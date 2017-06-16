Андрей Коваленко: Профсоюз готов помочь игрокам «Динамо». Но не всем!

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал сложную ситуацию, в которую попали игроки московского «Динамо».

Как уже сообщал «Советский спорт», из-за перемен в руководстве хоккейного «Динамо» игроки бело-голубых оказались в довольно щекотливой ситуации. Чтобы продолжить карьеру в московской команде им, видимо, придется разорвать контракты с АНО ХК «Динамо» и подписать новые договоры с ООО ХК «Динамо». Рискуя при этом и понизить сумму договора с клубом и потерять долги по зарплате за прошлый сезон.

Ситуация усугубляется еще и тем, что часть игроков «Динамо» пару лет назад коллективно вышла из профсоюза. И не может рассчитывать на его помощь. А другая часть состоит в нем и исправно платит взносы.

Чтобы прояснить ситуацию и выяснить отношение профсоюза к динамовским проблемам, обозреватель «Советского спорта» позвонил лидеру профсоюза игроков КХЛ Андрею Коваленко.

- А вот давайте говорить о точных цифрах, - предлагает Коваленко. – В профсоюзе состоят 21 человек из молодежной динамовской команды, 23 игрока из ВХЛ, и из московского «Динамо» - 12. Их интересы мы готовы защищать. Поборемся за ребят. А вот те, кто из профсоюза вышел, пусть решают свои вопросы сами.

- Из-за чего игроки «Динамо» вышли из профсоюза в 2015 году?

- Я не знаю причину. История об этом умалчивает. Могу только сказать, что динамовцы тогда написали заявление всей командой. Потом мы провели собрание. И оказалось, что далеко не все хоккеисты так единодушны в желании выйти из профсоюза. Лично у меня сложилось впечатление, что за этой акцией стоит руководство клуба, которое с помощью старших ребят надавило на остальной состав.

Я тогда со многими игроками пообщался лично. И часть из них в профсоюз вернулись. В первую очередь те, кто из «Динамо» перешел в другой клуб. В прошлом году опять собрание проводили. И кто-то опять сразу заявил, что профсоюз ему не нужен. А другие взяли паузу, подождали, когда задиристые ветераны уйдут, и потом подошли ко мне: «А мы хотим остаться. Можно написать заявление?». Вот такая ситуация.

- То есть динамовская молодежь была за профсоюз, а ветераны – против?

- Я бы сказал, что у нас из «Динамо» остались молодежь и средний возраст.

- Кто-то из игроков «Динамо» к вам за помощью вот в эти дни уже обращался?

- Вот буквально сегодня мне прилетело заявление от игрока КХЛ и было уже несколько звонков от ребят из ВХЛ. Я им объяснил, что и как писать. Кто конкретно? Давайте пока обойдемся без фамилий. Какой смысл их называть?

- Предвидите, что число желающих вступить в профсоюз из «Динамо» в ближайшие дни возрастет?

- Мы насильно к себе никого не тащим. Да и не имеем на это право. Тот, кто рассчитывает на себя или на помощь агента – ради Бога, пусть работает сам. Желаю ему удачи. А членам профсоюза, которые к нам за помощью обратятся, будем помогать.

- Вы уже прикидывали – как это сделать в непростой динамовской ситуации?

- В пятницу я возвращаюсь в Москву. Брал короткий отпуск на недельку. И получилось, что как раз в эти дни в «Динамо» и начался кипиш. Я пока не разговаривал ни с самими динамовцами, ни с руководством лиги. Вот после возвращения в столицу начну людей обзванивать. Возможно, ко вторнику появится какая-то ясность.