эпизода может и главный арбитр матча, и видеосудьи. VAR (название системы видеопросмотра - Прим. ред.) просматривает момент и докладывает судье о его содержании. Затем арбитр может довериться VAR и изменить/оставить в силе свое решение или же может выйти за пределы поля и посмотреть эпизод самостоятельно.
Мнения
– Никогда даже со
всеми технологиями не будет идеально все. Футбол – не идеален. Игроки иногда
ошибаются, упускают моменты, хотя играют каждый день. У судей то же самое. Они
могут отвлечься, неправильно толковать ситуацию. Мы хотим, чтобы судья мог
считывать игру. Чтобы не было обмана (глава
судейского комитета Массимо Бузакка)
– Почему мы так долго
принимали решение о видеоповторах? Я не могу вам сказать, как все было на
самом деле раньше, потому что речь идет о другом президенте (президентом ФИФА с
1998 по 2015 годы был Йозеф Блаттер, - Прим. ред.). Потому что сейчас в ФИФА
работают другие люди. Речь идет о президенте, который руководил раньше, а мы
теперь занимаемся своим делом и стараемся сделать его как можно лучше (директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен)
– Судьи остаются главными людьми на поле, которые принимают решение. VAR – хорошая система, она позволит устранить недосмотры. Мы хотим, чтобы имидж футбола быть чистым. Мы хотим, чтобы уважали оппонента. А если вы не будете этого делать – мы вас обнаружим (глава судейского комитета Массимо Бузакка)
«Россия – это матрешки, пельмени и футбол». Новозеландец – о годе в «Алании»
Цифры
На чемпионате мира до
20 лет видеоповторы изменили 12 решений, 7 из них повлияли на результат
игры. 5 ситуаций – это «вне игры», 7 – это нарушения правил (пенальти и красные
карточки).
– Мы задействуем двоих видеосудей и одного помощника, ответственного за «вне игры». Их имена будут известны
заранее – точно так же, как и имена обычных арбитров матчей (директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен)
– Сколько стоит внедрение
системы? Я не знаю, не я же оплачиваю счета (смеется). Для футбола это
хорошо, мы хотим помочь. Пусть даже стоит дорого, но футбол – это важная часть нашей
жизни. Всегда стоит инвестировать в то, что позволяет получать правильные
результаты (директор ФИФА по развитию
Марко ван Бастен)
– 30 камер задействуют в системе видеоповторов. Будет использоваться картинка с вещательных камер. Один эпизод можно будет увидеть с разных ракурсов, чтобы определить правильность решения. Например, в финале чемпионата мира до 20 лет среди молодежи с одного ракурса было не совсем понятно, правильно ли судья назначил пенальти. С других ракурсов его правота подтвердилась. Сколько понадобится? 10-15 секунд, но это неважно, когда речь идет о правильном решении (глава судейского комитета Массимо Бузакка).