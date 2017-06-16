Есть еще порох в пороховницах! Старая гвардия Кубка конфедераций

Самая возрастная команда предстоящего турнира — это сборная Чили. Средний возраст составляет 28,7 лет. Сборная России занимает второе место по возрасту. Средний возраст нашей национальной команды составляет 28 лет. Самая молодая сборная на турнире – сборная Германии, средний возраст составляет 24 года. Возраст игроков учитывался на момент 16 июня 2017 года.

Сборная Мексики. Рафаэль Маркес (38 лет)

Легендарный капитан сборной Мексики, в феврале исполнилось ровно 20 лет, как он первый раз выступил за национальную команду. Единственный футболист в истории футбола, который был капитаном своей национальной сборной на четырех чемпионатах мира. Участник двух Кубков Конфедераций. Единственный игрок на турнире, который выигрывал Кубок Конфедераций (1999). «Это победа навсегда в моем сердце, я ее никогда не забуду. Пора вернуть кубок в Мексику», - заявил Маркес, в недавнем интервью. За сборную провел 139 матчей, забил 16 голов. Выступает на родине за «Атлас».

Сборная Австралии. Тим Кэхилл (37 лет)

Легенда сборной Австралии и английского «Эвертона», кумир болельщиков «Миллуолла». Рекордсмен сборной по голам на чемпионатах мира и лучший голеадор сборной в ее истории- 48 мячей. Единственный австралиец, который забивал на трех чемпионатах мира. До выступления за сборную Австралии, провел 2 матча за молодежную сборную Самоа. Участник трех чемпионатов мира и одного Кубка Конфедерации. После «Эвертона» играл в США и Китае, но в прошлом году вернулся на родину и подписал трехлетний контракт с «Мельбурн Сити». Рассчитывает сыграть на чемпионате мира в России. Всего за сборную провел 98 матчей.

Сборная Чили. Джонни Эррера (36 лет)

Капитан «Универсидад де Чили» провел более трехсот матчей за клуб. Шестикратный чемпион страны. Лучший голкипер Южной Америки 2011 года. Впервые сыграл за сборную в 2005 году, после чего несколько раз вызывался, но сыграл за нее лишь в 2012 году. Является дублером основного голкипера сборной Клаудио Браво. Двукратный обладатель Кубка Америки. За сборную сыграл 18 матчей.

Сборная Новой Зеландии. Шейн Шмельц (Смельц) (35 лет)

Второй бомбардир в истории новозеландской сборной – 24 мяча. Участник чемпионата мира 2010 года, забил гол в ворота сборной Италии. Лучший футболист Океании 2007 и 2008 годов. Победитель кубка наций ОФК. Участник двух Кубков Конфедераций. Второй бомбардир в истории А-Лиги с 92 мячами. Перед Кубком Конфедераций тридцатипятилетний нападающий, поддерживал форму, играя за индонезийский клуб «Борнео». Вице-капитан сборной. Всего за национальную команду сыграл 55 матчей.

Сборная Португалии. Бруну Алвеш (35 лет)

Экс-защитник санкт-петербургского «Зенита». Ровно десять лет назад, в июне 2007 года, Бруну Алвеш дебютировал за сборную Португалии. Чемпион Европы 2016 года. Участник двух чемпионатов мира. «Мы опытная команда, но на каждом турнире все начинается с нуля. Нам придется доказывать свою состоятельность. У нас есть все, чтобы выиграть Кубок Конфедераций, это является нашей целью», - сказал в интервью Бруно Алвеш. Всего за сборную провел 90 матчей и забил 11 голов. Буквально две недели назад, португальский ветеран, на правах свободного агента, подписал двухлетний контракт с шотландским «Глазго Рейнджерс».

Сборная России. Юрий Жирков (33 года)

В нашей сборной два самых возрастных игрока родились в 1983 году: Юрий Жирков и Владимир Габулов. Но полузащитник «Зенита» старше голкипера тульского «Арсенала» ровно на два месяца и поэтому именно он попал в наш список. Юрий дебютировал за сборную России в 2005 году, будучи игроком ЦСКА. Бронзовый призер чемпионата Европы. Участник чемпионата мира. «Нам нужно выкладываться на сто процентов, чтобы изменить общественное мнение. Для сборной каждая игра важная», - сказал Юрий перед стартом Кубка Конфедераций. Всего за сборную провел 75 матчей и забил 2 гола.

Сборная Германии. Сандро Вагнер (29 лет)

Йоахим Лев привез на Кубок Конфедераций второй состав сборной Германии, вперемежку с молодежным. Поэтому, самым возрастным игроком сборной стал нападающий «Хоффенхайма» Сандро Вагнер, которому в ноябре исполнится всего тридцать лет. Воспитанника «Баварии» за его профессиональную карьеру побросало по немецким клубам, всего он сменил семь клубов за десять лет. А вот в сборной Германии, он дебютировал лишь десять дней назад в товарищеском матче против Дании, а уже через четыре дня сделал за сборную хет-трик в отборочном матче к чемпионату мира 2018 против сборной Сан-Марино.

Сборная Камеруна. Эрнест Мабука (29 лет)

Защитнику сборную Камеруна Эрнесту Мабука именно сегодня 16 июня исполняется 29 лет. С чем мы его и поздравляем и желаем крепкого здоровья и играть без травм. Удивительным образом, Камерун, как и Германия, привезла на Кубок Конфедерации молодой состав с огромным количеством дебютантов. Одним из них и является вице-капитан «Жилины» Эрнест Мабука, который, по документам, самый возрастной игрок сборной Камеруна. Его дебют состоялся в январе этого года на Кубке Африки, который оказался победным для сборной «Неукротимых львов». Всего за сборную провел 2 матча.