Ильяс Куркаев: Бились за Власова, надеюсь, что все обойдется

Центральный блокирующий сборной России Ильяс Куркаев поделился с «Советским спортом» своими впечатлениями от победы над сборной Польши на этапе Мировой лиги.

- Ильяс, ожидали, что так уверенно сможете победить поляков у них дома?

- Можно сказать, что счет 3-0 стал неожиданностью, учитывая, что они играли дома, да еще при такой поддержке. Думали, что борьба будет более упорной, и матч получится длинным. Но поляки сами много ошибались, отдали нам игру, а мы пытались просто держать свой уровень, стабильно подавать и цеплять их блоком.

- Советы тренерского штаба на утренней тренировке помогли?

- Да, мы утром плохо подавали. Сергей Константинович сказал, что основными факторами в этой игре будут прием и подача. Я считаю, что мы справились с этими элементами и поэтому смогли уверенно победить.

- Согласны, с тем, что сегодня продемонстрировали наиболее командную игру в этом розыгрыше Мировой лиги?

- Да, соглашусь. Думаю, что эта игра и второй отрезок матча против Италии у нас в этом плане лучше всего получились. На площадке чувствовалась атмосфера взаимовыручки, мы действовали, как одно целое и шли вперед друг за друга.

- Травма Ильи Власова в первой партии помогла сплотиться?

- Это очень неприятная ситуация и в такие моменты хочется биться за партнера, показать, что он не зря тут впахивал. Я думаю, что наша победа станет для него хорошей поддержкой.

- Что случилось в том эпизоде?

- На площадке был мокрый след от футболки Димы Волкова, на котором Илья поскользнулся, приземлившись с блока. Надеюсь, что все для него обойдется.

- Что думаете о следующих соперниках?

- Сейчас будет собрание, там уже начнем разбирать их и думать. Сейчас главное – отдохнуть после матча. Завтра у нас переезд, потом тренировка, будет сложный день. Так что все мысли о том, как восстановить силы.